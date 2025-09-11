RATEL: 5G dolazi

RATEL (Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge) je prvih dana jula pokrenuo licitaciju za korišćenje radiofrek­vencijskih opsega potrebnih za uspostavljanje 5G mobilne mreže. To znači da 5G konačno dolazi i kod nas. Zamolili smo kolege iz RATEL-a da našim čitaocima objasne tehničke i druge detalje ove licitacije.

Možete li nam ukratko izložiti genezu dolaska 5G mobilne tehnologije u Srbiju? Zašto je procedura trajala (i traje) toliko dugo?

Regulator je u protekom periodu sproveo značajan niz aktivnosti na pripremi regulatornog okvira za uvođenje 5G tehnologije u Srbiju, a koje se odnose na učestvovanje u izradi predloga Zakona o elektronskim komunikacijama, pripremu predloga Plana namene, kao i usvajanje odgovarajućih planova raspodele i podzakonskih akata. Pored toga, u pripremi postupka javnog nadmetanja Regulator je uputio i dva javna poziva za prijavu lica koja nameravaju da koriste radiofrekvencijske opsege 700/900/2100/2600/3500 MHz (2021. godine) i 900/1800/2100 MHz (2024. godine), nakon kojih su donete odluke kojima se utvrđuje da su ispunjeni uslovi za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radiofrekvencijskog spektra po sprovedenom postupku javnog nadmetanja i o tome obavešteno Ministarstvo informisanja i telekomunikacija.

5G tehnologija predstavlja ključni infrastrukturni resurs za ostvarenje digitalne transformacije društva. Njena primena u industriji stvoriće potpuno nove mogućnosti za celokupno društvo

Po prijemu obaveštenja o donošenju odluka, pomenuto ministarstvo donelo je u maju 2025. godine akt kojim se propisuju minimalni uslovi za izdavanje pojedinačnih dozvola, odnosno Pravilnik o minimalnim uslovima, koji je preduslov za početak sprovođenja procesa javnog nadmetanja. Sam dalji proces je uslovljen odgovarajućim procedurama i zakonskim rokovima koji se odnose na formiranje komisije, sprovođenje javnih konsultacija, trajanje javnog oglasa za prijavu učešća na javnom nadmetanju itd.

Zakonom o elektronskim komunikacijama propisano je da ­RATEL donosi odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu akta resornog ministarstva kojim se propisuju minimalni uslovi za izdavanje pojedinačnih dozvola. Šta je suština tog akta resornog ministarstva koji je stupio na snagu 24. maja ove godine?

Pravilnikom o minimalnim uslovima se propisuju minimalni uslovi za izdavanje pojedinačnih dozvola na osnovu sprovedenog postupka javnog nadmetanja koji obavezno sadrži: predmet dodele, broj pojedinačnih dozvola koje mogu da se izdaju za određeni RF opseg, period na koji se izdaju uz eventualnu mogućnost produženja, mogućnost obnove pojedinačne dozvole, najmanji iznos naknade za pravo korišćenja koja se plaća za izdavanje pojedinačne dozvole, način i dinamiku plaćanja naknade za pravo korišćenja, uslove u pogledu obezbeđivanja pokrivenosti određenog dela teritorije ili stanovništva, kao i druge minimalne uslove. Dakle, pomenuti akt sadrži sve neophodne ulazne podatke na osnovu kojih Regulator sprovodi postupak javnog nadmetanja.

RATEL je raspisao javno nadmetanje za izdavanje najviše tri pojedinačne dozvole za korišćenje radiofrekvencijskog spektra u radiofrekvencijskim opsezima: 694-790 MHz, 880-915/925-960 MHz, 1710-1785/1805-1880 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz, 2500-2690 MHz i 3400-3800 MHz. Šta to praktično znači, da li se provajderi nadmeću za konkretan opseg i kakva je upotrebna razlika između tih opsega?

Saglasno Pravilniku o minimalnim uslovima, po sprovedenom postupku javnog nadmetanja Regulator će izdati najviše tri pojedinačne dozvole. Svakom pojedinačnom dozvolom mora se dodeliti minimalni paket radiofrekvencijskih blokova iz svakog navedenog opsega koji sadrži: 2×10 MHz u opsegu 694-790 MHz, 2×10 MHz u opsegu 880-915/925-960 MHz, 2×25 MHz u opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz, 2×15 MHz u opsegu 1920-1980/2110-2170 MHz, 2×20 MHz u opsegu 2500-2690 MHz i 1×130 MHz u opsegu 3400-3800 MHz. Korišćenje radiofrekvencijskih opsega je na tehnološki neutralnoj osnovi, pri čemu se opsezi 694-790 MHz i 3400-3800 MHz smatraju pionirskim opsezima za uvođenje i razvoj 5G tehnologije.

Zašto se cene naknade za pojedine opsege toliko razlikuju (od oko 7 do preko 35 miliona evra)?

