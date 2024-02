realme C67: menja pravila igre

realme C-serija je oduvek bila usmerena na pružanje dobrog iskustva za korisnike koji više paze na budžet, sa performansama i funkcijama koje često zadovoljavaju uobičajene svakodnevne zadatke, plus nešto više. Ovaj put ipak, brend unapređuje svoju paletu najnovijim dodatkom u liniji – realme C67.

6,72-inčni ekran realme C67 ima rezoluciju Full HD+, podržanu brzinom osvežavanja od 90 Hz, brzinom reagovanja na dodir 180 Hz i osvetljenošću od 800 nita, i bojama koje su su dovoljno bogate.

realme C67 ima 6nm Qualcomm Snapdragon 685 procesor, sa 8GB RAM i izdašnih 256GB skladišnog prostora. Međutim, i ima slot za SIM1, SIM2 i microSD karticu.

Opremljen je glavnom kamerom od 108 MP koja koristi ISOCELL HM6 senzor, što se obično nalazi u skupljim uređajima srednjeg ranga. Ovo uvodi brojne prednosti, kao što su poboljšana sposobnost fokusiranja i snimci pri slabom osvetljenju.

Glavna kamera takođe ima tri puta in-sensor zum, koji bi trebalo da vam pruži bolji kvalitet slike u odnosu na digitalni zum, i pokazuju dobar nivo oštrine u detaljima. Ne može da zameni namensku telefoto kameru sa optičkim zumom, ali za uložen novac, ovo je dobra opcija kada treba slikate nešto izbliza. Ulični režim je takođe prisutan ovde, koji vam daje detaljniji pregled dostupnih žižnih daljina plus pristup različitim filterima koji vašim snimcima mogu dati poseban pečat.

Maksimalna brzina snimanja video zapisa je samo 1080p 30fps (iako Snapdragon 685 podržava 1080p 60fps). Takođe dobijate EIS, što je dovoljno da malo smanji potrese, ali će i dalje biti potrebne veoma stabilne ruke.

realme C67 radi na realme UI U Edition sa Androida 14 i očekuje se da će dobiti dva velika ažuriranja softvera i do tri godine podrške koja uključuje manja ažuriranja. Ova verzija realme korisničkog interfejsa po izgledu je bliža standardnom Android-u, ali ipak uvodi nekoliko foldera koji imaju prečice za instaliranje gomilu aplikacija. Neke su verovatno korisne, a postoje i unapred instalirane aplikacije.

Mini Capsule 2 je tu i funkcioniše uglavnom isto kao i ranije, ali sa dodatnim mogućnostima kao što je mogućnost da se prikaže numera koja se trenutno reprodukuje, preskakanje na sledeću ili povratak na prethodnu numeru prevlačenjem ulevo ili udesno i nakratko prikazivanje vremenske prognoze. Sve u svemu, ovaj korisnički interfejs je prilično jednostavan i jasan.

realme C67 baterija od 5.000 mAh može lako da izdrži jedan i po dana uz laganu do umerenu upotrebu. U našem slučaju, to je mešavina društvenih mreža, YouTube-a, Spotify-a, mejla i fotografisanja. Koristeći punjač koji je isporučen uz kutiju, realme C67 je mogao da se napuni sa skoro praznog do potpunog za nešto manje od jednog i po sata, što smatramo da je pristojan rezultat.

Ovo je veoma dobro osmišljen uređaj, koji zaista vodi realme C-seriju u sledeće poglavlje. Ako je vaš primarni fokus na bilo čemu osim na teškim igrama, ovaj telefon bi trebao biti na vašoj listi za razmatranje. Do kraja februara postoji popust za prve kupce i cena ovog modela iznosi 22.999 dinara, dok će redovna cena nakon ove akcije biti 27.999 dinara.

Korisna adresa: realme.com/global/

Podelite s prijateljima

Tweet