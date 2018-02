Review: Galaxy A8 – pristupačan high-end uređaj

Galaksija Samsung‑ovih telefona obuhvata brojne modele, pa se ponekad korisnici teško snalaze. Vrhunske serije Note i S su ipak čvrsto definisane, ali su korisnici već zbunjeni modelima serije J uz koje morate navesti godinu porekla da biste znali o čemu se tačno radi. U seriji A je takođe zanimljivo, pa smo sa zadovoljstvom isprobali model A8.

Serija A okuplja veoma ozbiljne modele, a A8 (2018) je toliko bolji od prethodnog izdanja iz 2015. godine, da morate dobro da pripazite, jer su domaći trgovci skloni da vam ih ponude po sličnoj ceni. I opet, A8 (2018) je mnogo bolji od prethodnika i u svakoj drugoj galaksiji bi bio flagship model, da Samsung ne nudi i S seriju i Note modele.

Na prvi pogled

Novi A8 prepoznaćete po izduženom infinity Super AMOLED displeju rezolucije 1080×2220 i aspekta 18,5:9, baš kao na ostalim vrhunskim modelima ove kompanije. Kompaktno, uže izdanje lepše leži i u ruci pa je neverovatno da držite čitavih 5,6“. Pogled na ekran će vam ipak vratiti poverenje u Samsung displeje – to je ono što se od njih i očekuje, oštra, briljantna slika i žive boje.

Premijum utisak pojačava velika sličnost sa S8, koji je očigledno bio uzor (a zašto i ne bi). Slično su raspoređeni i tasteri: s desne strane taster za uključenje, s leve strane komplet za kontrolu zvuka, a sve to ugodno leži pod prstima i za levoruke i za desnoruke korisnike. Na dnu je USB Type C konektor, a pored njega i priključak za slušalice, koji Samsung u ovom izdanju nije izostavio, uprkos trendu. Home taster je izostavljen i zamenjen softverskim rešenjem, a senzor otiska prsta je na poleđini, ispod glavne kamere, što je opet zgodnije nego položaj pored objektiva kod prethodnog A8 izdanja. Sve u svemu, nema smisla porediti novi i stari A8, jer je novi i oblikom lepši i snagom znatno moćniji od prethodnog izdanja.

Povrh svega, Samsung je odlučio da i ovaj segment obogati IP68 sertifikatom, što znači da je otporan na prašinu i na vodu do dubine od 1,5 m u trajanju do 30 minuta. To ne znači da treba da vam zameni patkicu za kupanje, ali poneki morski ili snežni selfi uz malo prskanja će biti sasvim u redu. A razloga za selfije svakako ima još…

Selfiraj

Uz 16 megapiksela i fino otvorenu blendu f/1.7 fotografije će biti odlične, kao i video. Rezolucija, doduše, nije porasla u odnosu na prošlo izdanje, nema ni optičke stabilizacije, ali je porastao prečnik objektiva. To se itekako oseti u obilju detalja u senkama, pa i u slikanju u lošim svetlosnim uslovima, gde kamera često pruža više od očekivanog. Za one posvećenije, tu je Pro način u kome su dozvoljene ručne korekcije raznoraznih parametara snimanja. Aplikacija za snimanje je pregledna, a jedino nam nedostaje odmah pristupačna HDR kontrola (on/off/auto), za kojom morate da posegnete u podešavanja.

Ni video nije previše bogat opcijama, što je neobično za Samsung. Istina, tu je snimanje u 1080p rezoluciji uz 30 frejmova u sekundi, što je sasvim dovoljno ako ne volite da gledate svoje snimke na 4K televizoru. Za nešto više, moraćete da sačekate S9 (jedva čekamo) za koga se šuška da će snimati 1080p u čak 1000 fps. Ipak, ako niste pasionirani ljubitelj super slo‑mo snimaka, kamera na A8 zadovoljiće sve vaše apetite. Ukoliko vam je kod snimanja videa bitan zvuk, obradovaće vas činjenica da ga A8 snima u 256 Kbps, stereo formatu (uobičajeno je 128‑160 Kbps).

Sasvim druga priča je kod prednje, selfi kamere. Zapravo, radi se o dve kamere rezolucija 16 i 8 megapiksela i otvorom blende /1.9. Baterija od dve kamere obezbeđuje Live focus kod snimanja selfija, pa možete da izoštrite svoj lik i da blurujete pozadinu u proizvoljnoj meri, čak i naknadno, na već snimljenoj slici. Artefakti „uklapanja“ ove dve slike nisu vidljivi, uprkos tome što 16 Mp kamera ima 27 mm ekvivalentni objektiv, a 8 Mp kamera 24 mm.

Softver i hardver

A8 radi pod Android‑om 7.1.1 – još nije najavljen Oreo, ali očekuje se da će za ovu klasu telefona biti raspoloživa nadogradnja. Na Android je nadovezan Samsung Experience 8.5, što daje isti rezultat kao kod S8 i Note8 telefona. Zapravo, A8 ima iste mogućnosti (i način upravljanja) kao S8 i S8+ telefoni. Tu su isti početni ekran, lock ekran, isti način pojavljivanja notifikacija, a na task‑tasteru možete inicirati multi‑window ili pop‑up aplikacije – sasvim je sposoban za pravi multitasking aplikacija.

Savremene verzije Android‑a vape za većim brojem jezgara, jer telefon često obavlja razne funkcije u pozadini. Čak i kad nije neophodna velika snaga, često je upotrebljavano više Cortex A53 jezgara koja su vrlo racionalna u potrošnji energije. Arhitektura big.LITTLE se tako u gornjem segmentu telefona (mid‑high) često svodila na dva 4‑jezgarna A53 klastera s različitim brzinama – jedan klaster koji radi na većoj frekvenciji za zahtevnije zadatke i drugi klaster koji opslužuje pozadinske zadatke i radi na nižem taktu.

Samsung‑ov Exynos Octa 7885 je donekle promenio ovo pravilo i postavio se između ovog koncepta i koncepta najjačih octa‑core procesora koji takođe imaju četvorojezgarni Cortex A53 klaster, ali i četiri neuporedivo jača jezgra kao dopunu big.LITTLE arhitekture. U razvoju ARM procesora, najpre je razvijeno efikasnije Cortex A72 jezgro koje je brzo unapređeno u još efikasnije Cortex A73 jezgro, koje uz efikasnost nudi i efektnu kontrolu potrošnje i pregrevanja. Upravo su dva ovakva jezgra našla mesto u Exynos Octa 7885 SoC‑u, pa se sve pretvorilo u, dosad neviđenu, kombinaciju dva A73 jezgra koja rade na maksimalnih 2,2 GHz i čak šest A53 jezgara na maksimalnih 1,6 GHz.

Ova neobična kombinacija ne bi zasluživala previše pažnje da se ne radi o telefonu koji ne zastajkuje ni pri najvećim opterećenjima, uprkos tome što ima svega 2 GB RAM‑a, što za današnje pojmove nije baš previše. Bonus za igrače je potpuno isti grafički čip kao u S8 modelima, što će verovatno prijati i ljubiteljima VR‑a. Podrška za Gear VR je već najavljena, iako nismo bili u prilici da je isprobamo.

Galaxy A8 je izuzetno kvalitetan telefon, s mnogim dobrim osobinama i performansama koje ga svrstavaju u high‑end svet. Ako svim karakteristikama dodamo preporučenu cenu od 61.990 dinara, teško ćete za sličan novac dobiti toliko savremenih koncepta, snage i lepote od svog digitalnog ljubimca.

www.samsung.rs

(Objavljeno u PC#251)

