realme lansirao GT 8 Pro – ultimativni flegšip performansi i fotografije sa legendarnom RICOH GR tehnologijom

realme danas lansira GT 8 Pro, najnapredniji i najambiciozniji flegšip u istoriji brenda. GT 8 Pro objedinjuje neuporedive performanse, revolucionarne mogućnosti snimanja, pametna AI iskustva i smeli dizajn, redefinišući standarde flegšip pametnih telefona. U industriji koju često karakterišu slične formule, realme GT 8 Pro ima za cilj da razbije ustaljene kalupe i postavi nove standarde za flegšip uređaje.

Neuporediva flegšip snaga

realme GT 8 Pro predstavlja najveći skok u performansama u istoriji GT serije, pokretan najmoćnijim čipsetom u industriji – Snapdragon® 8 Elite Gen 5, izrađenim u TSMC-ovom naprednom 3nm proizvodnom procesu, uparenim sa Hyper Vision+ AI čipom za grafiku nove generacije i inteligentnu optimizaciju.

Čipset Snapdragon® 8 Elite Gen 5 donosi treću generaciju Qualcomm Oryon CPU-a sa radnim taktom do 4,6 GHz, uz 20% veće performanse i 35% bolju energetsku efikasnost. U kombinaciji sa Hyper Vision+ AI čipom, omogućava paralelni rendering sa GPU-om, povećavajući rezoluciju slike do 4 puta i osvežavanje ekrana do 144 Hz, za izuzetno fluidno gejming iskustvo. Zajedno, ovaj Dual Flagship čipset postiže industrijski vodeće rezultate, sa više od 4 miliona poena na AnTuTu testu, omogućavajući besprekorno multitasking iskustvo i dugotrajniju autonomiju baterije tokom intenzivnih zadataka.

Za gejmere, GT 8 Pro je pravi uređaj iz snova. Zahvaljujući realme-ovoj sopstveno razvijenoj tehnologiji AI Gaming Super Frame, uređaj omogućava neograničen puni FPS u svim najzahtevnijim igrama, održavajući 144 Hz u MLBB i 120 Hz u BGMI čak i pri ekstremnim temperaturama od 35°C. Takođe se ističe u ekskluzivnom scenariju dvostrukog visokog opterećenja, gde istovremeno može da pokreće PUBG u prvom planu i Genshin Impact u pozadini, uz stabilan i gladak frejm rejt tokom punih sat vremena*.

Titan baterija kapaciteta 7000 mAh, uz podršku za 120W Ultra Charge i 50W bežično punjenje, redefiniše standarde za baterije velikog kapaciteta. Omogućava kontinuirano gledanje YouTube i TikTok sadržaja duže od 20 sati, kao i 8,4 sata neprekidnog igranja MLBB-a*, čime GT 8 Pro korisnicima obezbeđuje više vremena za uživanje, a manje za čekanje. Bilo da strimujete, gejmujete ili stvarate sadržaj — ova baterija pruža sigurnost tokom celog dana.

Audio-vizuelni doživljaj podignut je na viši nivo zahvaljujući najboljem 2K 144Hz HyperGlow ekranu u industriji, sa impresivnom maksimalnom osvetljenošću od 7000 nita, koja obezbeđuje kristalno jasnu sliku čak i na direktnom suncu. U kombinaciji sa Simetričnim Master akustičnim zvučnikom, Ultra Haptic motorom i 7K Ultimate VC sistemom hlađenja, GT 8 Pro donosi sveobuhvatno flegšip iskustvo, pretvarajući zabavu u potpuno imerzivno čulno putovanje.

Ultimativna street fotografija, pogled izvan granica

realme GT 8 Pro nastao je kao rezultat četvorogodišnjeg strateškog partnerstva sa RICOH GR-om, donoseći potpuno RICOH GR iskustvo – od samog snimanja do obrade fotografije. Njegov prvi u industriji RICOH GR Camera System pretvara pametni telefon u „najbolji alat za street fotografiju“, sa klasičnim žižnim daljinama od 28 mm i 40 mm koje prate prirodnu perspektivu ljudskog oka i način posmatranja kadra. Snap Focus režim sa Super QPD Snap algoritmom omogućava trenutno okidanje, dok pet klasičnih RICOH GR filmskih tonova – Standard, Positive, Negative, Monotone i High-Contrast crno-belo – donose autentičnu GR analognu estetiku. Zahvaljujući tome, korisnici mogu da dožive street fotografiju kao nikada do sada – uz osećaj kao da u ruci drže RICOH GR4 fotoaparat, dok precizno i kreativno beleže svaki trenutak.

Pored intimnih scena ulične fotografije, GT 8 Pro podiže svestranost na viši nivo zahvaljujući prvom u segmentu 200 MP Ultra Clarity telefoto objektivu. Opremljen vrhunskim 1/1.56” senzorom, omogućava oštre i živopisne fotografije čak i pri 12x zumu bez gubitka. Za portrete, 3x „zlatna“ žižna daljina stvara prirodnu dubinu, dok napredni algoritmi obezbeđuju realnih 200 MP detalja – svaka vlas i svaki detalj ostaju besprekorni. Unapređena 50 MP ultra širokougaona kamera sa vidnim poljem od 116° i otvorom blende F2.0 čini snimanje grupnih fotografija i širokih gradskih pejzaža potpuno jednostavnim. Pored toga, vrhunske video mogućnosti uključuju 4K 120 fps Dolby Vision, 8K 30 fps snimanje ultra- visoke rezolucije i 4K 120 fps 10-bit Log format, čime je GT 8 Pro idealan i za entuzijaste i za profesionalce.

Pametniji nego ikad – vaš lični asistent

Pokretan realme UI 7.0, baziranim na Androidu 16, GT 8 Pro donosi glatko i potpuno prilagodljivo korisničko iskustvo uz Light Glass Design sa Ice Cube ikonama i Misty Glass Control Centrom. U fokusu su ključne AI funkcije:

AI Notify Brief automatski sumira notifikacije, obaveze i podsetnike u jutarnje i večernje preglede, dok AI Framing Master inteligentno pomaže u kadriranju fotografija kroz tekstualne smernice za kompoziciju. Multi-task Side Bar podržava do 12 aplikacija i omogućava nesmetan rad dve zahtevne aplikacije istovremeno u pozadini. Dodatne AI funkcije poput AI Gaming Coach, AI Smart Reply i AI Highlight (automatsko snimanje najboljih gejming trenutaka) dodatno unapređuju produktivnost i zabavu.

Promenljiv stil, beskrajne mogućnosti

GT 8 Pro donosi svetsku premijeru — zamenjivi okvir kamere. Ova inovacija omogućava korisnicima da odvoje i zamene kameru različitim stilovima — okruglim, četvrtastim, robot-tematskim — pretvarajući telefon iz generičkog uređaja u lični izraz identiteta. Proces je jednostavan, taktilan i intuitivan: odvrtanje, zamena i ponovno pričvršćivanje modula, poput slaganja kockica.

Varijanta Urban Blue koristi recikliranu podlogu i organosilikonsku kožu sa prirodnim bojama, koja pruža teksturu papira i ispunjava globalne standarde za reciklirane materijale. Uređaj dolazi sa elegantnim zakrivljenim linijama, mat metalnim okvirom i zaobljenim ravnim ekranom za siguran i udoban hvat, u bojama Diary White i Urban Blue.

* Svi test podaci zasnovani su na rezultatima iz realme laboratorije u kontrolisanim uslovima. Stvarne performanse mogu varirati u zavisnosti od okruženja i uslova testiranja.