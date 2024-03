realme 12 Pro: Harmonija stila i performansi

Ove godine realme je lansirao Pro seriju koja uključuje naslednike prošlogodišnjih modela 11 Pro i Pro+ malo ranije. Ovogodišnji realme 12 Pro i 12 Pro+ su stigli kod nas na test a u narednim redovima odgovorićemo na pitanje da li osnovni model u seriji, realme 12 Pro, može biti pouzdan svakodnevni saputnik.

Poboljšavajući temelje koje je postavio realme 11 Pro, 12 Pro dolazi sa izuzetno elegantnim dizajnom koji je razvijen u saradnji sa međunarodno priznatim dizajnerom luksuznih satova Ollivier Savéo. Submariner Blue varijanta boje koju smo dobili izgleda predivno iz svih uglova i dolazi sa zlatnim žlebom oko modula zadnje kamere, što joj daje poseban izgled koji podseća na dizajn časovnika. Sa poleđinom od veganske kože, telefon se lako drži i ne skuplja otiske prstiju, što je olakšanje u poređenju s telefonima s plastičnim ili staklenim zadnjim panelima. S tankim zakrivljenim okvirom, telefon je lako držati i nositi.

FHD+ OLED panel od 6,7 inča dolazi sa izrezom na sredini gornje ivice za prednju kameru i glatkom brzinom osvežavanja do 120 Hz. Zahvaljujući stopi brzine reagovanja na dodir od 240 Hz telefon je prilično osetljiv. Dok je sam ekran prilično živih boja i osigurava impresivno iskustvo dok gledate sadržaj, maksimalna osvetljenost od 950 nita vas neće izneveriti bez obzira na vremenske uslove. Ekran telefona takođe podržava HDR10 i HLG, što omogućava strimovanje video sadržaja sa širokim spektrom boja.

realme 12 Pro 5G opremljen je modulom od tri kamere na zadnjoj strani. Tu su primarna Sony IMX882 kamera od 50 MP sa OIS podrškom, ultraširokougaona kamera od 8 MP i telefoto sočivo od 32 MP. Kamera je dobila veliko unapređenje u poređenju s realme 11 Pro 5G. Novi teleobjektiv od 32 MP nudi 2x optički zum i 4x in-senzorski zum. To znači da je 12 Pro model u stanju da snima dobre fotografije u uslovima dnevnog svetla sa dobrom konzistencijom boja i na primarnim i na telefoto senzorima. Telefon snima dobre slike s minimalnim šumom i preciznim bojama, što ga čini odličnom opcijom za one koji traže dobre kamere. U uslovima slabog osvetljenja, uređaj je u stanju da snimi pristojne slike, ali su neke bile malo zasićene. Takođe, snima i pristojne portrete s pravilnom detekcijom ivica. Telefon takođe dolazi sa senzorom ultraširoke kamere od 8 MP s vidnim poljem od 112 stepeni. Interesantna informacija za ljubitelje fotografije je da telefon dolazi sa tri ekskluzivna filmska filtera koja je uredio Claudio Miranda, dobitnik Oskara za najbolju fotografiju. Ovi filteri su inspirisani njegovim radom u popularnim filmovima. To su Journey filter – „Pijev život”, Memory filter – „Neobičan slučaj Bendžamina Batona” i Maverick filter – „Top Gun: Maverik”. Tu je i ne manje važna selfi kamera od 16 MP koja je sposobna da pravi dobre snimke pri pristojnom osvetljenju.

Kada je reč o procesorskoj moći, imamo 4-nm Snapdragon 6 Gen 1 čip koji nije dizajniran za vrhunske igre, ali sasvim dobro funkcioniše za povremene igre i svakodnevne zadatke. Konkretan model koji je stigao kod nas ima kombinaciju od 12/256 GB memorije, što je sasvim dovoljno za sve vaše dnevne zadatke. Performanse uređaja su brze. Bez obzira na to koji zadatak obavljate, lako se može nositi sa svim. Koristili smo različite aplikacije istovremeno i prelazili između njih, ali nismo naišli na probleme. Aplikacije se otvaraju brzo, bez kašnjenja, ali ako je igranje vaš prioritet, ovaj uređaj nije posebno pogodan za vas. realme 12 Pro dolazi sa operativnim sistemom Android 14 i realme UI 5.0. Potvrđeno je da će telefon dobiti nadogradnje Android 15 i 16 OS i bezbednosne zakrpe tokom tri godine. Podsećamo da realme UI nudi veoma prilagodljivo korisničko iskustvo i omogućava korisnicima da podese mnogo stvari na uređaju prema svojim željama. Sveukupno iskustvo OS je prilično glatko, bez primetnih štucanja.

Telefon je opremljen baterijom od 5000 mAh s podrškom za brzo punjenje od 67 W, baš kao i njegov prethodnik. Može se u potpunosti napuniti za 50 minuta i baterija traje ceo dan, uz uobičajenu upotrebu.

realme 12 Pro je dobar 5G pametni telefon srednjeg cenovnog ranga koji dolazi s novim i boljim čipsetom, sposoban da s lakoćom obavlja sve vaše svakodnevne zadatke. Dakle, ako su vam bitne karakteristike kao što su ekran, baterija, čipset i kamera, realme 12 Pro 5G je dobar izbor.

Korisna adresa: realme.com/global

Podelite s prijateljima

Tweet