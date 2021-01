Review: ASUS ZenBook Duo 14 UX482E – Najbolje iz svih svetova

Jedna od najlepših karakteristika moderne tehnološke industrije jeste to što se s vremenom inovacije i novi koncepti spuštaju u „mase”, odnosno dostupnije cenovne kategorije. Upravo smo usred jednog takvog procesa, gde ASUS svoje fantastične Duo koncepte laptopa s pomoćnim ekranima čini sve dostupnijim, usavršavajući istovremeno kompletan ekosistem.

Svoj Duo koncept laptopa s dva ekrana, to jest glavnim, standardnim ekranom i pomoćnim nazvanim ScreenPad(Plus), koji se prostire čitavom širinom iznad tastature, ASUS je doneo i u ZenBook uređaje nove generacije. Fokus je na mobilnosti, bateriji, novoj hardverskoj platformi koja drastično podiže nivo performansi, kao i mogućnostima multitaskinga koje donosi prisustvo pomoćnog ekrana. Koliko se u tome uspelo?

Za svaki dan i svaku priliku

Laptop je i dalje veoma tanak i lagan za svoje dimenzije, posebno imajući u vidu šta je „spakovano” u njega. Svega 1,6 kilograma deluje gotovo nestvarno, jer je ovo laptop s pomoćnim ekranom i pratećim mehanizmom koji ga odiže od podloge. ASUS je odlično primetio da bi pomoćni ekran imao dodatni nivo upotrebne vrednosti ukoliko bi se mogao podići pod određenim uglom, tako da ugao pod kojim stoji biva sve veći što je veći ugao otvaranja glavnog ekrana. Ergonomski gledano, pristup i te kako ima smisla, a doprinosi i ujednačenijem dizajnu.

Laptop deluje izuzetno elegantno i nadasve – čvrsto. Luksuzni materijali su bili i ostali prepoznatljiva odlika uređaja ZenBook familije, pa ni ovde nema izuzetka. ZenBook Duo 14 je izrađen od legure magnezijuma i aluminijuma, a subjektivni utisak o izradi je na maksimalnom nivou. Debljinom od svega 16,9 milimetara ne mogu se pohvaliti mnogi rivali, a ne zaboravimo pomoćni ekran i njegov mehanizam. ASUS je osvežio dizajn šarke koja deluje čvršće nego ikada, a i ScreenPad Plus se može podići do ugla od 7 stepeni. Isto važi i za Ergolift AAS (Active Aerodynamic System) mehanizam sa donje strane, koji podiže donju stranu, unapređujući na taj način i ergonomiju laptopa i hlađenje. Ovako osmišljen mehanizam ima do 49 odsto bolji protok vazduha, što nikako nije zanemarljivo, naprotiv, već omogućava da ASUS implementira još jedno rešenje u domenu hardvera, što nas dovodi do naredne značajne novine.

Naime, ZenBook Duo 14 je baziran na novoj Intel Evo platformi. Konačno imamo značajan pomak u performansama, i to u svakom smislu, ali i proizvođača koji je u stanju da to isprati kvalitetnim inovacijama koje doprinose održavanju tih performansi na visokom nivou u dužem vremenskom intervalu. ASUS je drastično unapredio rashladni sistem, koristeći dva ventilatora s većim brojem peraja spram prethodne generacije (59 naspram 43) i veliku 10-mm toplotnu cevku, uz redukciju površine matične ploče kako bi vazduh još bolje cirkulisao. Šta sve ove brojke zapravo znače u praksi?

ZenBook Duo 14 koristi najnoviju, 11. generaciju Intel Core platforme, odnosno Intel Core i7 Tiger Lake U procesor sa integrisanom Intel Iris Xe grafikom. Najzad imamo prelazak sa 14-nm na 10-nm, ali i izuzetno važnu karakteristiku koju brojke teško dočaravaju. Naime, sva opisana unapređenja omogućavaju ASUS-u da održava taktove procesora znatno višim pod opterećenjem. Proizvođač sve to objedinjuje pod ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT), te u praksi imamo sposobnost da se veoma dugo održavaju periodi rada pod visokim taktom, kada CPU disipira 28 W umesto deklarisanih 15 W. U praksi, to znači da Core i7-1165G7 sa osnovnih 2,8 GHz ne samo da lakše dobacuje do preko 4 GHz (maksimalno 4,7 GHz), već se i daleko duže održava na visokim taktovima, za razliku od konkurenata koji često izdrže svega nekoliko desetina sekundi pod opterećenjem. Još jedan ogroman pomak stiže u vidu Intel Iris Xe grafike koja je značajno brža od svih „integruša” i prema našim rezultatima, negde je između Nvidia MX250 i MX350 laptop grafika, što je više nego korektno.

