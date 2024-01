Redmi Note 13 Pro+ 5G: Po notama uspeha

Redmi Note serija je jedna od najuspešnijih na tržištu, naročito tamo gde korisnici cene odnos uloženog i dobijenog. Pred nama je najbolji model nove generacije!

Na test smo dobili Redmi Note 13 Pro+ 5G i premda će verovatno pristupačniji modeli – s kojima deli mnoštvo karakteristika – biti nosioci prodaje, top-varijanta i te kako demonstrira zbog čega ova serija iz godine u godinu osvaja srca miliona kupaca širom sveta. Istovremeno je najbolji pokazatelj šta danas mogu, uslovno rečeno, pristupačnije serije telefona i kako su opremljene.

Dobro je poznato da Xiaomi svoj Redmi brend usmerava prema kupcima koji žele pristupačne uređaje, ali takav utisak nikada ne biste stekli letimičnim pogledom na Redmi Note 13 seriju, bilo kada govorimo o izgledu, bilo kada govorimo o tabelama specifikacija. Reč je o telefonu koji odaje utisak odličnog kvaliteta, dok specifikacije impresioniraju, zadržavajući staru dobru praksu dodavanja karakteristika rezervisanih koliko do juče za najvišu kategoriju. Svakako vredi istaći u samom startu da u kutiji stiže punjač snage čak 120 W!

Na test smo dobili model crne boje, koji deluje svedeno i elegantno. Međutim, moramo reći da modeli u boji deluju senzacionalno! Poleđinu im karakteriše prelaz tri boje, koji se jasno vidi i kada stavite mekanu silikonsku masku koja će štititi telefon od udaraca. Materijal na leđima je ili staklo ili eko-polimer, zavisno od modela. Napred se nalazi zakrivljeni 1.5K ekran, što je još jedna karakteristika modela visoke klase. Mnogi imaju rezerve prema zakrivljenim ekranima zbog navodno manje otpornosti na fizička oštećenja u slučaju ispadanja, ali mi nismo stekli takav utisak za sve ove godine testiranja telefona. Ovde je to posebno slučaj, zbog aluminijumskog okvira, kao i Corning Gorilla Glass Victus zaštite! Ovaj AMOLED ekran osvežavanja 120 Hz ima 1920 Hz PWM zatamnjivanje i maksimalnu osvetljenost od čak 1800 nita, što je bolje praktično i od prošlogodišnjih top-modela mobilnih telefona i omogućava sjajnu preglednost pri jarkoj svetlosti. Kada na to dodamo IP68 zaštitu od vode i prašine, imamo… vodeći telefon u rukama?

Ne baš sasvim, ali jako smo blizu, naročito kada imamo u vidu ono što vidimo i možemo da osetimo pod prstima. No, ima nešto i u hardveru, odnosno onome što zatičemo „ispod haube”. Xiaomi se opredelio za MediaTek Dimensity 7200 Ultra čipset, koji donosi odlične performanse, ali i visok stepen efikasnosti zahvaljujući 4-nm proizvodnom procesu i drugoj generaciji Armv9 jezgara. Reč je o odličnom modelu srednje klase, upravo usmerenom ka ovakvim telefonima, tako da je u tom smislu pun pogodak. Multitasking i igranje funkcionišu odlično, delom zahvaljujući i Mali-G610 grafičkom čipu, ali i obilju memorije i brzog skladišta. Na raspolaganju je 12 GB LPDDR5 sistemske memorije, kao i čak 512 GB skladišne memorije UFS 3.1 tipa – da, ponovo imamo tako reći dojučerašnje najbolje karakteristike na telefonu srednje klase.

Telefon u startu dolazi s operativnim sistemom Android 13, prekrivenim MIUI14 korisničkim interfejsom. Dakle, još uvek nema novog operativnog sistema HyperOS, ali smo uvereni da će on u dogledno vreme postati dostupan, posebno jer je Xiaomi u međuvremenu najavio da će Redmi Note 12 modeli dobiti najnoviji OS, pa očekujemo da će se slično desiti i ovde. U međuvremenu, MIUI14 je odličan „prekrivač” za Android 13, s veoma dobrim i glatkim radom, kao i obiljem korisnih funkcija i mogućnostima prilagođavanja.

MIUI 14 povrh Android 13 operativnog sistema

Jedna od udarnih karakteristika Note 13 serije je prisustvo velikog senzora od 200 Mp, istog onog Samsung ISOCELL HP3 senzora koji viđamo na top-modelima današnjih telefona, s binovanjem slike u veličinu od 12,5 MP, podrškom za 2x i 4x lossless zum. Kada kažete da imate senzor s toliko megapiksela, to deluje veoma impresivno, ali nije sve u broju megapiksela. Senzor je opremljen stabilizacijom, kao i multidirekcionim faznim autofokusom, koji mu omogućava vrlo brz i efikasan rad. No, dva preostala člana famoznog trija čine toliko dobro poznati „rudimentarni” senzori od 8 Mp (ultraširokougaoni) i 2 Mp (makro), tako da ovde nemamo neke kompleksnije režime snimanja koji su tipični za telefone visoke klase koji kombinuju više senzora, poput telefoto, periskop ili ultraširokougaonog senzora visoke rezolucije. No, za ubedljivu većinu korisnika će glavni senzor biti sve što je potrebno jer je u stanju da isporuči odlične rezultate u širokom dijapazonu primena, kako prilikom snimanja fotografija, tako i prilikom snimanja videa, uključujući i 4K snimanje. Prednja kamera od 16 Mp je korektna, i u principu se ne izdvaja ničim posebnim. Video-snimanje njom je ograničeno na 1080p.

