Review: Hisense U7QF i U8QF ULED TV – Savršeno odmereni

Generacija QF je kreirana kao udarni predstavnik u srednjem segmentu, sa idejom da se kupcima ponudi još više performansi koje su bile karakteristika skupljih modela po povoljnijoj ceni. Hisense je planirao da upravo ova serija modela bude „zvanični TV” Evropskog prvenstva u fudbalu 2020, ali se to nije moglo izvesti iz dobro nam poznatih razloga.

Reklama na ambalaži je ostala, pa se bar zna kakav je bio plan. Novi televizori su morali da dođu do kupaca na nešto tradicionalniji način, a ogroman izazov je i prosta činjenica da to sve treba uraditi u eri pandemije, kada je mnogima kupovina televizora nisko na listi prioriteta. Međutim, nova generacija ima tako dobre adute da prosto mora biti uzeta u obzir prilikom bilo kakvog planiranja. Evo zbog čega.

Hisense U7QF se nudi u tri veličine, 50, 55 i 65 inča i svi modeli bi trebalo da su slični po performansama. Na testu smo imali 55-inčni model, jer se upravo ova dimenzija pokazala kao ona koja nudi optimalan odnos cene i dijagonale. Dizajn 55U7QF liči na prethodne Hisense modele iste kategorije, te nema iznenađenja, što ne mora biti loša stvar, naprotiv! Okvir oko ekrana je prilično tanak, s već tradicionalnom srebrnom lajsnom u donjem delu koja je nešto veća. Postolje je standardno, a u pitanju je već provereno i efikasno rešenje – lepo izgleda, jednostavno se montira i televizor je stabilan, a pride može komotno da se postavi i na uža postolja.

Oblik zadnjeg dela jasno govori o tipu pozadinskog osvetljenja – DirectLED, što je Hisense uglavnom koristio na modelima koje smo testirali. Ovoga puta, u 55U7QF je ubačena i FALD (Full Array Local Dimming) tehnologija lokalnog zatamnjivanja, što je već odlika televizora iz više klase. Pored toga, ekran koji se nalazi u 55U7QF je ULED (Ultra LED VA panel), što je u prevodu Hisense-ova varijanta QLED tehnologije. Sve pomenute karakteristike televizor pomeraju ka skupljim modelima, što je očigledno bio i cilj. Ekran poseduje 72 individualne FALD zone, što je već dovoljno da televizor može dosta efikasno da gasi delove ekrana koji u momentu treba da prikažu crnu boju i „nijanse crne”. Ova karakteristika se odmah primećuje, pa je slika dosta bolja od većine Hisense modela koje smo ranije testirali.

Maksimalno osvetljenje je deklarisano na 700 nita, dok je standardno osvetljenje 400 nita. Ove karakteristike omogućavaju sasvim korektan prikaz HDR sadržaja, jer je za to upravo potrebno osvetljenje koje 55U7QF poseduje. Od HDR standardna su podržani bukvalno svi, pa tu nema problema. Televizor se odlikuje 8+2bit FRC paletom, ali pravi 10-bitni panel je teško očekivati u srednjoj klasi televizora. ULED ekran uspeva da postigne dosta veliku preciznost prikaza boja u svom spektru. Kalibracija je dobra, što se odlično vidi i kroz testove. Prikaz gradacije sive je baš dobar, a DeltaE greške u testu prikaza palete su minimalne. Dobra kalibracija nas je prijatno iznenadila, što znači da se 55U7QF može odmah koristiti, bez ikakve potrebe za dodatnim kalibracijama i podešavanjima. Model 55U7QF ostavlja odličan utisak kada je u pitanju ukupni kvalitet slike.

Review: Samsung The Sero - Ambijentalni TV

Pročitajte i: Review: Samsung The Sero - Ambijentalni TV

Još jedna veoma pozitivna karakteristika je nizak ulazni lag u gaming mod-u. Izmerili smo 16 ms, što je već fin rezultat koji omogućava upotrebu televizora za igre i eventualno kao veliki monitor za računar u sličnim aktivnostima. Aktiviranje gaming mod-a automatski gasi sve dodatno procesiranje slike koju radi televizor. Algoritmi koji se bave optimizacijom brzih pokreta slike rade solidno i bolji su nego ranije.

Televizor 55U7QF koristi MStar MSD6886 SoC sa četiri jezgra i primetno je brži od prethodnih rešenja. Tu je i nova generacija VIDAA operativnog sistema koji je sada u verziji 4, a rezultat je brz i fluidan rad. VIDAA OS već poseduje veliki broj aplikacija, uključujući sve bitne. Hisense 55U7QF ima dva zvučnika od 10 W koja daju korektan zvuk.

