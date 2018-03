Review: Gejmerska mehanička poslastica – MasterKeys MK750

Mehaničke tastature su ponovo u modi. Nostalgični modeli po kojima je IBM bio poznat pre nekoliko decenija sada su oruđe za rad gejmera, programera i svih onih koji umeju da cene prednosti starog dobrog kucanja. Izgleda da je CoolerMaster na ovom polju otišao najdalje, a pred nama se ovoga puta našao MasterKeys MK750.

MasterKeys MK750 je u samom vrhu ponude CoolerMaster periferija, a to duguje nekolicini stvari po kojima se izdvaja od konkurencije. Ideja iz koje je nastala MasterKeys serija bila je da se ponudi igračima profesionalna multifunkcionalna gejming tastatura. I upravo to je njena najveća prednost. MasterKeys MK750 je tastatura koja može biti superiorno precizna, raditi bez softvera, u zaokruženom minimalističkom paketu, ali se za sekund može transformisati u multimedijalnu zver, s mogućnostima programiranja makrotastera, zamene mesta tastera, promenom osvetljenja i personalizacijom na najvišem nivou. I sve to sa izuzetnom preciznošću i izborom između tri najpopularnija Cherry MX tipa mehaničkih prekidača.

Minimalistički dizajn u skladu je s mehaničkim tastaturama današnjice. MK750 nudi aluminijumsku konstrukciju s diskretno odvojenim multimedijalnim tasterima, odvojivim kablom i odvojivim, kožom presvučenim, odmorištem za dlanove. RGB osvetljenje tastera i tip osvetljenja mogu se podešavati preko posebnog softvera ili putem prečica na samoj tastaturi. Bilo da želite da napravite makro, zamenite mesta nekih tastera ili promenite tip osvetljenja, CoolerMaster je implementirao skoro sve što vam može pasti na pamet. Primera radi, postoji čak 11 tipova osvetljenja (statičko, dugine boje, nišan, reaktivno, zvezde, kiša, kruženje boja, disanje, talasi, zmijica i personalizovano). Za svaki režim mogu da se menjaju vreme reakcije i trajanje efekata. Samo osvetljenje probija kroz providne piktograme tastera i prožima bazu providnih mehaničkih prekidača, stvarajući osvetljenu podlogu koja s prigušenim svetlom deluje impresivno.

Za duge sesije igranja/kucanja dobrodošlo je odmorište za dlanove, koje je postavljeno sunđerom i obloženo finom brušenom kožom, čime se osigurava maksimalna udobnost, koja je od vitalnog značaja u takvim situacijama. Modularna priroda tastature ogleda se u odvojivom USB kablu i odmorištu za dlanove koje se povezuje magnetnim bravicama, pa ju je lako spakovati i poneti sa sobom na gejming takmičenje ili jednostavno relocirati.

U paketu dolaze rezervni tasteri ljubičaste CoolerMaster boje, kojima se može razbiti mat crna monotonija dizajna, ako vam već nije uključen profil s duginim bojama. U vakuum kesici stižu zamene za „WASD“ grupu, kursorske strelice i Esc taster, kao i alat za jednostavnu promenu tastera.

U svakodnevnom radu utisci su baš onakvi kakve i očekujete. Tastatura je precizna, hod tastera u skladu s visokim mehaničkim prekidačima, a podešavanja ima toliko da ćete prvih nekoliko dana provesti proučavajući prečice i kombinacije tastera. Nedostaje potenciomer za jednostavniju kontrolu jačine zvuka, umesto kombinacije Fn i PgUp i PgDn tastera. S druge strane, niste ni svesni koliko je dobro imati mekano odmorište za dlanove, dok se ne vratite na staru tastaturu sa perforiranim plastičnim odmorištem, za koje ste do juče mislili da je savršeno.

Po ceni koja je zamalo 20.000 dinara, MasterKeys MK750 stvarno nudi mnogo, i kvalitet, i jedinstvene karakteristike i mogućnosti. Čak i ako smatrate da je skupa, ne zaboravite da su ciljna grupa gejmeri, koji kada „ulove“ periferije koje im savršeno odgovaraju uglavnom ne pitaju za cenu. Mi ćemo vam priznati da smo se baš teško rastali od ove tastature. Treba li bolja preporuka?

