Reddit odustaje od plaćenih subreddita i fokusira se na rast korisnika i pretragu

Planovi da određeni subredditi budu zaključani iza paywalla su, bar za sada, stavljeni na pauzu. Reddit-ov CEO, Steve Huffman, potvrdio je da kompanija „preusmerava resurse“ sa inicijativa vezanih za korisničku ekonomiju i umesto toga ulaže u to da Reddit postane ozbiljan igrač u svetu internet pretrage.

Pauziranje rada na plaćenim zajednicama

Tokom najnovijeg izveštaja o poslovanju, Huffman je izjavio da kompanija “deprioritizuje” projekte iz domena korisničke ekonomije, što obuhvata i razvoj plaćenih subreddita. U naknadnom AMA postu na Redditu pojasnio je:

„Da bismo ostali fokusirani na ono što je najvažnije, preusmeravamo resurse sa pojedinih oblasti, uključujući ono što su neki nazivali plaćenim subredditima.“

Ovo je zaokret u odnosu na izjave iz februara, kada je Huffman rekao da bi te funkcionalnosti trebalo da se pojave tokom 2025. godine.

Novi prioritet je pretraga i rast baze prijavljenih korisnika

Reddit sada jasno ističe da mu je prioritet rastući broj aktivnih i prijavljenih korisnika, što je, prema Huffmanu, ključno za dalji razvoj kompanije. Zaposleni koji su prethodno radili na monetizaciji zajednica biće preusmereni na poboljšanja u onboarding sistemu i personalizaciji aplikacije.

Ova promena je logična i sa poslovnog aspekta. Reddit je u prethodnom kvartalu ostvario $465 miliona od oglasa, dok je iz ostalih izvora (npr. Reddit Premium i licenciranje podataka) prihodovao samo $35 miliona. Čak i kada bi plaćeni subredditi značajno doprineli toj drugoj kategoriji, oglašavanje i dalje ostaje ključni izvor prihoda.

Više korisnika, više oglasa, budućnost Reddita

Uprkos tome što je Huffman ranije najavljivao opcije za plaćanje unutar zajednica, jasno je da će se Reddit u narednom periodu fokusirati na širenje korisničke baze i unapređenje pretrage. Huffman je čak spomenuo oglase unutar rezultata pretrage kao novu poslovnu priliku.

Dakle, iako plaćene zajednice i dalje ostaju na dugoročnoj mapi razvoja, korisnici u skorijem periodu ne treba da ih očekuju. Umesto toga, mogu očekivati više oglasa na više mesta, ali i poboljšanja u korisničkom iskustvu, sve u cilju da Reddit postane konkurentnija platforma i korisnicima i oglašivačima.

Izvor: Engadget