Prisustvo čak 32 GB DDR4 memorije, kao i ultrabrzog NVMe SSD-a sa Samsung-ovim potpisom kapaciteta 1 TB u semplu koji se koristi za prikaz treba shvatiti uslovno, jer očekujemo da će se prodajne verzije razlikovati i stizati u raznim kombinacijama. U pakovanju smo zatekli i futrolu za laptop, kao i sklopivi kickstand, koji služi kao svojevrsno rasklopivo postolje koje dodatno olakšava postavljanje uređaja pod određenim uglom u odnosu na podlogu. Laptop je opremljen velikim brojem portova, mada bismo želeli više „standardnih” USB konektora. Zatičemo samo jedan USB 3.2 Type-A konektor, ali zato imamo dva USB-C s podrškom za Thunderbolt 4, odnosno 40 Gbps transfer, ali i sve ostalo što ovi portovi donose, od paralelnog povezivanja do strujnog napajanja. Tu su i Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0 podrška, tako da možete uživati u svim prednostima najsavremenijih bežičnih tehnologija. Odlične zvučnike i dalje potpisuje Harman/Kardon.

Prirodan multitasking

Veliki 14-inčni ekran FullHD (1920×1080) rezolucije stiže s Pantone sertifikatom o preciznom prikazu boja i TÜV Rheinland Eye Care sertifikatom o neškodljivosti po oči, ali i vrlo zanimljivim dodatnim mogućnostima. Najpre, tu su Nanoedge tanki okviri ekrana, zahvaljujući kojima se sada prekriva još više prednje površine (93 naspram 90 odsto). Zatim, imamo situaciju da je potrošnja ekrana pri niskim osvetljenjima svega 1 W, a dostupno je čak 400 nita, tako da je prikaz veoma jasan u uslovima jarkog osvetljenja. Konačno, ekran je osetljiv na dodir, omogućavajući i tu vrstu interakcije, što je ASUS dodatno naglasio isporukom aktivne olovke u pakovanju.

Tako imamo razne mogućnosti interakcije i korišćenja uređaja na način koji korisniku odgovara. Kada tome dodamo i ScreenPad Plus, dobijamo širok spektar opcija, naročito kada uračunamo i unapređenja celog koncepta. Čim smo ugledali laptop s dva ekrana u prvoj generaciji, shvatili smo da postoji obilje mogućih primena i prostora za unapređenje, i znali smo da će ASUS s vremenom iskorišćavati sve više potencijala za multitasking. Tako sada pomoćni ekran koristi ScreenXpert 2.0 softver sa novom i prerađenom Control Panel aplikacijom.

Sada je moguće podesiti i prilagođavati slajdere i tastere u potpunosti, pa tako pored samog pokretanja aplikacija i njihovog prebacivanja na pomoćni ekran ovde možemo koristiti funkcije kao što su zumiranje, podešavanje osvetljenja, prebacivanje raznih traka sa alatkama u raznim softverskim rešenjima, uključujući tu Adobe Premiere, After Effects, Photoshop i Lightroom Classic. Dakle, postoji mnoštvo načina da se iskoristi ovaj pomoćni prostor, više nego ikada ranije. Mogućnosti multitaskinga s dva ekrana ASUS je odlično demonstrirao i kroz saradnju s jednim od najboljih gitarista današnjice (Herman Li iz grupe Dragonforce) koji je komponovao gitarske rifove na jednom ovakvom laptopu – doduše, iz ROG serije, ali princip je isti.

Koliko možete očekivati da ovakav uređaj traje? Kao i uvek, dosta zavisi od načina primene i korišćenja, ali ASUS je u novoj seriji ponovo pomerio granice i ugradio Li-Pol bateriju kapaciteta 70 Wh (spram 67 Wh kod prošlogodišnjeg modela). Uspeli smo da ostvarimo čitavih 15 i po sati autonomije, premda ta brojka može biti samo redukovana, u zavisnosti od toga kako budete koristili računar i koliko ga opterećujete tokom rada na bateriju. Jedno je sigurno – izdržaće prilično lako puno radno vreme, osim ukoliko ga baš žestoko ne opterećujete, ali onda ga prosto priključite na struju. Baterija podržava brzo punjenje od 0% do 60% za samo 49 minuta, a 65 W punjač s USB-C završetkom znači da na put možete poneti samo jedan punjač i njime puniti razne mobilne uređaje (ZenBook Duo 14, mobilni telefon, tablet…), tako da i u tom smislu imate brigu manje.

Sjajan laptop za tešku godinu! To je utisak koji se nameće i koji je neminovan. Ukoliko očekujete da će 2021. biti nešto mnogo bolja od godine za nama, varate se. Umesto da se prepustite sudbini, naoružajte se adekvatno ukoliko ste u mogućnosti. ZenBook Duo 14 je uređaj koji je svestran, inovativan, spreman na svaki izazov i zato dobija naše tople preporuke.

Korisna adresa: asusplus.rs

Vratite ZenBook ako niste zadovoljni ASUS ima sjajnu akciju za sve svoje ZenBook uređaje, odnosno laptope više kategorije. Ukoliko do kraja januara kupite bilo koji laptop, proizvođač garantuje zadovoljstvo proizvodom tako što svim kupcima nudi povrat novca ukoliko u tromesečnom roku iz bilo kog razloga nisu zadovoljni svojim uređajem. Kupac treba da se registruje na asusplus.rs/money-back sajtu u roku od 14 dana nakon kupovine, te ukoliko u roku od 90 dana ne bude zadovoljan i želeo da vrati laptop, dobiće svoj novac nazad, bez ikakvih skrivenih troškova. Sjajan potez odlično odslikava koliko je ASUS uveren da će kupci biti zadovoljni njegovim proizvodima!

Podelite s prijateljima

Tweet