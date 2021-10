Raspberry Pi Zero 2 W: Pet puta brži od originala

Raspberry Pi Zero dobija poboljšanje – prvo u poslednjih pet godina, a u pitanju je novi proizvod po imenu Raspberry Pi Zero 2 W.

Novi Raspberry Pi Zero slične je veličine kao originalni Zero. Stari ARM11 procesor zamenjen je četvorojezgarnim Broadcom BCM2710A1. Tako je stari procesor s jednim jezgrom ustupio mesto snažnijem, što je solidan napredak za Pi Zero liniju. Raspberry Pi Zero 2 W je zahvaljujući tome čak pet puta brži od originala, ali je i dalje minijaturna verzija u odnosu na originalni Pi, što znači da nema mnogo prostora za neka buduća unapređenja.

Zero 2 W ima 512MB RAMa, Bluetooth 4.2, jedan HDMI ulaz zajedno s dva micro-USB ulaza – jedan za punjenje, drugi za prenos podataka, te mesto za microSD karticu. Kompanija se nada da će do kraja 2021. isporučiti oko 200 hiljada Pi Zero 2 W ploča, te još 250 hiljada u prvoj polovini 2022. godine.

Originalni Pi Zero W i Pi Zero bez Wi-Fi konekcije će i dalje moći da se nabave za deset i pet dolara, dok novi Raspberry Pi Zero 2 W košta petnaest.

Izvor: Ars Technica

Podelite s prijateljima

Tweet