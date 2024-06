Reboot igre Prince of Persia dobija okvirni datum izlaska, ali ne u skorije vreme

Ovo je bila najveća vest sa Ubisoft Forward livestream događaja održanog u ponedeljak.

Rimejk igre Prince of Persia: The Sands of Time dobio je novi okvirni datum izlaska – 2026. godina

Prva igra Prince of Persia: Sands of Time izašla je 2003. godine, a plan za potpuni rimejk je najavljen 2021. godine. Projekat je menjao izvršioce među Ubisoftovim prvim studijima, a sada je pod nadležnošću Ubisoft Montreala.

Nezvanično, poslednje što smo čuli o Prince of Persia: Sands of Time je da se rimejk pravi “iz početka,” što sugeriše da je raniji rad Ubisoft Pune i Ubisoft Mumbai studija bio neslavno odbačen. Zvanično, najnovija informacija, pre trejlera prikazanog u ponedeljak, je da je razvoj igre u Ubisoft Montrealu “prošao važnu internu prekretnicu” u novembru 2023. godine.

Ubisoft očigledno ima dovoljno poverenja u projekat da najavi okvirni datum izlaska, iako je to dve godine unapred. U međuvremenu, fanovi Prince of Persia serijala su se više nego zadovoljili igrom Prince of Persia: The Lost Crown, starom školskom side-scrolling Metroidvania igrom koja je lansirana u januaru na svim konzolama (Nintendo Switch, PlayStation 4, PS5, Xbox One, i Xbox Series X) kao i na PC-u.

The Lost Crown je dobio povoljne kritike, jer je vratio Ubisoftov avanturistički franšizu na mapu prvi put posle više od decenije, ali i zbog svog usmerenog fokusa na kvalitete koji su učinili ovaj 35-godišnji serijal omiljenim među fanovima, vrednim reboota.

Prince of Persia: The Sands of Time je prvi put lansiran 2003. godine za Nintendo GameCube, PlayStation 2, Windows PC i Xbox. Ova 21-godišnja igra je sama po sebi bila reboot serijala koji je stvorio Jordan Mechner, započetog 1989. godine, što znači da će kada Prince of Persia: The Sands of Time bude lansiran za PlayStation 5, Windows PC i Xbox Series X 2026. godine, to biti reboot reboota.

Izvor: Readwrite

Podelite s prijateljima

Tweet