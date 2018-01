Review: Gear Sport – idealno rešenje za sportski aktivnog korisnika

Gear S3 nastavlja tamo gde je Samsung stao s modelom Gear S2. Dobili smo nešto brži i veći, ali i dalje vrlo funkcionalan pametni sat. S3 je mogao da prati veliki broj aktivnosti, ali niste mogli da ga koristite dok plivate. Upoznajte zato novi model nazvan Gear Sport.

Pametni Gear Sport sat nešto je manji od Gear S3 zato što je prečnik ekrana smanjen sa 1,3“ na 1,2“, tako da je nešto i lakši. Zbog smanjenja dimenzija neminovno je trpela baterija, pa je kapacitet sada 300 umesto 380 mAh. Glavna novost jeste to što sat možete da koristite dok plivate, ali ne bi trebalo da ronite s njim. Otpornost do 5 ATM ili 50 metara znači da je sat otporan na pritisak 5 atmosfera u mirovanju, ali ne i pri kretanju – ronjenje može dovesti do popuštanja membrana i ulaska vode u sat. Ne zaboravite zlatno pravilo: posle plivanja sat obavezno isperite blagim mlazom obične vode kako hemikalije i so ne bi doveli do oštećenja.

Osetljiv na dodir

Gear Sport izgledom prati prepoznatljiv dizajn Samsung‑ovih pametnih satova, pa i ovim modelom dominira kružni ekran osetljiv na dodir, koji je oivičen pokretnim prstenom za navigaciju. Sa desne strane su dva tastera – BACK i MENU, kojem se može dodeliti i funkcija duplog pritiska, dok se između tastera nalazi mikrofon za izdavanje komandi aplikaciji S Voice. Na poleđini sata nalazi se optički merač pulsa, koji dobro obavlja posao pri lakim i umerenim aktivnostima ali, kao i svi drugi optički merači, muku muči kod aktivnosti visokog intenziteta ili ako radite neki vid intervalnog treninga, pa to uzmite u obzir prilikom planiranja vežbi.

Operativni sistem je Tizen 3.0, a interfejs je standardno rešen vidžetima i kružnim sistemom menija. Vidžeti su poređani desno u odnosu na osnovni prikaz sata i njih možete uređivati po volji. S leve strane prikaza sata nalaze se ekrani sa obaveštenjima. Do info panela sa prečicama može se doći povlačenjem odozgo nadole.

Za dobar S Health

I dok je sve ovo manje‑više poznato s prethodnih Samsung‑ovih pametnih satova, integracija aplikacije S Health je karakteristična samo za model Gear Sport. Od S Health‑a dobijaćete često obaveštenja o svojoj aktivnosti tokom dana, kao i savete za istezanje ili neki drugi vid aktivnosti. Sufiks Sport opravdan je postojanjem posebnog vidžeta preko kojeg možete zahtevati praćenje trčanja, šetnje, plivanja ili vožnje bicikla. Kao novost pominjemo i da za svaku od ovih aktivnosti možete podesiti tri informacije koje su vidljive na ekranu, od ukupno tri raspoloživa ekrana. Ovaj sistem organizacije podataka preuzet je sa popularnih sportskih GPS satova, pa će sportisti i rekreativci biti zadovoljni.

Zanimljivo je da kod praćenja plivanja, Samsung Gear Sport nastavlja da meri puls optičkim pulsmetrom, mada tačnost ovog merenja pod vodom nije baš jednostavno utvrditi. Takođe, treba imati u vidu da je Gear Sport pre svega namenjen za praćenje plivanja u bazenu, jer se preplivana udaljenost određuje po zadatoj širini bazena i detekciji pauze za okretaj, a opcija GPS praćenja plivanja ne postoji. Samsung se pobrinuo za dodatnu vrednost, pa Gear Sport ekskluzivno nudi unos podataka u Speedo On, aplikaciju i portal za praćenje i analizu vašeg plivanja.

U ritmu muzike

Pored sportski orijentisanih pogodnosti, Gear Sport nudi Spotify Offline servis, koji omogućuje smeštanje muzike u 4 gigabajta skladišne memorije časovnika. Ideja je da sa satom povežete Bluetooth slušalice i uživate u muzici bez potrebe da na trening nosite i telefon. Servis Spotify nažalost nije zvanično dostupan kod nas, pa ova aplikacija ne postoji za naše tržište. Drugi način da iskoristite memoriju sata jeste da u nju „ručno“ prekopirate muziku i povežete Bluetooth slušalice.

Bluetooth, Wi‑Fi, GPS, NFC, AMOLED ekran, akcelerometar, žiroskop, barometar, optički pulsmetar i senzor za osvetljenje samo su deo asortimana Gear Sportsata. Kad tome dodamo i dvojezgarni procesor koji radi na 1 GHz, s pravom se postavlja pitanja koliko autonomije baterija od 300 mAh može da pruži. Iz našeg iskustva, to zavisi od toga šta i koliko koristite. U najgoroj varijanti, ako koristite mogućnost uvek aktivnog ekrana i GPS‑a, možete da računate na jedan dan. S obzirom na to da su te dve stavke retko kome potrebne 24/7, Gear Sport može da vam obezbedi do dva dana uz povezanost s telefonom i jedan do dva sata sportske aktivnosti uz uključen GPS. Ukoliko spadate u štedljivije korisnike koji nisu fizički aktivni, možete se nadati i celom trećem danu.

Gear Sport je odlično Samsung‑ovo rešenje za sportski aktivnog korisnika. Uz aplikaciju S Health dobijate mogućnost praćenja svog fizičkog stanja tokom dana, pa čak i detaljnu analizu svog sna. Kada tome dodamo i pametne mogućnosti, možemo slobodno reći da je Gear Sport otišao korak dalje u odnosu na Gear S3.

Samsung Gear Sport Procesor dvojezgarni 1 GHz RAM / storage 768 MB / 4 GB Ekran 1,2″, SAMOLED,

360×360 piksela Konekcije Bluetooth 4.2, WiFi,

GPS / Glonass, NFC Senzori Optički HR, žiroskop, akcelerometar, barometar, osvetljenje Baterija 300 mAh Dimenzije 42,9×44,6×11,6 mm;

50 grama

Branko Lukić

