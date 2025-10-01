PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
PCPress.rs Image
Entertainment PR 

realme najavljuje prvi Game of Thrones pametni telefon

PC Press

realme predstavlja svoju najnoviju crossover inovaciju: limitirano izdanje u saradnji sa Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, koje fanovima donosi pametni telefon inspirisan legendarnom HBO serijom Game of Thrones. Ovo partnerstvo predstavlja hrabar iskorak u realme ponudi, kombinujući epsko pripovedanje i upečatljivi dizajn sa ciljem da inspiriše novu generaciju korisnika. Pod temom „Own Your Real Power“, lansiranje slavi autentičnost, hrabrost i samoodređenje — vrednosti koje snažno odjekuju među mladima.

PCPress.rs Image

„Ova saradnja potvrđuje realme-ovu posvećenost inovacijama, zabavi i povezivanju sa mladima“, izjavio je Su Ći (Chase Xu), potpredsednik i CMO kompanije realme. „Spajajući inspirativne legende i imerzivni dizajn, osnažujemo mladu generaciju da prigrli svoj identitet i ostavi trag u svetu. Game of Thrones Limited Edition nije samo proizvod — to je izjava hrabrosti i kreativnosti.“

Bizit 2025

Kao najnoviji dodatak bogatom realme portfoliju proizvoda, ovo izdanje dodatno učvršćuje brend strategiju i ponudu kompanije: realme zna kako da se igra. Saradnja crpi inspiraciju iz legendarnih likova i tema serije Game of Thrones, prenoseći emotivni doživljaj kroz vizuelno pripovedanje i kreativno korisničko iskustvo. Od neustrašive Arje Stark do tihe liderske snage Džona Snoua, uređaj oslikava duh pobune, preobražaja i izdržljivosti.

Pročitajte i:  Stigao je realme Note 70T: Pristupačan telefon sa moćnom baterijom od 6.000 mAh-a i velikom izdržljivošću

Dizajn realme Game of Thrones Limited Edition modela predstavlja omaž veličanstvenosti i surovosti Vesterosa, kao i moći poruke „Vatru zmaj ne može ubiti“. Njegov crno-zlatni stil priziva srednjovekovni luksuz, dok nano-urezani motivi zmaja simbolizuju snagu i nasleđe. Središnji element dizajna ima prvi na svetu efekat menjanja boje „zmajeve vatre“ – toplotno osetljiv materijal koji se transformiše iz crne u crvenu boju kada se zagreje, inspirisan ponovnim rođenjem Daeneris Targarijen iz vatre. Ova taktilna inovacija nije samo estetska – već simbol unutrašnje snage koja čeka da bude oslobođena.      

Prilagođeni UI tematski paketi, inspirisani kućama Stark i Targarijen, preoblikuju interfejs u filmskom duhu, pretvarajući svakodnevne interakcije u trenutke fantazije. Limitirano izdanje paketa uključuje mikro-repliku Vesterosa, držač za telefon u obliku Gvozdenog prestola i kolekcionarske kartice sa grbovima kuća — svaki detalj pažljivo osmišljen da produbi emotivnu vezu između korisnika i sveta Game of Thrones.

Ovaj uređaj takođe odražava i širu brend strategiju kompanije realme. Tokom proteklih godina, kompanija je konstantno pomerala granice u oblasti nauke o materijalima, dizajna i marketinga usmerenog na mlade. U budućnosti, realme planira da proširi svoj portfolio kroz nove globalne saradnje koje spajaju tehnologiju i kreativno pripovedanje. Cilj je kreirati proizvode koji prevazilaze puku funkcionalnost, nudeći korisnicima osećaj identiteta, pripadnosti i uticaja.

Pročitajte i:  realme za 7 godina dosegao 300 miliona korisnika širom sveta

U svetu u kome tehnologija često deluje bezlično, realme redefiniše šta znači „igrati se“. Game of Thrones Limited Edition podseća da moć ne leži u konformizmu, već u hrabrosti i zabavi. To je slavlje odvažnih, smelih i autentičnih.

Facebook komentari:
Tagovi: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *