Rekordna godina za gejming industriju

Prema izveštajima, tržište video igara samo u SAD-u je u junu vredelo 1.2 milijarde dolara. To je najveća potrošnja mesečna potrošnja od juna 2009. godine, a u odnosu na isti period prošle godine povećanje iznosi 26 procenata.

Od početka godine, na video igre, gejming hardver i dodatke za igranje potrošeno je 6.6 milijardi dolara. U odnosu na prvu polovinu prošle godine to je povećanje od 19 procenata. Istovremeno je to najveća polugodišnja potrošnja u poslednjoj dekadi. Ako je sudeći po dosadašnjim rezultatima, 2020. godina biće najbolja godina za proizvođače igara i igračkog hardvera u zadnjih 10 godina.

Za to je definitivno zaslužna pandemija korona virusa, ali i neki premium naslovi, kao što su The Last of Us: Part II, Animal Crossing: New Horizons i Call of Duty: Modern Warfare. Na primer, The Last of Us: Part II je najprodavanija igra u junu i treća po prodaji u ovoj godini. Najprodavanija igra za Switch konzolu u junu je Animal Crossing: New Horizons, a igra sa najvećim skokom u prodaji je Ring Fit Adventure (sa 835 pozicije u maju, na sedmo mesto u junu).

Ukupna prodaja hardvera za igranje je malo opala, a Nintendo Switch je najprodavanija gejming platforma. Xbox Elite Series 2 Wireless Controller je najbolje prodavani hardverski dodatak.

Do kraja godine situacija će se sigurno dodatno popraviti, a tome će doprineti i predstavljanje novih generacija Xbox i PlayStation konzola, kao i veliki broj premium naslova koji će ih pratiti. Sony je već najavio da će za milion primeraka premašiti broj planiranih PlayStation 5 konzola, a i Nintendo povećava proizvodne kapacitete.

Ako je neko profitirao zbog COVID-19 pandemije, onda je to definitivno industrija video igara. Uostalom, čak trećina developera igara je izjavilo da imaju znatno više posla nego pre pandemije.

