Remote desktop sada i na Quest 3

Microsoft je zvanično objavio svoju funkciju “udaljene” radne površine za Windows 11 na Meta slušalicama Quest 3 i Quest 3S. Ova funkcija može da emituje više monitora visoke rezolucije na vaše Quest slušalice, a istovremeno vam omogućava da isprobate impresivni ultraširoki režim, sličan onome što možete da uradite na Apple-ovom Vision Pro-u.

Microsoft je prvi put pokrenuo svoju funkciju virtuelne radne površine na Quest slušalicama u pregledu u decembru 2024. godine, a Meta je počela da je šire uvodi u poslednjih nekoliko nedelja sa ažuriranjem Horizon OS v81. Funkcija je u početku podržavala samo više ekrana radne površine, ali je UploadVR uočio opciju za transformaciju vaše virtuelne radne površine u ultraširoki ekran koji se zakrivljuje oko vašeg vidnog polja.

Nakon preuzimanja Mixed Reality Link-a na Windows računar, korisnici Quest 3 i 3S mogu da pogledaju svoju tastaturu i izaberu „uparivanje“ da bi videli i interagovali sa ekranom svoje radne površine sa svojih slušalica. Meta napominje da možete ili da se uronite u svoju virtuelnu radnu površinu ili da koristite prolaz tako da i dalje možete da vidite svoju okolinu.

Pored ovog ažuriranja, Meta takođe uvodi mogućnost promene skaliranja i veličine ekrana u svim aplikacijama, kao i funkciju potpunog prolaska za brzu proveru okruženja oko vas dvostrukim dodirom sa strane slušalica ili klikom na dugme za akciju na Meta Quest 3S. Sada možete otvoriti i do 12 aplikacija istovremeno.

Izvor: TheVerge