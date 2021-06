Review: ASUS Zenfone 8 – Dimenzije, ipak, jesu bitne

Dok se konkurencija takmiči čiji će novi telefon da bude veći, a korisnicima je pri kupovini farmerki veličina džepa postala jedna od primarnih kategorija, ASUS je odabrao put kojim se ređe ide. Ovog meseca predstavljena je nova generacija ZenFone serije koja se vraća korenima i u kompaktnom kućištu omogućava vrhunske performanse.

Već na prvi pogled ZenFone 8 deluje kao telefon iz 2011. godine, kada je pametni telefon mogao da stane u svaki džep, osim onog za sitan novac. S dimenzijama koje ne prelaze 150 mm po dužoj i 70 mm po široj stranici, ZenFone 8 definiše kategoriju kompaktnih telefona 2021. godine. Težak posao ubacivanja svega sa liste stvari koje moraju da imaju vodeći modeli 2021. u maleno kućište bio je najveći problem s kojim su ASUS-ovi inženjeri morali da se uhvate ukoštac. I uspeli su, o kako su samo uspeli. Ako uporedite specifikacije ZenFone-a 8 s bilo kojim najboljim modelom konkurencije, jedina stavka koja će možda nedostajati jeste telefoto kamera, znate ona koju koristite tri do pet puta na svakih 100 fotografija. Sve ostalo je na najvišem nivou.

Pođimo od dizajna koji spaja omiljene materijale korisnika u poslednjih nekoliko godina – metal i staklo. Aluminijumski ram obezbeđuje čvrstinu, dok zakrivljena matirana staklena leđa pariraju potpuno ravnom, 5,9-inčnom Super AMOLED ekranu sa osvežavanjem od čitavih 120 Hz. Ne treba zaboraviti ni da pored ZenFone serije ASUS ima i ROG telefone, pa da je i deo genetike završio u ZenFone 8 modelu. Kućište je IP68 vodootporno, elegantno i lepo zaobljeno, taman da lepo sklizne u džep, ili iz ruke ako ne pazite dovoljno.

Zaokružen paket

U paketu dolazi i RhinoShield maska koja lepo štiti najistaknutije delove telefona. Tu je još i 30 W punjač sa 2x USB-C kablom, pa ako imate iole stariji računar, trebaće vam novi kabl za prebacivanje podataka s telefona. Baterija ZenFone-a 8 ima 4000 mAh i omogućava punjenje za 80 minuta, odnosno 60 odsto za 25 minuta, što je odličan rezultat. Trajanjem nismo bili oduševljeni, jer ćete dan završiti sa 20-30 odsto u gornjem desnom uglu ekrana, pa će punjenje na dnevnom nivou morati da bude vaša rutina. Ipak, ASUS se pobrinuo da ZenFone 8 ima nekoliko softverskih i hardverskih mehanizama koji dodatno brinu o bateriji, kako ne bi degradirala tokom vremena. Pomenuli bismo ograničenje punjenja na 80-90 odsto, kao i sporo punjenje noću kako bi telefon bio spreman za upotrebu taman kad vaš alarm počinje da zvoni.

Najjače od najjačeg

Sa hardverske strane ZenFone 8 koristi najjači raspoloživ čipset – Snapdragon 888, koji garantuje najbolje performanse u bilo kom scenariju, a i u godinama koje dolaze. Moramo skrenuti pažnju da se uz najjače Snapdragon čipsetove uređaj dosta greje, sa čime su se teško borili i mnogo veći telefoni, pa se nemojte iznenaditi kada posle nekoliko desetina minuta igranja ZenFone postane prilično topao. Jedina situacija u kojoj je ovaj telefon bio nepodnošljivo vruć bili su sintetički testovi, što je scenario koji ne možete reprodukovati u realnosti. Ipak, imajte na umu da će se Snapdragon 888 u ovako malom kućištu često grejati, mnogo više nego prosečni telefoni.

Kada je memorija u pitanju, ASUS se potrudio da omogući širok raspon kako bi se telefon i cenovno dobro pozicionirao. ZenFone 8 dolazi u verzijama sa 6, 8, 12 i 16 GB dodatno ubrzane LPDDR5 memorije i 128 ili 256 GB brze UFS 3.1 memorije garantujući vrhunske performanse i na ovom polju i zaokružujući ceo sistem najmoćnijim dostupnim hardverom na svakom koraku. Implementacija IP68 sertifikata i ograničene dimenzije onemogućile su postojanje microSD slota, pa to treba imati na umu prilikom kupovine, jer ostajete na onome što kupite od samog početka, a čini nam se da je bolje da pazarite više memorije nego da plaćate mesečnu pretplatu za cloud storage kad postojeća postane tesna.

Ni sistem za komunikaciju ne zaostaje ni u jednom pogledu za najboljim telefonima na tržištu. Tu je Wi-Fi 6e, s podrškom za rad na 2, 4, 5 i 6 GHz, standardom koji će tek da zaživi. Dodajte tome i Bluetooth 5.2, 3,5-mm džek sa DAC čipom za profesionalne slušalice, te stereo-zvučnike sa zasebnim pojačalima. Podrška za FM radio je tu, kao i GPS geolociranje preko GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS i NavIC sistema.

