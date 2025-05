Raketa SpaceX izgubila kontrolu tokom leta

Treći neuspeh zaredom baca sumnju na ambicija Ilona Maska.

Probni let rakete SpaceX je propao treći put zaredom. Nakon trideset minuta leta raketa je počela da gubi kontrolu jer je došlo do curenja goriva. To znači da se raspala pri ponovnom ulasku u Zemljinu atmosferu.

Postojale su nade u uspešnu misiju jer je raketa uspešno prošla tačke eksplozija svojih prethodnica koje u poletele u januaru i martu. Međutim, planovi za lansiranje serije lažnih satelita nakon lasniranja su napušteni jer se vrata za teret nisu u potpunosti otvorila.

SpaceX se nada da će jednog dana ova raketa biti korišćena za prevoz ljudi i tereta na Mars. Ali novi neuspeh baca senku na ove nade.

Izvor: news.sky.com

