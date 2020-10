Remaster Need for Speed: Hot Pursuit dolazi u novembru

Remaster Criterion-ovog hita Need for Speed: Hot Pursuit je pred nama, i dolazi uskoro. Već od 6. novembra moći ćete da ga igrate na konzolama PlayStation 4, Xbox One. te od 13. novembra na Nintendo Switch konzoli.

U zavisnosti od sistema na kojem ćete je igrati, uživaćete u drugačijem doživljaju, sa različitim fps-om ali potencijalno i 4K rezolucijom. Na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch igra radi na 1080p u 30fps, dok na PS4 Pro i Xbox One X igrači mogu da biraju 1080p u 60fps ili 4K u 30fps “fideliti modu”. Na PC-ju, možete da igrate u 4K na maksimalnih 60fps. Igra će koštati do 40 dolara u zavisnosti od platforme.

Originalna igra u kojoj policajci jure trkače izašla je 2010. godine, tako da je ono što će odmah biti očigledno vizuelna nadogradnja koja koristi moderan hardver. Igra će imati cross-platform multiplayer, što znači da ćete moći da igrate sa prijateljima iako igraju na drugim sistemima u odnosu na vaš. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered dolazi sa svim DLC-jevima originalne igre, kao i ažuriranog photo moda i u potpunosti novih dostignuća. Autolog, društvena mreža koja vam je omogućavala da budete u toku sa dostignućima vaših prijatelja je ponovo tu.