Baterija je takođe impresivna. Ne samo da nudi odličan kapacitet od 5000 mAh već donosi i izuzetno brzo punjenje u skladu sa PD 3.0 standardom. Telefon će se dopuniti od nule do „stotke” za svega 19 minuta zahvaljujući punjaču snage 120 W koji se, o tempora, o mores, isporučuje u pakovanju. Idealno bi bilo da je podržan i neki vid bežičnog punjenja, ali dobro.

Valjalo bi da spomenemo još pokoju sitnicu, koja će nekome puno značiti. Recimo, telefon stiže s infracrvenim portom, što znači da ga lako i jednostavno možete pretvoriti u univerzalni daljinac kojim upravljate svim kućnim uređajima i aparatima. Nema slota za karticu, ali na konkretnom modelu sa 512 GB interne memorije je pitanje da li će vam zatrebati. Skener otiska prsta je ispod ekrana, a osim Dual SIM-a na koji smo navikli, podržana je i vrlo korisna eSIM funkcija. Stereo-zvučnici su i dalje tu, ali nema 3,5-mm audio-konektora.

Kada se sve sabere i oduzme, Redmi Note 13 Pro+ 5G je fantastičan telefon koji na izuzetan način demonstrira mogućnosti i karakteristike čitave serije, koja je sasvim zasluženo među najpopularnijima ne samo u našoj zemlji već i u čitavom svetu. Korisnik dobija sve što je bitno – odličnu kameru, veoma dobre performanse, puno memorije i skladišta, sjajan ekran, vrhunsku izradu, IP68 zaštitu, dosta hardverske snage, veliku bateriju i snažan punjač. Zaista, iz ove perspektive ponovo se ozbiljno pitamo, baš kao i svake godine, da li je kupovina skupljih telefona zapravo bacanje para? Redmi Note 13 Pro+ 5G ima sve što vam treba od telefona – sada je samo na vama da se pogledate u ogledalo i zapitate samog sebe da li je to sve što želite. Dve napomene – u periodu od 23. do 27. februara, cena telefona će biti snižena sa preporučene od 59.999 na 51.999 dinara. Nakon toga, sve do polovine februara, uz telefon koji će se prodavati po redovnoj ceni od 59.999 dinara će se dobijati odlične Redmi Buds 5 Pro slušalice, pa sagledajte brzo šta vam je činiti.

Korisna adresa: mi-srbija.rs

Odličan zvuk novih Redmi Buds 5 Pro slušalica

Kompanijama sa sveobuhvatnom ponudom elektronskih uređaja predstavljanje telefona, kao osnove čitavog ekosistema, uvek dobro dođe da prikažu i druge prateće naprave. Ovog puta Redmi Note 13 seriju pratio je izlazak Redmi Buds 5 Pro slušalica, koje smo takođe imali prilike da isprobamo. Reč je o odličnim bežičnim bubicama u prepoznatljivom stilu, koje stižu s brojnim unapređenjima u odnosu na prethodnu generaciju i sada već predstavljaju izuzetno respektabilno rešenje u srednjoj klasi.

Ključna karakteristika, bez koje bi sve drugo bilo manje važno, jeste odličan kvalitet zvuka, zahvaljujući sistemu dvostrukih drajvera, razvijenim specijalno za ovaj model, od 10 mm (pijezoelektrični keramički tviter) i 11 mm (bas drajver). Odličan kvalitet zvuka prati i podrška za Hi-Res Audio, putem LDAC 24 bit / 96 kHz audio-kodeka. Sada se nude dva odvojena režima za slušanje muzike i gledanje videa, a unapređeno potiskivanje buke (čak do 52 dB) stiže sa čak tri transparentna režima za potpuno prilagođavanje potrebama korisnika. Tri mikrofona su tu za odlično i verno prenošenje glasa, a redukcija okolne buke se oslanja na AI algoritme. Bubice isporučuju čak do 10 sati rada, a s kućištem ukupno do 38 sati. Nema bežičnog punjenja, ali režim brzog punjenja će za svega pet minuta dopuniti vaše bubice s dovoljno energije da isporuče dva sata audio-reprodukcije. Podržane su i razne kontrole gestovima, kao i kontrola iz Xiaomi softvera.

Cena ovih odličnih bubica iznosi 9999 dinara, i sasvim je primerena onome što nude. Međutim, ukoliko budete dovoljno vešti, ali i zainteresovani za Redmi Note 13 Pro+ 5G, u prvoj polovini februara (1. 2 – 14. 2) moći ćete da uz telefon dobijete na poklon upravo Redmi Buds 5 Pro slušalice. Što se nas tiče – tople preporuke!

