realme predstavlja Game of Thrones limitiranu seriju

realme, najrazigraniji brend pametnih telefona na svetu, danas je zvanično predstavio dugo očekivanu realme Game of Thrones limitiranu seriju, prvi pametni telefon na svetu kreiran u saradnji sa kompanijom Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, koji fanovima donosi uređaj inspirisan HBO-ovom hit serijom Game of Thrones.

Ova revolucionarna saradnja ne samo da donosi prvu Color-changing Design of Dragonfire tehnologiju na svetu, već pruža i epsko iskustvo mladim korisnicima kroz prepoznatljiv dizajn inspirisan Vesterosom i ekskluzivno pakovanje u ograničenom izdanju.

Epski dizajn, vrhunska izrada

realme Game of Thrones limitirana serija u potpunosti prenosi osećaj epske veličanstvenosti i inovativnog duha kroz svoj dizajn. Zadnji panel krasi upečatljiv Black and Gold Epic ID Dizajn, izrađen od visokokvalitetne crne kože sa reljefnim šarama inspirisanim grbovima Velikih kuća, dok se u centru ističe 3D ugravirani Pečat moći kuće Targarijen.

Čak je i modul kamere ukrašen motivima inspirisanim srednjovekovnim elementima, dok trodimenzionalni zlatni okviri u obliku zmajevih kandži kombinuju eleganciju sa ultra-tankim profilom od samo 7,84 mm, oslikavajući luksuzni stil srednjovekovnog plemstva.

Inspirisan ponovnim rođenjem Daenerys Targaryen iz vatre, realme uvodi prvu na svetu Dragonfire tehnologiju promene boje, koja menja boju iz crne u crvenu u vodi temperature 44°C, simbolizujući buđenje skrivene moći.

Sve ove prepoznatljive dizajnerske elemente zaokružuje posebno izdanje poklon-paketa, čiji je spoljašnji izgled inspirisan Mapom Vesterosa i drvenim kovčegom za zmajevo jaje Daenerys Targaryen.

Pakovanje sadrži stalak za telefon u obliku Gvozdenog prestola, misteriozna prazna pisma na pergamentu, broš Kraljeve ruke, kao i set personalizovanih razglednica i stikera, uranjajući korisnike u svet Igre prestola već u trenutku kada otvore kutiju.

Uređaj takođe dolazi sa prilagođenim korisničkim temama „Ice” i „Fire”, koje korisnicima pružaju filmske vizuelne efekte i potpuno uranjanje u svet Igre prestola.

Pokreće ga flagship čipset Snapdragon® 7 Gen 4, zajedno sa Titan baterijom kapaciteta 7000 mAh i 80W Ultra Charge brzim punjenjem, što obezbeđuje snažne performanse i dugotrajnu upotrebu — nudeći neprekinuto iskustvo koje podstiče kreativnost i maštu. Donošenjem epske fantastike u svakodnevni život, realme mladim korisnicima nudi uređaj koji besprekorno spaja performanse, kreativnost i uranjajuće pripovedanje.