Rekordi srušeni, utisci neizbrisivi – Weekend.18  nadmašio sva očekivanja

Punoletno izdanje najuticajnijeg festivala u regiji okupilo je najviše učesnika do sada i potvrdilo Rovinj kao nezaobilaznu tačku susreta komunikacijske, medijske, poslovne i kreativne zajednice. Kroz deset dvorana i šest festivalskih celina razmenjene su ideje, iskustva i vizije koje će oblikovati budućnost industrije i društva.

Daniel Ackermann, Nenad Milanović, foto by Daniel Gjurček

Weekend.18 obeležili su i govornici čije se poruke čitaju daleko izvan Rovinja. Lara Boro, CEO The Economist Group, istakla je važnost objektivnosti i uravnoteženog pristupa u izveštavanju: „Kada je Tramp pobedio drugi put, javno smo regrutovali novinare koji ga podržavaju jer smo želeli da čujemo i tu perspektivu. Ne sme biti polarizacije, moramo imati oba pola. Čak i ono šta Tramp kaže, nekad može biti tačno i imati smisla.“ Michael Wolff, autor bestselera Fire and Fury, podsetio je da je Tramp „istovremeno idiot i genije. Idiot jer ne zna gotovo ništa i vodi rat protiv samih informacija, genije jer je uspeo da upravo tim haosom osvoji pažnju i bude središte svake rasprave.“ Mariana van Zeller, nagrađivana novinarka National Geographica, u prepunoj dvorani podelila je svoja iskustva s globalnih crnih tržišta i mreža krijumčarenja i istakla da „prava snaga priče dolazi iz iskrenosti i izgradnje odnosa, čak i s onima koji žive izvan zakona“. Mirsada Begović, urednica Al Jazeere English, istakla je kontekst u kojem novinari danas rade, u svetu obeleženom ratovima, dezinformacijama i stalnom polarizacijom, gde je istina često prva žrtva globalnih kriza. „U objektivnost ne sme biti sumnje, čak i dok nam životi doslovno vise o koncu“, dodala je Begović.

Mariana van Zeller, Foto Mario Pavlović

Drugi dan Weekenda otvoren je inspirativnim predavanjem Jamesa Taylora, nagrađivanog stručnjaka za kreativnost i veštačku inteligenciju, koji je naglasio da „naša budućnost zavisi od toga koliko ćemo podsticati sopstvenu kreativnost jer upravo ona ubrzava inovacije više od bilo kojeg koda“. Tokom dana, Federico Paderni, izvršni direktor za tržišta u razvoju u regiji EMEA, X,naglasio je da „X više nije samo društvena mreža, već ihnološka platforma koja gradi budućnost u stvarnom vremenu, a brendovi moraju biti spremni na hiper-prilagodljivost. Komunikacija će morati da bude više personalizovana, a sadržaj relevantniji“, ističući kako samo hrabri i prilagodljivi brendovi mogu da useju u toj brzoj i nepredvidivoj areni.

Federico Paderni, Foto Mario Pavlović

Festival je otvorio prostor i za regionalne refleksije. Na panelu „Bili Srbin, Hrvat i Slovenac…“ , Ante Tomić, Zoran Predin, Dragoljub Petrović i Zoran Kesić, kroz humor i satiru secirali su balkanske stereotipe, dok je rasprava „Hejteri: Ko su ti čudni ljudi?“ pokazala kako se online mržnja može neutralizovati autentičnošću i humorom. „470 hiljada ljudi na mom profilu samo čeka da me hejtuje“, rekao je Zoran Šprajc, dok je Ida Prester podelila komentar „Jugoslovenka, feministkinja, komunjara, ali bar nije Srpkinja“, ilustrirajući apsurdne i bizarne načine na koje hejteri napadaju pojedince. Posebnu snagu imale su i poruke žena u newsroomu. „Publika prepoznaje iskrenost, a ne imitaciju“, istakla je Mojmira Pastorčić i dodala da žene u vesti donose novu dimenziju: „Osetljivije smo na neko ime, donosimo empatiju i menjamo ton izveštavanja.“ Ipak, priznaje da se novinarke često suočavaju s pritiscima koji nemaju veze s poslom: „Zašto bi se Šprajcu komentarisale fore, a meni košulje? Zahtevam da se priča o sadržaju. Ne želim da se priča o svojoj beauty rutini, želim da me doživljavaju ozbiljno kao i kolege.“

Dragoljub Draža Petrović, Ante Tomić, Zoran Predin i Zoran Kesić, FOTO Mario Pavlović

Weekend.18 bio je i prostor najava novih inicijativa. Nenad Milanović, osnivač i CEO CAKE.com, najavio je osnivanje potpuno nezavisnog medija u Srbiji koji će zapošljavati novinare otpuštene zbog kritičkog izveštavanja: „Ne želim u medijski biznis, ali najbitnije je da postoji medij koji će nepristrasno izveštavati o stvarnom stanju na terenu i svemu šta režim radi.“

Weekend18 Foto Mario Pavlović

Dok su jedni paneli otvarali društvena pitanja, drugi su festivalu dali snažnu stratešku dimenziju. AI.Weekend, posvećen isključivo veštačkoj inteligenciji, pokazao je kako tehnologija već sada menja poslovne modele. Kroz dva stagea predstavljeni su primeri primene AI-a u medijima, marketingu, medicini, finansijama i kreativnim industrijama. Zaključak je bio jasan, veštačka inteligencija ne oduzima posao ljudima, već oslobađa vreme za kreativne i strateške zadatke, dok odgovornost i etička primena ostaju ključni izazovi. HR.Weekend istakao je najnovije trendove u upravljanju, liderstvu i korporativnoj kulturi, pokrećući rasprave o budućnosti poslovanja u regiji, Finanse.Weekend otvorio je rasprave o budućnosti tržišta i ulozi digitalnih inovacija u finansijama, Investment.Weekend istaknuo je potencijal ulaganja u regionu i važnost održivih projekata, dok je Energy.Weekend naglasio presudnu važnost energetske tranzicije.

HR.Weekend MAC

Završna poruka festivala bila je jasna. „Weekend nije samo festival, već platforma koja oblikuje trendove i otvara razgovore koji menjaju industriju. Ove godine pokazali smo da Rovinj nije samo mesto susreta, nego i prostor u kojem nastaju ideje koje će obeležiti sledeću deceniju“, zaključio je direktor festivala Tomo Ricov.

Weekend18 Foto Mario Pavlović

Weekend.18 tako je još jednom pokazao da nije samo događaj, već pokret, mesto gde se susreću lideri i gde se oblikuje smer kojim će se region kretati u godinama koje dolaze.