Ram prekida planove za električni pikap

Potpuno električni pikap Ram 1500 REV je mrtav.

Stellantis, matična kompanija Rama, saopštila je u petak da više neće razvijati pikap pune veličine na baterije i električni pogon. Kompanija je kao glavni razlog navela nisku potražnju za kamionima pune veličine na baterije i električni pogon.

Kako potražnja za kamionima pune veličine na elekrtični pogon na baterije opada u Severnoj Americi, Setllantis preispituje svoju proizvodnu strategiju i obustaviće razvoj pikapa pune veličine sa električnim pogonom na baterije. Kao deo ovoga Ram preimenuje svoj pikap sa REEV pogonom u Ram 1500 REV. Ovo vozilo će postaviti novi standard u segmentu vozila od pola tone, nudeći izuzetan domet, mogućnost vuče i performanse korisne nosivnosti.

Stellantis je otkazao planove za razvoj električnog pikapa na baterije i umesto toga će se baviti kamionetom sa produženim dometom koji dobija bateriju kombinovanu sa benzinskim generatorom.

Potpuno električni pikap Ram 1500 bio je deo američke ofanzive matične kompanije Stellantis, čiji je cilj bila prodaja više od 25 potpuno novih električnih vozila do kraja decembra. Ali njegova budućnost je već mesecima pod znakom pitanja.

Nakon upečatljivog predstavljanja na sajmu CES 2023, Stellantis je odustala od svojih planova za električne kamione. Stellantis je prvobitno rekao da će početi sa proizvodnjom vozila 2024. godine.

Do kraja 2024. godine, Stellantis je odložio planove za razvoj pikapa sa širokim ramenima, natovarenog tehnologijom, dužom kabinom sa trećim redom sedišta koja se mogu spustiti u stranu i dve masivne i revoluconarne opcije baterija. U to vreme, Stellantis je rekao da će lansiranje pomeriti za 2026. godinu.

Međutim, sada su i ovi datumi pomereni, pa se sve više čini da se to neće u budućnosti dogoditi.

Izvor: techcrunch.com