Stereo-zvučnici imaju posebne zvučne komore i zasebna pojačala, pa je zvuk koji ćete čuti sa ZenFone-a jedan od najboljih koje smo imali prilike da čujemo, iako se radi o osetno manjem kućištu nego kod mnogih drugih telefona.

Odlične kamere

Sistem kamera se sastoji od dve kamere od 12 MP – selfi i ultrawide i glavne od 64 MP. U pitanju je Sony trio senzora: IMX686 na glavnoj, IMX363 na širokougaonoj i IMX663 na selfi kameri napred. IMX686 je najbolji Sony senzor namenjen pametnim telefonima, a ASUS se pobrinuo da ZenFone ima odlično sočivo ispred njega. U pitanju je f/1.8 sočivo, ispred 0,8 µm piksela QB tipa, koji se grupišu u velike 1,6 µm piksele sposobne za upijanje velike količine svetla. Žižna daljina od 26,6 mm (u odnosu na 35 mm film) omogućava solidnu širinu kadra sa uglom od malo preko 73 stepena. Za autofokus se brine PDAF sistem na nivou dva piksela, a sočivo je optički stabilizovano za žilet-oštre fotografije.

Snimci kamerom ZenFone 8 telefona

Širokougaona kamera takođe poseduje autofokusni sistem koji omogućava korišćenje za makro fotografije, a 14,3 mm žižna daljina omogućava zahvatanje ugla od 112 stepeni, što je 50 odsto više od glavne kamere, za situacije kada vam u glavni kadar ne staje sve što ste želeli. Za video možete računati na moderni 8K u 24 fps, ili ako želite kvalitetne snimke – 4K u 30 ili 60 fps, s podrškom za usporene snimke – 720 u 480 fps.

Kvalitet slika s glavne kamere nas je veoma prijatno iznenadio, jer nismo očekivali tako dobar kvalitet, kako sa glavne tako i sa širokougaone kamere. Sa širokim dinamičkim rasponom ASUS pravi odlične fotografije na celoj kontrastnoj skali. Slike su veoma detaljne, oštre, sa očuvanim teksturama i veoma malo šuma. Boje su verne, bez prezasićenih izleta, sa dobrim balansom bele. Softver nudi 2x zum, iako kamera ne poseduje telefoto sočivo, pa se ovaj kvazi zum dobija slikanjem u punoj rezoluciji glavnog senzora, a onda isecanjem centralnog dela kadra na 12 MP.

Širokougaona kamera pravi veoma dobre fotografije, za nijansu toplijih boja nego kod onih sa glavne kamere, ali zahvaljujući sistemu autofokusa jako oštre i detaljne. Distorzija konveksnog sočiva se softverski automatski koriguje, i ASUS to radi u realnom vremenu, bez opcije da je isključite. Kada hoćete da pravite makro snimke, nema potrebe prelaziti na zasebni režim, već samo prebaciti na širokougaonu kameru i prići do onoga što želite da snimite (maksimalno do četiri centimetra).

ASUS ZenFone ima takozvani automatski noćni režim koji, kada prepozna pretamne kadrove, sam aktivira nešto dužu ekspoziciju, sa ciljem da dobijete svetlije fotografije. Sistem za redukciju šuma je dobar, lepo uklanja neželjene zrnaste delove, bez mnogo uticaja na teksture. Možete aktivirati i Noćni režim koji ima opcije od četiri i sedam sekundi, u zavisnosti od toga koliko je taman kadar ispred vas, ali će vam u 98 odsto slučajeva ovaj kraći biti dovoljan.

Magija koju Sony pravi s video-snimcima je nestvarna, posebno na 4K rezoluciji, bilo u 30 ili 60 fps. Elektronska stabilizacija lepo sarađuje sa optičkom na glavnoj kameri, pa su snimci odlični u svakom pogledu. Detalja ima dosta na svakom kadru, balans svetla je odličan, boje realne, kao i dinamički raspon. Prelazak na širokougaonu kameru ne degradira previše, pa se ne morate libiti ako želite širi kadar, uz napomenu da su snimci u 30 fps oštriji i bolji.

Selfi kamera je takođe na visokom nivou, pre svega zahvaljujući autofokusnom sistemu koji se ne viđa često na prednjim kamerama. Detalja ima dosta, kamera se lepo bori s velikim kontrastom, a detekcija boja, posebno lica, za svaku je pohvalu.

Bez pravih kompromisa

ASUS je sa ZenFone-om 8 pokušao da dokaže da moćni telefoni ne moraju da budu preveliki i da i dalje mogu da stanu u skoro svaki džep. Dimenzije i jak hardver onemogućili su nešto bolju autonomiju, ali s obzirom na brzo punjenje, ne morate previše da brinete od tome. Korisnici kojima je i iPhone 12 Mini bio interesantan konačno su dobili pandan u Android svetu, telefon koji vas neće razočarati ni u jednom svom aspektu, a kao paket nudi mnogo više od konkurencije, koja po ovoj ceni zaista nema šta da ponudi.

Korisna adresa: asusplus.rs

