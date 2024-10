Rešite se ovih 6 iritantnih funkcija u Windowsu 11

Bilo da vas nerviraju obaveštenja koja vas podsećaju da završite podešavanje računara ili iskačući vidžeti, evo kako da ih isključite.

Windows 11 je odličan operativni sistem, ali dolazi sa nizom dosadnih funkcija

Onemogućite obaveštenje “Let’s Finish Setting Up Your PC” (Završimo podešavanje računara)

Verovatno najiritantnija funkcija u Windowsu 11 je obaveštenje “Let’s Finish Setting Up Your PC”, koje se povremeno pojavljuje. Na samom obaveštenju nema dugmeta za onemogućavanje – možete samo izabrati opciju “Podseti me kasnije”, koja vas opet podseti nakon nekog vremena. Srećom, postoji opcija u Settings-u za uklanjanje ovog obaveštenja. Da biste je isključili, pritisnite Windows+i da otvorite Settings. U levom meniju izaberite System, a zatim na desnoj strani izaberite Notificatioons. Skrolujte do kraja stranice i izaberite Addotional Settings.

U proširenom meniju isključite opciju Suggest Ways to Get the Most Out of Windows and Finish Setting Up This Device.

Sada će Windows 11 prestati da vam prikazuje ovo obaveštenje. Da biste ga ponovo omogućili, jednostavno uključite ovu opciju.

Isključite reklame na ekranu za zaključavanje

Windows 11 prikazuje reklame na ekranu za zaključavanje. Ako vas one ometaju i želite čist ekran, sledite ove korake. Otvorite desktop (pritisnite Windows+D). Desnim klikom bilo gde na prazan prostor izaberite Personalize. Skrolujte i izaberite Lock Screen. Kliknite na Personalize Your Lock Screen padajući meni i izaberite Picture ili Slideshow. Opcija Windows Spotlight uvek prikazuje reklame. Nakon što izaberete Picture ili Slideshow, u proširenom meniju isključite opciju Get Fun Facts, Tips, Tricks, and More on Your Lock Screen. Na kraju, izaberite sliku ili folder sa slikama koje želite da koristite za slideshow na ekranu za zaključavanje. Na ovaj način ste uspešno isključili reklame na ekranu za zaključavanje.

Onemogućite Taskbar Widgets

Windows 11 prikazuje vidžete u donjem levom uglu ekrana, koji uključuju vremensku prognozu, vesti i druge informacije. Čak i ako slučajno pređete mišem preko njih, vidžet se proširi i prikaže više informacija, što može biti vrlo iritantno. Srećom, možete isključiti sve vidžete ili samo pojedine. Evo kako:

Isključite sve vidžete

Da biste onemogućili sve vidžete, desnim klikom na Windows taskbar izaberite Taskbar Settings. Alternativno, idite na Settings > Personalization > Taskbar. U sekciji Taskbar Items isključite opciju Vidžeti. Vidžeti će sada biti onemogućeni. Da biste ih ponovo omogućili, samo uključite opciju Vidžeti.

Isključite pojedinačne vidžete

Da biste uklonili pojedine vidžete, kliknite na ikonu vidžeta da otvorite dostupne vidžete. U gornjem desnom uglu vidžeta koji želite da uklonite, kliknite na tri tačke i izaberite Hide This Widget. Windows 11 će sakriti izabrani vidžet. Ove korake možete ponoviti za sve neželjene vidžete.

Onemogućite Search Highlights

Kada otvorite Windows pretragu, sistem prikazuje razne istaknute stavke na desnoj strani, uključujući savete, trikove, preporuke igara i druge trendove. Ako vam ovaj nered smeta i želite da pretraga prikazuje samo rezultate pretrage, možete isključiti ovu funkciju. Da biste to uradili, otvorite Windows pretragu, kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu i izaberite Search Settings. Skrolujte do kraja stranice i isključite opciju Show Search Highlights. Od sada će Windows 11 prikazivati samo prečice do važnih postavki i lista najčešće korišćenih aplikacija.

Isključite veb pretragu u Windows pretrazi

Kada tražite nešto putem Windows pretrage, sistem prikazuje i rezultate pretrage sa interneta. Ako ovu funkciju koristite samo za pretragu lokalnih fajlova, foldera i aplikacija, najbolje je da isključite veb pretragu. Za to ćete koristiti Local Group Policy Editor na Pro verziji Windowsa 11 ili Registry Editor na Home verziji.

Korišćenje Local Group Policy Editora (radi samo na Pro verziji)

Otvorite dijalog Run pritiskom na Windows+R, upišite gpedit.msc i pritisnite Enter. U levom meniju idite na User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > File Explorer. Na desnoj strani, dvaput kliknite na opciju Turn Off Display of Recent Search Entries in the File Explorer Search Box. U prozoru koji se otvori izaberite Enabled, zatim kliknite Apply i OK. Zatvorite Group Policy Editor i restartujte računar.

Korišćenje Registry Editora (radi na obe verzije)

Otvorite Registry Editor tako što ćete pritisnuti Windows+R, upisati regedit i pritisnuti Enter. U Registry Editoru idite na sledeću putanju:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

Desnim klikom na folder Windows izaberite New > Key i nazovite ga Explorer. Zatim desnim klikom na desnu stranu prozora izaberite New > DWORD (32-bit) Value i nazovite ga DisableSearchBoxSuggestions. Dvaput kliknite na tu stavku, postavite vrednost na 1 i kliknite OK.

Zatvorite Registry Editor i restartujte računar.

Isključite aplikacije koje se pokreću pri startovanju

Aplikacije koje se automatski pokreću pri uključivanju računara mogu biti dosadne i usporiti vaš sistem. Da biste isključili sve ili samo pojedine aplikacije sa liste pokretanja, desnim klikom na traku zadataka otvorite Task Manager. U Task Manageru izaberite Startup Apps sa leve strane. Na desnoj strani, odaberite aplikaciju koju želite da onemogućite i kliknite na Disable. Ponavljajte ovaj korak za svaku aplikaciju koju ne želite da se automatski pokreće.

Na ovaj način, učinićete rad sa Windowsom 11 manje iritantnim i mnogo prijatnijim.

Izvor: Howtogeek

Podelite s prijateljima

Tweet