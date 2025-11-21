Raspberry Pi dobija profesionalnu nadogradnju – uz Pi Vision 10.1

U svetu malih računara velikih mogućnosti, nova verzija uređaja pod nazivom Raspberry Pi Vision 10.1 predstavlja značajan preokret. Ovaj model, namenjen industrijskim i naprednim korisnicima, kombinuje poznati Pi ekosistem sa poboljšanim performansama, većom memorijom i unapređenim interfejsima, čime sistem postaje ozbiljan kandidat za projekte koji zahtevaju pouzdan, fleksibilan hardver.

Šta čini Vision 10.1 stvarnom nadogradnjom

Vision 10.1 (ili CM5 u industrijskoj nomenklaturi) dolazi sa unapređenim procesorom koji koristi Cortex-A72 arhitekturu i radi brže čak do tri puta u poređenju sa starijim modelima Pi 3B+. U kombinaciji sa mogućnošću instaliranja do 4 GB RAM-a, uređaj omogućava korisnicima da ga iskoriste ne samo kao „šetajući” mini računar, već kao ozbiljnu platformu za obradu podataka i vizuelne zadatke u realnom vremenu.

Takođe, Vision 10.1 je dizajniran da bude kompatibilan sa širokom lepezom dodataka i modula iz Raspberry Pi ekosistema – što znači da svi senzorii, interfejsi i softver koji ste dosad upotrebljavali ostaju funkcionalni. Ovakav pristup omogućava korisnicima da gradnje i nadogradnje sprovedu uz minimalne prepreke i uz očuvanje već uloženog znanja.

Za inženjere, entuzijaste ili sistem-integratore koji rade na projektima automatizacije, vizuelne analize, IoT aplikacija ili čak edukacije, Vision 10.1 nudi kompromis između male form-faktorske i profesionalnih zahteva. Brža memorija, bolji procesor i mogućnost korišćenja robusnijeg softvera čine ga primamljivim izborom za sledeću generaciju Pi-projekata.

Ako razmišljate da proširite svoj mali Pi-projekat prema zahtevnijim aplikacijama — kao što su analiza slike, obrada videa ili korišćenje u industrijskim uslovima — ovaj model predstavlja odličnu priliku. Zadržavate fleksibilnost i zajednicu Raspberry Pi-a, ali dobivate i dodatni nivo performansi koji do sada nije bio tipičan za ovu platformu.

Izvor: HowToGeek