Ukoliko se želi nešto više u svakom pogledu, tu je U8QF. Ovo je trenutno udarna serija Hisense televizora i nudi se samo u dve varijante – 55 i 65 inča, a mi smo isprobali veći model. Kao i svaki televizor ove dijagonale, deluje impozantno u koju god prostoriju da ga postavite. Ram ima nešto veće ivice, posebno donji deo, što je neophodno kako bi ovako veliki ekran imao adekvatnu čvrstinu i zaštitu. Postolje je masivnije u odnosu na manje modele i pruža velikom televizoru neophodnu stabilnost.

Review: Samsung The Sero - Ambijentalni TV

Pročitajte i: Review: Samsung The Sero - Ambijentalni TV

Ekran je ULED VA s direktnim pozadinskim osvetljenjem i FALD (Full Array Local Dimming) sistemom, ali i deklarisanim maksimalnim osvetljenjem od čak 1200 nita. Merenja pokazuju i nešto veće brojke, pa U8QF ima adekvatne karakteristike za pravi HDR prikaz. Podržani su HDR10, HDR10+, HLG i DolbyVision standardi, pa je sve pokriveno. Za upotrebu HDR-a dostupni su Standard, Cinema Day, Cinema Night, Dynamic, uz standardne opcije detaljnog podešavanja. Ovaj panel ima veoma širok raspon prikazanih boja, što znači da se može reprodukovati 94 procenata boja iz standardne DCI-P3 palete i pored činjenice što je u pitanju 8+2bit panel.

Ono što U8QF najviše odvaja jeste upotreba čak 132 FALD zone, što je najveći broj koji se može naći kod televizora u ovoj kategoriji i veliki napredak u odnosu na prethodnu generaciju Hisense modela. Sa ovako velikim brojem FALD zona, neophodan je adekvatan algoritam koji će na najbolji mogući način to koristiti. I po ovom pitanju je napravljen značajan napredak, pa U8QF sada nudi prikaz veoma blizu onome što nude skuplji modeli koji koriste istu tehnologiju. Ukupan kvalitet slike je izuzetno dobar, pa se na račun U8QF teško može uputiti neka zamerka. Teoretski, bilo bi još lepše da je ugao gledanja nešto veći, ali je to standardna stvar kod svih VA panela.

Impresivno je da i ovaj model ima veoma nizak ulazni lag u Gamerežimu, pa se U8QF može fino koristiti u ove svrhe. Korisna stvar je da se u ovom režimu gase gotovo gotovi svi algoritmi za dodatnu obradu slike, ali ostaje aktivan FALD sistem, što je veoma pohvalno i nije prisutna stvar na nekim konkurentskim modelima. Pored toga, ovaj ULED panel ima vertikalno osvežavanje od 120 Hz, što omogućava mnogo fluidniji prikaz sadržaja u odnosu na standardne ekrane sa 60 Hz. Kada se Smooth Motion koristi, sa 120 Hz sve što se prikazuje deluje dosta ubedljivije. Prostora za optimizacije ima, posebno kod reprodukcije sadržaja s 24 frejma u sekundi, ali je sve dosta bolje od prethodnih Hisense modela.

Što se tiče audio-komponente, U8QF ima dva JBL zvučnika snage 10 W. Zvuk je definitivno bolji, možda i usled činjenice da u većem kućištu ima i više prostora za zvučnike. Operativni sistem je isti kao i na U7QF – VIDAA 4.0 koji pokreće isti SoC sa četiri jezgra. Sa brzinom i odzivom nema problema, kao i s podrškom za sve bitne aplikacije. Kroz menije, ovaj model nudi i nešto više opcija za podešavanje slike, što je očekivano s obzirom na veće mogućnosti.

Oba testirana modela imaju interesantnu cenu, što ih stavlja u veoma konkurentan položaj. Tako U8QF i U7QF imaju ili bolje karakteristike ili nižu cenu, u zavisnosti od modela s kojim se porede pa su zbog toga oba televizora veoma zanimljiv predlog za centralnu „zabavnu” poziciju u dnevnoj sobi. Stoga preporučujemo da ih stavite na listu najužih izbora.

Čistiji vazduh uz Hisense

U susret praznicima pripremljena je sjajna poklon-akcija uz Hisense ULED televizore. Kao dodatnu pogodnost svim kupcima, obezbeđen je vredan poklon – prečišćivač vazduha OptiAir 203M, uz registraciju na hisense.rs. Poklon-akcija traje od 15. decembra 2020. do 15. januara 2021, odnosno do isteka zaliha i važi za sve kupljene ULED televizore. Registraciju na hisense.rs je potrebno obaviti najkasnije do 31. januara 2021. Nakon registracije, Hisense isporučuje poklon na adresu kupca.