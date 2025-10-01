realme najavljuje prvi Game of Thrones pametni telefon

realme predstavlja svoju najnoviju crossover inovaciju: limitirano izdanje u saradnji sa Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, koje fanovima donosi pametni telefon inspirisan legendarnom HBO serijom Game of Thrones. Ovo partnerstvo predstavlja hrabar iskorak u realme ponudi, kombinujući epsko pripovedanje i upečatljivi dizajn sa ciljem da inspiriše novu generaciju korisnika. Pod temom „Own Your Real Power“, lansiranje slavi autentičnost, hrabrost i samoodređenje — vrednosti koje snažno odjekuju među mladima.

„Ova saradnja potvrđuje realme-ovu posvećenost inovacijama, zabavi i povezivanju sa mladima“, izjavio je Su Ći (Chase Xu), potpredsednik i CMO kompanije realme. „Spajajući inspirativne legende i imerzivni dizajn, osnažujemo mladu generaciju da prigrli svoj identitet i ostavi trag u svetu. Game of Thrones Limited Edition nije samo proizvod — to je izjava hrabrosti i kreativnosti.“

Kao najnoviji dodatak bogatom realme portfoliju proizvoda, ovo izdanje dodatno učvršćuje brend strategiju i ponudu kompanije: realme zna kako da se igra. Saradnja crpi inspiraciju iz legendarnih likova i tema serije Game of Thrones, prenoseći emotivni doživljaj kroz vizuelno pripovedanje i kreativno korisničko iskustvo. Od neustrašive Arje Stark do tihe liderske snage Džona Snoua, uređaj oslikava duh pobune, preobražaja i izdržljivosti.

Dizajn realme Game of Thrones Limited Edition modela predstavlja omaž veličanstvenosti i surovosti Vesterosa, kao i moći poruke „Vatru zmaj ne može ubiti“. Njegov crno-zlatni stil priziva srednjovekovni luksuz, dok nano-urezani motivi zmaja simbolizuju snagu i nasleđe. Središnji element dizajna ima prvi na svetu efekat menjanja boje „zmajeve vatre“ – toplotno osetljiv materijal koji se transformiše iz crne u crvenu boju kada se zagreje, inspirisan ponovnim rođenjem Daeneris Targarijen iz vatre. Ova taktilna inovacija nije samo estetska – već simbol unutrašnje snage koja čeka da bude oslobođena.

Prilagođeni UI tematski paketi, inspirisani kućama Stark i Targarijen, preoblikuju interfejs u filmskom duhu, pretvarajući svakodnevne interakcije u trenutke fantazije. Limitirano izdanje paketa uključuje mikro-repliku Vesterosa, držač za telefon u obliku Gvozdenog prestola i kolekcionarske kartice sa grbovima kuća — svaki detalj pažljivo osmišljen da produbi emotivnu vezu između korisnika i sveta Game of Thrones.

Ovaj uređaj takođe odražava i širu brend strategiju kompanije realme. Tokom proteklih godina, kompanija je konstantno pomerala granice u oblasti nauke o materijalima, dizajna i marketinga usmerenog na mlade. U budućnosti, realme planira da proširi svoj portfolio kroz nove globalne saradnje koje spajaju tehnologiju i kreativno pripovedanje. Cilj je kreirati proizvode koji prevazilaze puku funkcionalnost, nudeći korisnicima osećaj identiteta, pripadnosti i uticaja.

U svetu u kome tehnologija često deluje bezlično, realme redefiniše šta znači „igrati se“. Game of Thrones Limited Edition podseća da moć ne leži u konformizmu, već u hrabrosti i zabavi. To je slavlje odvažnih, smelih i autentičnih.