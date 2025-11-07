Reddit tuži Perplexity AI zbog korišćenja sadržaja bez dozvole

Reddit je podneo tužbu protiv kompanije Perplexity AI, optužujući je da je koristila sadržaj sa Reddita bez dozvole za treniranje svog veštački inteligentnog modela. Ovaj potez dolazi nakon što je sve veći broj kompanija za AI suočen sa pravnim izazovima zbog korišćenja tuđeg sadržaja bez saglasnosti.

Optužbe protiv Perplexity AI

Prema Redditu, Perplexity je sistematski skupljao i koristio postove, komentare i druge sadržaje sa platforme kako bi trenirao svoje AI modele. Kompanija navodi da je ovakvo ponašanje kršenje autorskih prava i prava intelektualne svojine, jer Reddit kao vlasnik sadržaja nije dao saglasnost za njegovu upotrebu. Reddit traži od suda da naloži Perplexity-u da prekine sa korišćenjem sadržaja i nadoknadi štetu.

Tužba takođe naglašava da je Perplexity AI profitirala od korišćenja Reddit sadržaja, poboljšavajući performanse svojih AI sistema i potencijalno privlačeći korisnike zahvaljujući znanju stečenom iz tuđeg sadržaja. Reddit ističe da ovakav pristup stvara nepravednu konkurenciju i ugrožava zajednicu kreatora koji polažu pravo na svoj rad.

Širi kontekst problema

Ova tužba je deo šireg trenda pravnih izazova protiv kompanija koje razvijaju AI modele koristeći podatke prikupljene sa interneta. Platforme poput Reddita, Google-a i drugih već istražuju načine kako da zaštite autorska prava svojih korisnika. Pitanje legalnosti treniranja AI modela na sadržajima korisnika bez dozvole i dalje ostaje složeno i nedovoljno regulisano.

Eksperti ističu da slučajevi poput ovog mogu postaviti presedan za buduće odnose između kreatora sadržaja i kompanija koje razvijaju AI tehnologije. Ako sud stane na stranu Reddita, to bi moglo značiti da sve AI kompanije moraju da traže saglasnost pre nego što koriste tuđe podatke za treniranje svojih modela.

Posledice za industriju

Za korisnike Reddita i širu zajednicu interneta, ishod ovog spora može promeniti način na koji se sadržaj koristi i deli. Kompanije koje se bave veštačkom inteligencijom morale bi ozbiljnije da razmatraju pravne implikacije svojih modela i da razvijaju interne procese za zaštitu prava kreatora. Reddit-ova tužba takođe signalizira da kreatori sadržaja imaju sve više alata da zahtevaju zaštitu svojih prava u eri AI tehnologija.

Izvor: eWeek