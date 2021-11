Raspberry Pi Zero 2 W donosi dva puta veću snagu

Raspberry Pi je predstavio novu verziju svoje male bežične Zero W ploče, Zero 2 W, sa znatno poboljšanim performansama, dodatnim funkcijama i cenom od oko 15 dolara. Koristi blago smanjenu verziju iste Broadcom BCM2710A1 SoC matične ploče koja se koristi u Raspberry Pi 3 od 35 dolara, zajedno sa 512 MB LPDDR2 SDRAM-a. Uz to, pruža značajno povećanje performansi u odnosu na originalni Zero, do pet puta brže za teže zadatke.

Odlične mogućnosti da kodiranje i široku upotrebu

Iako je isto tako malen kao originalni Zero, veoma je sposoban. Dolazi sa 2,4Ghz IEEE 802.11 b/g/n bežičnim LAN-om, Bluetooth 4.2, USB 2.0 interfejsom, slotom za MicroSD karticu, Mini HDMI portom, CSI-2 konektorom za kameru, 40-pinskim I/O zaglavljem kompatibilnim sa HAT-om, OpenGL ES 1.1, 2.0 grafika i H.264 1080p 30 fps, kao i sa mnogo mogućnosti kodiranja i dekodiranja.

Pošto je iste veličine kao originalni Zero i Zero W, skoro sva kućišta i dodaci dizajnirani za Zero bi trebalo da savršeno funkcionišu sa novom pločom, uključujući dodatke, kablove i druge gedžete. Pored toga, predstavljena je nova zvanična Raspberry Pi Zero 2 USB jedinica za napajanje (8 dolara) koja takođe može da napaja Raspberry Pi 3B ili 3B+. Raspberry Pi Zero 2 W je sada dostupan za kupovinu u Velikoj Britaniji, EU, SAD, Kanadi i Hong Kongu za 15 dolara.

Izvor: Engadget

