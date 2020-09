Resident Evil Village stiže za većinu konzola

Kako za sada stvari stoje, izgleda da će nova igra Resident Evil Village, osim za konzole sledeće generacije, a tu spadaju Sony PlayStation 5 i Xbox Series X, ipak stići i za aktuelnu generaciju, Sony PlayStation 4 i Xbox One. Capcom je objavio da će osmi nastavak franšize Resident Evil stići do PC računara, ali i do PlayStation 4 konzole.

Aktuelne konzole će ostati aktuelne

Iako se Resident Evil Village posebno razvija za konzole i računare, kompanija Capcom želi da pruži novo iskustvo i korisnicima Xbox One i PlayStation 4. Još uvek se istražuju mogućnosti kako da se sve sprovede u stvarnost, a jedino što je Capcom obećao jeste da donose vrhunsko horor iskustvo preživljavanja na konzolama najnovije generacije.

Ako Capcom uspe da proizvede igru za trenutne konzole, Village će biti treća velika igra sledeće generacije koja dolazi i za postojeće konzole, nakon Spidermana i Horizon-a. Ono što je sasvim sigurno, jeste da nas čeka izuzetno uzbudljiva jesen i zima, gde će pored najnovijih konzola biti lansirani brojne nove igre, rimejkovi, ažuriranja, i definitivno nam praznici neće biti dosadni.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet