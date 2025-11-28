realme GT 8 Pro među prvim pametnim telefonima sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipsetom na našem tržištu

realme sa zadovoljstvom najavljuje da će predstojeći realme GT 8 Pro biti među prvim pametnim telefonima na našem tržištu koji će pokretati Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 platforma, što predstavlja značajnu prekretnicu kako za kompaniju realme, tako i za čitavu industriju.

Ovo lansiranje označava drugu uzastopnu generaciju realme GT serije koja na naše tržište donosi najnaprednije Qualcomm flegšip čipsete. Nakon prošlogodišnje premijere Snapdragon 8 Elite platforme na modelu realme GT 7 Pro, GT 8 Pro još jednom potvrđuje posvećenost brenda tehnološkom liderstvu i isporuci performansi nove generacije korisnicima širom sveta.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 predstavlja najmoćniju Qualcomm mobilnu platformu do sada, izrađenu u naprednom TSMC 3nm N3P proizvodnom procesu. Donosi novu osmojezgrenu arhitekturu u konfiguraciji 2+6, uz izuzetnu radnu frekvenciju do 4,6 GHz, obezbeđujući vrhunsku snagu i energetsku efikasnost. U kombinaciji sa realme-ovim naprednim softverskim optimizacijama, postavlja nove standarde brzine, odziva i gejming performansi.

GT 8 Pro ne donosi samo vrhunski čipset, već je opremljen i realme Hyper Vision+ AI čipom, kao i GT BOOST 3.0 sistemom za upravljanje performansama. Ove inovacije omogućavaju izuzetnu stabilnost i glatko iskustvo tokom intenzivnog gejminga. Uređaj može istovremeno da pokreće dve zahtevne mobilne igre, poput PUBG-а i Genshin Impact-а, pri visokim frejmrejtovima i do jednog sata, čime postavlja novi standard u mobilnom gejming iskustvu.

GT 8 Pro se ističe i po vrhunskom trajanju baterije i naprednoj tehnologiji punjenja. Opremljen je moćnom titan baterijom kapaciteta 7000 mAh, uz 120W Ultra Charge podršku za žično punjenje sa i 50W bežičnim punjenjem, što korisnicima omogućava celodnevnu upotrebu uz minimalno vreme punjenja. U realnim testovima izdržljivosti, uređaj postiže čak 21,3 sata neprekidnog YouTube reprodukovanja videa.

Na prednjoj strani, GT 8 Pro donosi 6,79-inčni 2K ekran sa 144 Hz osvežavanjem i impresivnom maksimalnom osvetljenošću od 7000 nita, kao i 2000 nita globalne vršne osvetljenosti, obezbeđujući izuzetno jasnu sliku i glatku interakciju čak i na direktnom suncu.

Kako bi zaokružio ovu moćnu konfiguraciju, GT 8 Pro je opremljen velikim dual stereo zvučnicima, koji isporučuju kristalno čist zvuk, kao i Ultra Haptic motorom koji pruža snažne i precizne vibracije za još realističniji taktilni doživljaj. Unutar uređaja nalazi se i prostran sistem parnog hlađenja od 7000 mm², koji obezbeđuje stabilne performanse čak i tokom dugotrajnog gejminga visokog intenziteta ili snimanja 4K video sadržaja.

realme GT 8 Pro je među prvim pametnim telefonima na koji koriste Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor, predstavljajući snažnu izjavu inovacije, brzine i vrhunskog dizajna. Sa skorim dolaskom na tržište, realme redefiniše značenje pravog flegšip iskustva.