Review: Alcatel 1x & 1C pristupačnost na dohvat džepa

Korisnicima koji nemaju previše novca na raspolaganju, Alcatel nudi mnogo opcija koje karakteriše dobar odnos između uloženog i dobijenog. Model 1X jedan je od glavnih aduta u nižoj kategoriji i nudi dosta toga korisnicima s plićim džepovima. Da li je zaista tako i šta možete da očekujete od ovakvog telefona?

Novi Alcatel predstavlja jedan od najpristupačnijih Android telefona, ali to ne znači da korisnik biva „zakinut”. Zapravo, mnogo je toga modernog na telefonu koji jedva da ima trocifrenu cenu u evrima – ekran je odnosa 18 : 9, uređaj je Dual SIM, podržava 4G prenos podataka, ima sasvim solidne kamere i stiže sa aktuelnom verzijom Android-a, što nije pravilo u nižem segmentu.

Ekonomičnost na prvom mestu

Prva stavka koju ćete zapaziti jeste materijal na poleđini. Mekši je od onih koji se inače koriste te ostavlja specifičan osećaj na jagodicama prstiju prilikom kontakta. Takav elegantan detalj na pristupačnom telefonu za svaku je pohvalu. Telefon nema skener otisaka prstiju, niti posebnu zaštitu na ekranu, ali tu je sve što je neophodno – 3,5-mm konektor, microUSB za punjenje baterije i povezivanje, FM radio i microSD slot, koji zbog hibridnog sistema biva deljen s drugim SIM slotom, pa korisnik mora da bira između korišćenja kartice za proširenje memorije i druge SIM kartice.

Ekran je IPS tipa, mada je jasno da je namenjen nižoj kategoriji, bez obzira na to da li govorimo o rezoluciji (960 x 480 piksela) ili nešto nižem nivou osvetljenja. Sa 5,3 inča dijagonale, odlično leži u ruci i hvat je veoma dobar, čak i osobama s manjim šakama. Kada je reč o hardveru, treba voditi računa o tome da postoji nekoliko verzija. Naime, svi telefoni koriste Mediatek MT6739 čipset s procesorom 1,3 GHz, kao i skladište od 16 GB. No, postoje verzije telefona sa 1 GB ili 2 GB radne memorije – mi smo na testu imali potonju i svakako toplo preporučujemo 2 GB RAM-a bez obzira na sve. Skladišni prostor možete proširiti putem microSD kartice maksimalnog kapaciteta do 32 GB.

Takođe, dosta pažnje posvećeno je kamerama. Zadnja kamera ima senzor od 13 megapiksela, dok prednju kameru karakteriše senzor od 5 megapiksela. Softverskom interpolacijom ove brojke mogu se uvećati na 16 i 8 MP. Poslužiće sasvim dobro za beleženje dragocenih trenutaka.

Taze Android

Možda zvuči pomalo čudno, ali Alcatel 1X pokreće Android 8.1 Oreo verzija operativnog sistema, što je sveže izdanje Google-ovog mobilnog OS-a kakvo ne zatičemo često na telefonima ove kategorije. Alcatel je implementirao svoj korisnički interfejs Joy, koji doprinosi utisku šarenila. Međutim, utisak brzine svakako nećete imati, jer se ipak vidi da je ovo budžetni telefon, a mala količina sistemske memorije i nejaki čipset sigurno ne pomažu.

Svakako se ne može sporiti da je reč o telefonu koji nudi mnogo toga za neveliku svotu novca. Ukoliko spadate u osobe kojima su potrebne samo rudimentarne mogućnosti uređaja, ali želite modernu platformu koja će vas još dugo služiti, i ne planirate da trošite puno, Alcatel nudi veoma interesantnu opciju. Jedina objektivna slabost mogla bi biti mala baterija od 2460 mAh, ali dugačak spisak opcija nekarakterističnih za tu klasu biće dovoljan da ubedi kupca plićih džepova da je Alcatel pravi izbor.

Ukoliko je „stiska” s novcem prevelika ili naprosto nije neophodan model sa sufiksom X, Alcatel u ponudi ima još pristupačniji model – 1C. Dva telefona nalik su jedan drugom, ali Alcatel 1C naspram 1X modela pravi sledeće kompromise: 3G umesto 4G, 1 GB umesto 2 GB sistemske memorije, materijal na poleđini nešto je drugačiji, zadnja kamera je 8 umesto 13 megapiksela, a operativni sistem nije Android 8.1, već Android 7 Nougat. Ukoliko nas pitate – previše kompromisa za razliku u ceni, te preporučujemo da ipak odaberete Alcatel 1X, ukoliko ste u mogućnosti.

Korisna adresa: www.acr.rs

