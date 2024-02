Reddit će dozvoliti „neimenovanoj velikoj kompaniji sa veštačkom inteligencijom“ da ima pristup svojoj platformi za sadržaj koji generišu korisnici u novom ugovoru o licenciranju, saopštio je juče Bloomberg. Dogovor, „vredan oko 60 miliona dolara na godišnjem nivou“, piše magazin, mogao bi se i dalje promeniti jer su planovi kompanije da izađe na berzu još uvek u izradi.



Do nedavno, većina kompanija sa veštačkom inteligencijom obučavala je svoje podatke na otvorenom vebu bez traženja dozvole. Ali se pokazalo da je to pravno upitno, što je dovelo do toga da kompanije pokušaju da dobiju podatke na čvršćoj osnovi. Nije poznato sa kojom je kompanijom Reddit sklopio ugovor, ali to je nešto više od godišnjeg ugovora od 5 miliona dolara koji je OpenAI navodno nudio izdavačima vesti za njihove podatke. Apple je takođe tražio višegodišnje ugovore sa velikim novinskim kompanijama koji bi mogli da vrede „najmanje 50 miliona dolara“, navodi The New York Times.

Vest takođe prati priču iz oktobra da je Reddit zapretio da će prekinuti Google i Bingove pretraživače ako ne bude mogao da sklopi dogovor o podacima o obuci sa kompanijama sa veštačkom inteligencijom. Izvor glasina je tada za Washington Post rekao da kompanija „može preživjeti bez potrage“.

Bez obzira da li je to tačno ili ne – na kraju krajeva, jedan od najboljih načina da zaobiđete SEO neželjenu poštu u rezultatima pretrage jeste da dodate reč „Reddit“ u vaš upit za pretragu – Reddit je i ranije pokazao da je spreman da igra tvrdoglavo. Prošle godine se uspešno izvukao iz najvećeg protesta u svojoj istoriji nakon što su promene u cenama pristupa API-ju treće strane dovele do zatvaranja programera najpopularnijih Reddit aplikacija.

Kako piše Bloomberg, Reddit-ov prihod u odnosu na prethodnu godinu porastao je za 20 odsto do kraja 2023., ali je i dalje bio 200 miliona dolara manje od cilja od milijardu dolara koji je postavio dve godine ranije. Kompaniji je navodno savetovano da traži procenu od 5 milijardi dolara kada se otvori za javne investicije, što se očekuje u martu. To je polovina od 10 do 15 milijardi dolara koliko je mogla da postigne poslednji put kada je podnela zahtev za izlazak na berzu 2021. godine, pre nego što ju je zadržao pad tržišta.

