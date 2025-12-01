Remix u Google Messages širi AI uređivanje fotografija

Novembar 2025 Pixel Drop uključuje i bolju detekciju prevara i obaveštenja.

Scam Detection

Nova funkcija Remix u Google Messages omogućava uređivanje fotografija direktno u porukama, koristeći isti AI model kao Gemini i Google Photos. Editovane fotografije su vidljive svima u razgovoru, čak i ako nisu na Androidu. Funkcija je dostupna na engleskom u SAD, Velikoj Britaniji, Australiji, Kanadi, Indiji, Irskoj i Novom Zelandu.

Google Photos sada nudi personalizovanije uređivanje. Korisnici mogu koristiti prethodno označene fotografije prijatelja za poboljšanja, poput dodavanja osmeha ili otvaranja očiju.

Pixel Drop dodaje i Power Saving Mode u Google Maps, koji isključuje nepotrebne delove ekrana i prikazuje samo osnovne informacije, produžavajući trajanje baterije do četiri sata.

Scam Detection sada funkcioniše i za poruke, upozoravajući korisnike na moguće prevare. Funkcija je dostupna na Pixel 6 i novijim uređajima u Velikoj Britaniji, Irskoj, Indiji, Australiji i Kanadi. Takođe je uvedena podrška za Notification Summaries i prioritetne poruke Pixel VIP kontakata.

Izvor: Engadget