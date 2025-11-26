Raste potražnja za sigurnim kripto-uređajima dok hakerske pretnje postaju sve sofisticiranije

Kako se broj hakerskih napada na digitalne novčanike i kripto-berze povećava, investitori i vlasnici digitalne imovine sve više ulažu u fizičke sigurnosne uređaje — takozvana „hard wallet“ rešenja. Ovi uređaji, koji čuvaju privatne ključeve izvan interneta, postaju ključni alat u zaštiti digitalne imovine od novih generacija sajber napada.

Zašto raste interesovanje za fizičku zaštitu

Stručnjaci upozoravaju da tradicionalne mere zaštite više nisu dovoljne. Masovni napadi na softverske novčanike, kao i sofisticirane fišing kampanje, pokazali su koliko je rizik realan. Hardverski novčanici nude višeslojnu zaštitu: oni izoluju podatke od mrežnih sistema i omogućavaju potpisivanje transakcija offline, čime se gotovo eliminiše mogućnost kompromitovanja ključeva.

Zbog toga su kompanije koje proizvode ovakve uređaje zabeležile eksplozivan rast prodaje. Pored individualnih korisnika, sada ih sve više koriste i institucionalni investitori — fondovi i finansijske firme — kako bi obezbedili digitalne rezerve i tokenizovane investicije.

Ograničenja i novi izazovi

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ni hardverska zaštita nije savršena. Napadi na firmware, fizičko kompromitovanje uređaja ili zloupotreba korisničkog neznanja i dalje mogu dovesti do gubitka sredstava. Bez redovnog ažuriranja i bezbednog rukovanja, i najnapredniji uređaji gube smisao.

S druge strane, rast interesovanja pokazuje da kripto-tržište sazreva — korisnici više ne gledaju na bezbednost kao na dodatnu opciju, već kao na osnovni deo strategije čuvanja imovine. Trend fizičke zaštite postaje deo standardne infrastrukture digitalnih finansija.

Sve više stručnjaka ističe da sigurnost u kripto-svetu više nije luksuz, već neophodnost. Ako posedujete digitalna sredstva, ulaganje u uređaj koji ih čuva van mreže postaje isto toliko važno kao i ulaganje u same tokene.

