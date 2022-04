Rekordna Kickstarter kampanja prikupila je više od 41 milion dolara

Autor kampanje je jedan od najvećih pisaca epske fantastike, Brandon Sanderson. On je pokrenuo Kickstarter kampanju kako bi obezbedio finansiranje samostalnog izdavanja četiri nove knjige.

Kickstarter rekorder

Za samo tri dana, ova kampanja je prestigla prethodnog rekordera – projekat Pebble Time pametnog sata, kampanju koja je prikupila 20.3 miliona dolara. A nakon završetka kampanje, vrednost prikupljenih sredstava je 41.753.153 dolara, što je više nego duplo veći iznos u odnosu na prethodnog rekordera.

Sanderson planira da sa ovim novcem, tokom sledeće godine objavi četiri nove knjige iz njegovog Cosmere univerzuma. Donatori kampanje će, u zavisnosti od doniranog iznosa, dobiti knjigu u elektronskoj, audio ili papirnoj varijanti.

Interesantno je kako je Sanderson proslavio rekord. On je donirao novac svim projektima na Kickstarter-u koji ne krše politiku platforme. Čak je donirao i projekat koji predstavlja parodiju na njegovu kampanju, nazvanu „Suprise! Four secret books NOT by a famous fantasy author!“. Ovaj projekat je od Sandersona dobio jedan dolar.

Izvor: Engadget

