Regional Scrum Gathering ℠ u Beogradu, iskoristite priliku za Agile networking uživo

Jedna od najznačajnijih Agile konferencija u našem regionu će se održati 17. i 18. novembra u Madlenianumu.

Agile je nezaustavljiv trend i ubrzano ga usvajaju sve poslovne organizacije. Bez obzira na industriju, svi koji su krenuli agilnim putem trebalo bi da budu prisutni jer će teme biti raznovrsne. U skladu sa nazivom konferencije “Agile in IT & Beyond”, teme koje vas očekuju će biti raznovrsne te ćete imati prilike da čujete najpoznatije svetske predavače iz oblasti agilnih transformacija u IT svetu, ali i u svetu HR-a, marketinga, menadžmenta i svih ostalih biznis sfera.

Na ovogodišnjoj konferenciji, svako će imati priliku da čuje i nauči nešto novo, kao i da razmeni iskustva sa drugim agilnim entuzijastima. Na tri različite scene, biće organizovana predavanja i radionice u kojima će prisutni moći aktivno da učestvuju. Prednost ovakvog događaja je što možete da birate oblasti koje vas lično najviše interesuju – bilo da su u pitanju IT usko stručne: DevOps, QA, Data Science, AI Technologies, Software Products, Planning and Estimation, ali i druge tj. “beyond”: Agile Leadership, Agile Transformation, Management 3.0, Agility in HR, Agility in Marketing…

Dva nezaboravna dana učenja i networkinga će vas sigurno inspirisati za nova poslovna unapređenja koja možete odmah primeniti. Ovaj događaj je jedinstven i po tome što će se pojaviti i sa vama razgovarati svetski poznata imena: Niels Pflaeging, Jutta Eckstein, Elize Hamseer kao Keynotes, ali i još dvadeset drugih predavača, kako internacionalnih, tako i regionalnih.

Domaćin Regional Scrum Gathering ℠ je Agile Serbia, edukativni centar koji se specijalizovanim Agile obukama bavi više od decenije. Partner i Title sponzor je Scrum Alliance – vodeća globalna sertifikaciona organizacija. Podršku ovom događaju su dale renomirane kompanije: Zlatni sponzor Schneider Electric, Srebrni sponzor Black Rock, Bronzani sponzori: Proctorio i Management 3.0, a specijalni sponzor United Cloud.

Ne treba zaboraviti da je događaj uživo nezamenljiv i da veliku vrednost daje druženje u pauzama. Pauze za kafu sponzoriše kompanija Nestle sa brendom Nescaffe 3in1, a sponzor pića je kompanija Knjaz Miloš sa brendom Guarana No Sleep.

Zvanična aplikacija događaja, MatchAbout, će se pobrinuti da svi učesnici mogu da isprate sve što je vezano za sam događaj, bilo da učesnicima treba vodič kroz Beograd, logističke informacije o događaju, agenda ili komunikacija sa participantima, a Yettel će obezbediti odličan wi-fi signal.

Ne propustite priliku da ove godine uživo slušate i razgovarate sa najpoznatijim Agile predavačima, kao i da se povežete sa najznačajnijim Agile praktičarima iz IT i non-IT zajednice!

Više nformacija putem email-a: scrum@puzzlesoftware.rs ili sajta www.agile-serbia.rs

Vidimo se 17 – 18 . novembra 2022!

