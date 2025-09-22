Rešenje: Kako se spajaju PDF dokumenti

Od Adobe Acrobat-a, do besplatnih onlajn editora i drugih alata, evo šta kaže portal Engadget o spajanju više PDF dokumenata u jedan.

PDF dokumenti su i dalje uobičajen način za deljenje svega i svačega, na primer važnih radova, jer zadržavaju formatiranje na svim uređajima i platformama. Korisnici ponekad završe sa nekoliko odvojenih PDF-ova koje žele da sastave u jednu celinu. Adobe Acrobat tu nudi najdirektnije rešenje, ali postoji i mnogo besplatnih alternativa koje nisu tako loše.

Adobe Acrobat je dugo bio podrazumevano rešenje za uređivanje i upravljanje PDF-ovima. Ako već koristite desktop aplikaciju, možete da spajate fajlove bez oslanjanja na alate sa strane. Otvorite Acrobat i izaberite opciju Tools. Onda kliknite na Combine Files. Tu možete da dodate željene dokumente – i to ne samo u PDF formatu, već i Word fajlove, Excel tabele i različite formate slika.

Kada se fajlovi pojave u radnom prostoru, možete da ih poređate prevlačenjem. Ako postoje stranice koje vam nisu potrebne, možete da ih uklonite pre završetka. Acrobat nudi i opciju isključivanja automatskih obeleživača (bookmark-ova) ako želite čistiji rezultat. Kada sve izgleda dobro, kliknite Combine i program će generisati jedan PDF koji možete da sačuvate.

Adobe nudi i besplatan onlajn alat. Radi u svakom modernom pregledaču – dovoljno je da otvorite stranicu za spajanje PDF-ova i prevučete dokumente u prozor za otpremanje. Interfejs vam omogućava da promenite redosled pre potvrde. Klikom na Merge dobijate objedinjeni dokument spreman za preuzimanje. Servis podržava do 100 pojedinačnih fajlova ili ukupno 1.500 stranica, što je više nego dovoljno za većinu svakodnevnih potreba.

Ako ne želite da koristite Adobe ili radite sa manjim projektima, nekoliko besplatnih servisa omogućava spajanje PDF-ova direktno u pregledaču. I Love PDF je jedan od najpopularnijih. Postupak je jednostavan: otpremite dokumente, poređate ih i preuzmete završeni fajl. Postoje neka ograničenja: besplatna verzija I Love PDF-a dozvoljava do 25 fajlova ili 100 MB po spajanju, ali je i dalje brza opcija kada ne želite dodatni softver.

Sejda je još jedan alat koji se često preporučuje. Radi na sličan način, ali stavlja akcenat na sigurnost i briše fajlove nakon obrade. Možete da dodate više PDF-ova, menjate redosled ili uklanjati stranice i zatim ih spojite u jedan dokument. Besplatna verzija ima ograničenja po broju zadataka, ali za povremenu upotrebu sasvim dobro pokriva osnovne potrebe.

Foxit takođe nudi sopstveni onlajn servis za spajanje, gde je dovoljno dodati fajlove, kliknuti na merge i preuzmite rezultat. Ovi web alati su brzi i praktični, mada su pogodniji za manje i sigurnosno osetljive projekte, jer je ipak potrebno da se dokumenti pošalju na server.

Za one koji žele da sve bude lokalno, postoje besplatni i open-source programi. PDFsam Basic je dugogodišnja aplikacija dostupna za Windows, macOS i Linux. Za razliku od onlajn alata, sve se odvija na računaru, što je prednost za one koji brinu o privatnosti. Nakon instalacije, otvorite modul Merge, izaberete fajlove i odlučite da li želite dodatke poput obeleživača ili sadržaja. Kada podesite opcije, program ih spaja u jedan PDF i čuva direktno na računaru.

Korisnici Windows-a mogu da koriste i PDF24 Creator, koji dodaje virtuelni štampač i alate sa opcijama za uređivanje. U okviru toolbox-a birate Merge Files, poređate ih u prozoru za pregled i zatim potvrdite. Program onda čuva spojeni dokument.

I PDFsam i PDF24 su besplatni i laki za upotrebu – odlične alternative ako želite offline rešenje bez pretplate na Adobe Acrobat.

Ako koristite Mac, nije vam nužno potreban dodatni softver. Apple-ova aplikacija Preview, koja je već instalirana na macOS-u, ima ugrađenu opciju za spajanje PDF fajlova. Otvorite jedan od dokumenata u Preview-u, uključite prikaz sličica (thumbnail sidebar) iz menija View. Kada je sidebar vidljiv, možete da prevučete drugi PDF direktno u njega, ispred ili iza postojećih stranica. Kada sve namestite, izaberite Export as PDF iz menija File da biste dobili spojenu verziju.

Najbolja opcija zavisi od toga koliko često neko koristi PDF formate i od toga koliko je privatnost važna. Adobe Acrobat nudi najviše mogućnosti, ali zahteva pretplatu za desktop verziju. Neki besplatni onlajn alat je sasvim dovoljan za povremeno spajanje kada je potrebno brzo rešenje, ali uvek vodite računa o bezbednosti (bez obzira šta piše u nekom članku, morate da proverite i sami).