realme je najavio GT 8 Pro – jedan od prvih flagship telefona sa najnovijim Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipsetom na našem tržištu

realme, jedan od najbrže rastućih brendova pametnih telefona na svetu, sa ponosom najavljuje dolazak novog modela realme GT 8 Pro, koji uskoro stiže na naše tržište. Očekuje se da će ovaj uređaj biti među prvim flagship telefonima koji pokreće najnoviji Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset.

GT 8 Pro postavlja nove standarde u industriji kada je reč o premium flagship pametnim telefonima, te donosi beskompromisne performanse, vrhunske mogućnosti za gejming i besprekorno obavljanje više zadataka istovremeno.

Revolucionarni Snapdragon 8 Elite Gen 5 flagship predstavlja najnoviju i najmoćniju mobilnu platformu kompanije Qualcomm. Napredna TSMC N3p 3nm tehnologija obrade omogućava vrhunsku energetsku efikasnost, a platforma donosi i potpuno novu 2+6 osmojezgarnu arhitekturu procesora, sa vodećom brzinom radnog takta od 4,61 GHz u standardnoj konfiguraciji, te pružajući izuzetnu snagu.

Kao jedan od prvih telefona sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipsetom koji stiže kod nas, realme GT 8 Pro je spreman da pokaže vrhunske performanse u svojoj kategoriji. Sa Antutu benchmark rezultatom većim od 4 miliona, ovaj uređaj ne predstavlja samo sirovu snagu – već savršenu fuziju brzine, efikasnosti, gejminga i vrhunskog korisničkog iskustva.

Dodatno unapređen realme Hyper Vision+ AI čipom i realme GT BOOST 3.0 tehnologijom za inteligentno upravljanje energetskom efikasnošću, GT 8 Pro donosi neviđene mogućnosti za gejming. Uređaj je sposoban da istovremeno pokreće dve zahtevne igre, uključujući PUBG i Genshin Impact, pri visokim frekvencijama osvežavanja tokom čitavog jednog sata, predvodeći industriju u specijalnim optimizacijama.

realme GT 8 Pro stiže krajem 2025. godine, donoseći iznenađenja koja će redefinisati standarde u segmentu flagship pametnih telefona.