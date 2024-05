realme 12+: Plus koji daje više

Invazija dvanaestica se nastavlja. Posle 12 Pro i Pro Plus modela, na test nam dolaze „obične” realme 12 varijante, od kojih posebno zanimljiva nosi, nimalo iznenađujuće, sufiks Plus.

realme ima jednostavnu ideju – preplaviti tržište velikim brojem sličnih, pristupačnih modela s malom razlikom u ceni, gde će svako moći da pronađe nešto za sebe. S druge strane, postoji rizik da se s toliko uređaja koji nose oznaku realme 12 kupci zbune. Srećom, kvalitetnije modele u ponudi je lako prepoznati, i tu u priču ulazi sufiks plus.

realme 12+ je telefon s AMOLED ekranom od 120 Hz, po čemu se izdvaja od rođaka bez sufiksa. Ima 120 Hz osvežavanje i visoko maksimalno osvetljenje od 2000 nita. Uređaj može da se podiči prilično dobrim stereo-zvučnicima, tako da je pogodan za uživanje u multimedijalnim sadržajima. Taj osećaj je dodatno podstaknut prisustvom 3,5-mm konektora za slušalice, koji omogućava korišćenje analognih bubica i slušalica, što će posebno pozdraviti korisnici u ovom cenovnom razredu koji često imaju „slušalice na kabl”. Još jedna interesantna prisutna stavka jeste microSDXC slot za memorijske kartice, što znači da je moguće proširenje memorije – ali uz žrtvovanje jednog SIM-a, budući da je slot hibridan.

Stavka koju bismo pohvalili jeste dizajn (naročito bismo pohvalili zelenu boju), ali i kvalitet izrade. Poleđina je izrađena od eko-kože, a kvalitet se potvrđuje IP54 sertifikatom o otpornosti na vodu i prašinu, koji nije tako čest u ovoj kategoriji. Dizajn prati zajedničku notu kompletne realme 12 serije, inspirisane vrhunskim satovima, s kružnom izbočinom u koju su smeštene kamere pozadi. Ivice su oblikovane po uzoru na iPhone, s ravnim ekranom, ali dodir otkriva da je ram plastičan – što je sasvim očekivano u ovoj kategoriji. Uređaj veoma lepo leži u ruci.

Hardverski gledano, telefon se oslanja na 6-nm Mediatek Dimensity 7050. Čipset je nevelike snage, ali dokle god ga ne izlažete hardverski zahtevnim stvarima (čitaj: igrama), sasvim će lepo služiti i sistem će raditi solidno. Nažalost, realme uporno isporučuje puno dodatnog softvera i konstantno podseća korisnika da bi mogao da instalira ovo ili ono, i kada se jednom sve te operacije završe, sve radi živahno i solidno. Android 14 dolazi s realme UI 5.0 korisničkim interfejsom, i u kombinaciji 12 GB RAM-a i 256 GB skladišta ukupno korisničko iskustvo je na pristojnom nivou.

Android 14 s realme UI 5.0 korisničkim interfejsom

Sistem kamera oslonjen je na kameru od 50 Mp, koju potpisuje Sony – u pitanju je Lyte 600 senzor, koji donosi sasvim pristojne i dobre fotografije uz korektan video, sve do 4K rezolucije. Prateći senzori su tu tek da posluže – reč je o, za ovu klasu dobro poznatoj, kombinaciji ultraširokougaonog senzora od 8 Mp, kao i makro senzora od 2 Mp. Selfi kamera nije jača strana ovog telefona – 16 Mp kamera se ne snalazi baš najbolje. No, glavni sistem kamera će u najvećem broju situacija raditi veoma dobro zahvaljujući glavnom senzoru, što je uglavnom dovoljno u ovoj klasi.

realme je poznat po izdašnoj autonomiji, pa je to i ovog puta slučaj. Telefon je opremljen baterijom kapaciteta 5000 mAh. Punjač snage 67 W se isporučuje u pakovanju, a proizvođač ističe da će telefon dopuniti do 50 odsto za svega 19 minuta. Možete očekivati sasvim realnu dvodnevnu autonomiju, posebno ukoliko se ne igrate preterano na ovom telefonu.

Ukupno gledano, realme je kreirao telefon koji je u suštini sasvim u skladu sa zahtevima širokih slojeva kupaca. Dopadljiv, solidnog kvaliteta izrade, korektne kamere, dobre autonomije i orijentisan ka multimediji, uz „sitnice koje život znače” mnogima, kao što su 3,5-mm audio konektor ili slot za proširenje memorije. To će biti sasvim dovoljno da bude na užem spisku mnogih koji telefone kupuju nakon razumne procene. No, istina je da je konkurencija u ovoj klasi paklena i da je vraški teško izboriti se za svoje parče kolača u bespoštednoj tržišnoj utakmici. Ko preživi, pričaće. Kad smo kod cene, ukoliko budete brzi, moći ćete malo da uštedite: realme 12+ imaće cenu od 40.999 rsd do kraja maja, a posle promo perioda ona će biti 43.999 rsd.

Korisna adresa: realme.com/global

