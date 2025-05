realme GT 7: Energija u džepu

U svetu gde novi modeli pametnih telefona često predstavljaju više kozmetički nego funkcionalni napredak, realme GT 7 uspeva da napravi korak unapred – i to prilično odmerenim korakom.

Prošle godine, na premijeri GT 6 modela u Milanu, mogli smo da se uverimo koliko realme ulaže u performanse i brzo punjenje. Ovog puta, pravo s premijere u Parizu, stigao nam je GT 7 u IceSense Blue boji, sa 12 GB RAM-a i 512 GB memorije. Po ceni od 93.999 dinara, GT 7 donosi par ključnih poboljšanja – ali i poneki kompromis.

GT 7 nema radikalnih promena dizajna u odnosu na GT 6. IceSense nebo-plava boja i poleđina sa grafenom daju uređaju karakter bez preterivanja. AMOLED ekran od 6,78 inča zadržava 120 Hz osvežavanje, ali sada nudi nešto bolji prikaz na dnevnom svetlu i precizniju kalibraciju boja.

MediaTek Dimensity 9400e čipset u GT 7 zamenjuje Snapdragon 8s Gen 3 iz GT 6, što može izazvati dilemu kod korisnika fokusiranih na gaming. U svakodnevnom radu, razlika nije značajna – aplikacije lete, sistem je fluidan, a multitasking je besprekoran. Međutim, u zahtevnijim igrama primećuje se blago niži framerate u odnosu na GT 6.

S druge strane, GT 7 pravi iskorak kada je reč o upravljanju toplotom. realme je prvi proizvođač koji je ugradio grafen direktno u dizajn telefona, u okviru sistema koji nazivaju IceSense Graphene. Ovaj termalni sloj, površine oko 4000 mm², raspoređen je iznad najtoplijih komponenti i dizajniran da efikasno odvodi toplotu nalik „ledenim potocima”, kako to slikovito opisuju iz kompanije. U praksi, uređaj ostaje primetno hladniji pri punjenju, igranju ili intenzivnom radu, dok je kontakt s površinom kućišta uvek prijatan – hladan leti, ali ne neprijatno, i topao zimi, bez iznenadnih temperaturnih šokova.

Ako je GT 6 bio brz, GT 7 je – izdržljiv. Baterija od čak 7000 mAh deluje kao da je stigla iz druge kategorije uređaja. U poređenju sa GT 6 (koji je imao 5500 mAh), nova Titan baterija donosi dan i po ozbiljne upotrebe bez stresa. Brzo punjenje od 120 W ostaje, s punjenjem do 50 odsto za 14 minuta i do 100 odsto za oko 40 minuta. To su brojevi koji se prenose iz generacije u generaciju, ali s većim kapacitetom dobijaju novu težinu – doslovno i metaforično, jer je GT 7 ipak nešto teži u ruci.

Glavna kamera od 50 MP sa OIS-om nastavlja gde je GT 6 stao, ali uz dodatak novih AI funkcija, kao što su AI Glare Removal i Landscape+ poboljšanja. Slike su oštre i živopisne pri dnevnom svetlu, dok noćni režim nudi vidna poboljšanja, iako rezultati i dalje zavise od svetlosnih uslova. U odnosu na GT 6, kamere nisu drastično unapređene, ali softverski dodaci doprinose boljoj upotrebljivosti. Međutim, novitet koji zaista privlači pažnju jeste snimanje 4K videa pod vodom. Kako kompanija navodi, ovo je prvi telefon na tržištu koji je posebno optimizovan za podvodni režim snimanja u 4K rezoluciji, i to zahvaljujući visokom stepenu zaštite (IP69, IP68 i IP66), ali i softverskim prilagođavanjima za rad u vlažnom okruženju. Moguće je praviti jasne, koloristički bogate video-snimke u bazenu, na plaži, pa čak i u dinamičnijim uslovima.

Interfejs kamere automatski detektuje kada je uređaj pod vodom i prelazi u poseban režim rada, čime se izbegavaju slučajni dodiri i omogućava lakša kontrola snimanja. Za korisnike koji vole da dokumentuju letnje avanture, ronjenja i vodene sportove, ovo je konkretna funkcionalnost koju trenutno ne nudi nijedan drugi model u ovom cenovnom rangu i koju verujemo da će biti nestrpljivi da isprobaju, s obzirom na to da mi, nažalost, nismo uspeli.

NEXT AI paket funkcija nudi korisne dodatke koji se, za razliku od nekih drugih proizvođača, ne nameću. U praksi, AI Planer, automatska korekcija kompozicije i uklanjanje odsjaja daju realan doprinos u kvalitetu sređivanja fotografija. Pored toga, AI Planer funkcioniše i kao lični asistent koji koristi veštačku inteligenciju da automatski prepoznaje ključne informacije iz četova, mejlova i aplikacija. Može da izvuče datum, vreme i mesto iz grupnih poruka, da analizira booking detalje iz mejla ili da interpretira vizuelne informacije s društvenih mreža i dodaje ih direktno u kalendar. U praksi, to znači manje ručnog unošenja i više automatizovane organizacije svakodnevnih obaveza.

realme GT 7 nije tu da bi impresionirao fanove benchmark-a ili korisnike opsednute dizajnerskim finesama. Umesto toga, nudi odličnu autonomiju, stabilne performanse i praktične AI funkcije, uz dovoljno memorije i brzine za svakodnevni rad. U odnosu na GT 6, baterija je veliki skok unapred, ali je kompromis u čipsetu nešto što će primetiti samo najzahtevniji korisnici. Za sve ostale – GT 7 je više nego sposoban partner za 2025. godinu.

Korisna adresa: realme.com

