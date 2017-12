Razbijena Blu-ray zaštita diskova, UHD filmovi stižu na torrente

Torrent sajtovi preplavljeni su filmovima u Ultra HD rezoluciji, a celu zbrku je napravio AnyDVD program za ripovanje diskova. Sada svako može bez ikakvih problema da ripuje Blu-Ray disk i postavi ga na internet. Skidanje filmova je odjedanput postalo još lakše.

Kako stoje stvari, UHD Blu-Ray diskovi su konačno provaljeni. Dugo su ovi diskovi bili nedostižni san hakera koji su žudili za Ultra HD kvalitetom piratskog filma. Do sada je bilo moguće skinuti filmove u HD formatu, ali pravi filmofili koji nemaju moralne dileme, maštali su o skidanju UltraHD filmova. To je bilo nemoguće zbog, do sada, sigurne AACS 2.0 enkripcije.

Sve se promenilo izlaskom AnyDVD programa za ripovanje diskova čija nova beta verzija dozvoljava korisnicima da zaobiđu zaštitu i ripuju UHD Blu-ray diskove. Da li je moguće da je enkripcija razbijena? I da i ne. Hakeri su svakako pronašli način da prekoče zaštite korišćenjem procurelih šifri koje rade bez problema. I dok se u početku radilo o malom broju naslova pa je sve više delovalo kao prevara hakera, sada je jasno da se nešto ozbiljno desilo.

Internetom su u velikom broju počeli da kruže filmovi UltraHD kvaliteta, a vrlo brzo se došlo i do možda i glavnog razloga – AnyDVD program. Tehnički AACS 2.0 zaštita nije razbijena već je moguće ripovati Blu-ray diskove koristeći dostušne šifre. I dok je ovaj način ripovanja bio moguć i sa drugim programima, samo je AnyDVD omogućio korisnicima da na lak način iskoriste šifre do kojih su došli (koje su ilegalne).

Beta verzija AnyDVD programa pruža mogućnost da se učita šifra. Ovo nije prvi put da se autori ovog programa nađu u problemu zbog AACS dekripcije. Slučaj je završio na sudu pa je roditeljska firma Slysoft bila zatvorena. Ipak softver se opet pojavio, ali sa drugim ljudima iza njega. Kako javljaju AnyDVD korisnici , UHD ripovanje radi bez problema za većinu ljudi. Neki čak tvrde da je proces brži nego besplatna alternativa MakeMKV.

Do kada će moći da se skidaju UltraHD filmovi preko torrenata?

Postavlja se pitanje do kada će da traje ova (ilegalna) zabava? Jasno je da će se nešto hitno promeniti. Kako TorrentFreak saznaje, proizvođači Blu-ray čitača su dobili instrukcije da što pre puste firmware update koji će rešiti ovaj problem. To se izgleda upravo dešava. Neki korisnici su već prijavili da LG čitač WH16NS40 nije više u stanju da čita UHD Blu-ray diskove niti omogućava njhovo ripovanje. Ironično je to što je LG reklamirao ove čitače sa “unapređenom UHD disk kompatibilnošću”.

Kako stvari stoje trenutno je u toku trka u skidanju UHD videa dok paralalelno sa tim proizvođači diskova popravljaju rupe u zaštiti. Ipak, kako smo do sada saznali to više puta, pirati su izuzetno dobro tehnički potkovani, tako da je ovo samo još jedna bitka u kojoj piraterija sigurno neće biti poražena.

Izvor: TorrentFreak