Pitanje nije u nadležnosti Regulatora, imajući u vidu da je najmanji iznos naknade za pravo korišćenja koja se plaća za izdavanje pojedinačne dozvole za minimalne pakete radiofrekvencijskih blokova u svakom pojedinačnom opsegu koji je predmet javmog nadmetanja propisan Pravilnikom o minimalnim uslovima koji je u nadležnosti Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Imaoci pojedinačne dozvole dužni su da u roku od jedne godine od dana izdavanja pojedinačne dozvole započnu komercijalno pružanje IMT usluga

Ko može da učestvuje na ovom nadmetanju? Da li bi tu mogli da se pojave i operatori koji do sada nisu bili prisutni u Srbiji? Ako je odgovor na ovo pitanje potvrdan, da li bi ti operatori, ukoliko na licitaciji obezbede neke opsege, mogli da konkurišu i za opsege u 4G rasponu?

Regulator, saglasno članu 105. Zakona o elektronskim komunikacijama, pri sprovođenju postupka javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola utvrđuje i objavljuje kriterijume za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja koji se zasnivaju na načelima transparentnosti, objektivnosti, srazmernosti i nediskriminacije. Pomenuti kriterijumi čine sastavni deo dokumentacije za javno nadmetanje koja se objavljuje na javnim konsultacijama. Korišćenje predmetnih radiofrekvencijskih opsega zasniva se na tehnološki neutralnoj osnovi.

Da li postoje ograničenja u tipu opreme koje operatori mogu da koriste za realizaciju 5G servisa (u smislu proizvođača opreme, licenci i slično)?

Odgovor je praktično sadržan u Uredbi o utvrđivanju mera za smanjenje bezbednosnih rizika povezanim sa uvođenjem mobilnih mreža pete genracije, koju je donela Vlada, a koja se odnosi na operatore 5G mreže i dobavljače 5G opreme, i kojom se bliže uređuju instrumenti za smanjenje bezbednosnih rizika povezanih sa uvođenjem mobilnih mreža pete generacije. Oni obuhvataju strateške, tehničke i mere podrške za prevazilaženje identifikovanih bezbednosnih rizika kojima se obezbeđuje bezbednost, dostupnost, poverljivost, integritet i otpornost podataka, usluga i infrastrukture 5G mreža, a koje se zasnivaju na proceni izloženosti bezbednosnim rizicima koje donosi uvođenje elektronskih komunikacionih mreža pete generacije.

Koliko traje ovo nadmetanje i kada će se znati ko je od mobilnih operatora ponudio najviše?

Strategija razvoja sistema elektronskih komunikacija za period do 2027. godine, odnosno odgovarajući akcioni plan, predviđa da se postupak javnog nadmetanja sprovede u četvrtom kvartalu Q4 2025, tako da je Regulator napravio dinamiku aktivnosti u skladu sa zadatim rokom.

Da li mobilni operatori koji su obezbedili odgovarajuće opsege imaju obavezu da u nekom roku pokrenu 5G servis?

Pravilnikom o minimalnim uslovima je propisano da su imaoci pojedinačne dozvole dužni da u roku od jedne godine od dana izdavanja pojedinačne dozvole započnu komercijalno pružanje IMT usluga, u koju spada i 5G tehnologija.

Kriterijumi čine sastavni deo dokumentacije za javno nadmetanje. Korišćenje predmetnih radiofrekvencijskih opsega zasniva se na tehnološki neutralnoj osnovi

Kada očekujete da će korisnici dobiti mogućnost da koriste ovaj servis, kako bi Srbija prestala da bude jedno od retkih „ostrva“ u Evropi gde 5G još nije raspoloživ?

Za očekivati je da će krajni korisnici vrlo brzo po završetku javnog nadmetanja dobiti mogućnost da koriste ovaj servis i osete sve benfite 5G tehnologije. Naime, postojeći operatori već godinama unazad vrše testiranja 5G tehnologije u pomenutim opsezima u cilju što brže implementacije, tako da je realno očekivati da praktično odmah aktiviraju servis. Naravno, ukoliko budu među pobednicima aukcije spektra, odnosno imaocima pojedinačnih dozvola za korišćenje radiofrekvecijskog spektra u pomenutim opsezima.

Šta korisnici mogu da očekuju od 5G servisa, zašto je važno da se on pokrene?

Slična pitanja nametala su se pred dolazak svake nove generacije mobilnih sistema. Peta generacija mobilnih mreža donosi višestruko uvećane brzine protoka, veću pouzdanost u radu, masovnu povezanost i skoro potpuno odsustvo kašnjenja u prenosu podataka. To stvara preduslove za uvođenje naprednih servisa i aplikacija u gotovo svim sektorima, pa tako 5G tehnologija predstavlja kljuèni infrastrukturni resurs za ostvarenje digitalne transformacije društva. Pored benefita za individualne korisnike, njena primena u industriji stvoriæe potpuno nove moguænosti za celokupno društvo, kao što su pametni gradovi, korišæenje autonomnih vozila, telemedicina…