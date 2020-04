Resident Evil 8 navodno stiže 2021. godine

Prošlo je nekoliko godina od poslednje verzije igre Resident Evil, budući da se Resident Evil 7 pojavio još 2017. godine. Praznine se od tada popunjavaju rimejkovima, što bi uskoro moglo da se promeni, budući da je novi nastavak igre najavljena za 2021. godinu.

Resident Evil 8 iz prvog lica

Informacija je, kao i mnoge druge pre nje, stigla od Duska Golema, a otkrio je i da igrače čekaju velika iznenađenja u obliku značajnih promena u okviru igre. Igra, kako se tvrdi, nije bila dizajnirana da bude „glavni“ Resident Evil naslov. Naime, verzija je prvobitno nosila naslov Resident Evil: Revelations 3, ali je tokom testiranja primljena toliko dobro da je naslov promenjen u Resident Evil 8.

Osmi nastavak donosi perspektivu u prvom licu, što je slično kao kod verzije Resident Evil 7, i to je dobra vest za one koji vole ovaj način igranja, ali i razočaranje za one koji više uživaju u priči koja ide iz trećeg lica. Kada su drugi detalji u pitanju, očekuje se da se informacije pojavljuju kako se bude približavao datum lansiranja, tako da će ljubitelji franšize morati da budu strpljivi još neko vreme.

