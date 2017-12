Retvit u zamenu za bitkoin

Kako vrednost bitkoina raste, tako je sve više onih koji žale što nisu uložili u ovu kriptovalutu pre samo godinu dana, kada je vredela tek nekoliko dolara, što bi danas moglo da ih učini milionerima, budući da je vrednost jedne jedinice 8. decembra došla do 16.000 dolara.

Razmišljanje u ovom smeru čini da se svaka šansa, koja bi mogla da dovede do makar jednog bitkoina, iskoristi, a u akcijama tog tipa prednjače korisnici Twitter-a. Tako je, na primer, @Joshwilkyyy, koji na Twitter-u tvrdi da će onima koji imaju dovoljno sreće omogućiti da dođu do bitkoina, došao do 20.000 retvitova posta u okviru kojeg je napisao ovo obećanje.

Nema dokaza da je ono o čemu ovaj korisnik piše istinito, ali drugi uprkos tome reaguju na njegov tvit. Obećanje je najverovatnije samo mamac, budući da Joshwilkyyy nije prvi koji ga je napisao, te je Travis Weaver uradio nešto slično sat vremena ranije, i došao do 80.000 retvitova, a u originalnom postu tvrdi da će 8. decembra izabrati pobednike, pa im pokloniti ono što je obećao.

https://twitter.com/TravWeav/status/938775527439126529

Ovaj fenomen nije ništa novo, te podseća na trend koji je postojao na Facebook-u, a u okviru kojeg su korisnici obećavali da će učiniti nešto ako dobiju određeni broj lajkova. Pripadanje nekoj zajednici u moderno doba, čini se, znači nešto sasvim drugo od stvarnog pripadanja, te su korisnici u stanju da obećaju različite stvari za određeni broj lajkova ili retvitova. Korisnik Travis Weaver tvrdi da je 2011. godine kupio 1.500 bitkoina, a po ceni od 2,87 dolara po jedinici, te je odlučio da svoje bogatstvo podeli u zamenu za retvit. Budući da se ovaj korisnik ranije nije bavio kriptovalutama, jasno je zašto mnogi smatraju da je u pitanju prevara, ili tek privlačenje pažnje.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet