Reddit želi da postane pretraživač: AI odgovori stižu direktno u glavnu search traku

Reddit planira da u narednim mesecima značajno proširi svoju ulogu u svetu internet pretrage. Kompanija radi na integraciji svoje AI-funkcije Reddit Answers direktno u glavnu traku za pretragu, a izvršni direktor Steve Huffman poručuje da želi da ljudi počnu da doživljavaju Reddit kao punokrvni pretraživač, a ne samo kao forum.

Reddit kao pretraživač, ambicija koja nije daleko od realnosti

Mnogi korisnici već dodaju reč “Reddit” uz svoje Google pretrage kako bi dobili relevantne diskusije, što pokazuje da sajt već funkcioniše kao alat za informisanje. Reddit sada želi da zvanično preuzme tu ulogu, oslanjajući se na sopstvenu AI tehnologiju i postojeću bazu znanja generisanu od strane zajednice.

“Fokusirani smo na objedinjavanje tradicionalne Reddit pretrage i novog AI proizvoda Reddit Answers u jedno centralizovano iskustvo, koje će biti u samom centru naše aplikacije,” rekao je Huffman tokom poslednje objave finansijskih rezultata.

AI pretraga u službi rasta i zadržavanja korisnika

Reddit Answers, trenutno u beti, koristi LLM (large language model) kako bi generisao odgovore na osnovu korisničkih postova i komentara. Cilj je da se ova funkcija integriše u glavnu pretragu kako bi korisnici mogli da dobiju direktne, sažete odgovore uz mogućnost dodatnog istraživanja kroz prateće diskusije.

Huffman vidi ovo kao ključnu strategiju za jačanje osnovnog proizvoda, internacionalnu ekspanziju i povećanje angažovanosti korisnika, naročito u trenutku kada tradicionalni pretraživači gube korisnike usled sveprisutnog AI sadržaja.

Odgovor na pad saobraćaja sa Google-a

Huffman je priznao da je saobraćaj sa Google pretrage “varirao iz nedelje u nedelju”, ali da je u globalu predstavljao “protivvetar” u prethodnom kvartalu. Ovo može biti glavni razlog zašto Reddit želi da postane destinacija, a ne samo izvor za pretragu, čak i dok i dalje licencira svoje podatke Google-u i drugim AI kompanijama.

“AI ne izmišlja znanje. Uči od nas, od stvarnih ljudi koji dele stvarna iskustva,” istakao je Huffman.

Reddit nije imun na promene koje AI unosi u svet internet pretrage, ali za razliku od pasivnog posmatranja, kompanija aktivno pokušava da se pozicionira kao nova generacija pretraživača zasnovanog na zajednici. Ako plan uspe, Reddit bi mogao postati mesto gde korisnici ne samo da traže informacije, već i dobijaju odgovore odmah, direktno u aplikaciji.

Izvor: Engadget