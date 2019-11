Review: Honor 20 Pro – Mnogo toga, puno svega

Posle određenih peripetija sa sertifikovanjem, Honor 20 Pro je našao svoj put do srpskog tržišta. Reč je o odličnom telefonu koji će morati da se takmiči s brojnom konkurencijom, ali i velikim očekivanjima koja se s pravom postavljaju pred svaki vodeći model. Koliko zapravo može najbolji Honor?

Osim predivnih boja (ljubičasta i smaragdnozelena), kreiranih dinamičko‑hologramskim dizajnom s kristalnim prizmama, prva stvar koja upada u oči jeste veliki kamera modul. On sadrži čak „tri i po“ kamere: glavni 48 Mp Quad Bayer senzor, 16 Mp ultraširokougaoni senzor, 8 Mp telefoto senzor, te 2 Mp makro senzor, koji je premijerno viđen upravo na ovom telefonu i omogućava slikanje iz neposredne blizine (do 4 cm razdaljine). Honor se postarao da i glavne kamere budu inovirane, pa tako veliki 48 Mp senzor ima rekordno veliki otvor blende od čak f/1.4, što mu omogućava „upijanje“ svetla. Slike koje Honor 20 Pro pravi su oštre, odličnog kolorita, bogate detaljima, a bolje noćne snimke sigurno nećete napraviti drugim telefonima. Na raspolaganju je i dobro poznata AI asistencija koja iskustvo fotografisanja dodatno unapređuje. Ne zaboravimo ni 4K video, koji je iznenađujuće dobrog kvaliteta, budući da su Honor/Huawei telefoni u tom domenu uglavnom zaostajali za konkurencijom. Najzad, tu je i prednja kamera rezolucije 32 Mp koja pravi izvanredne selfije.

Galerija fotografija snimljenih Honor 20 Pro telefonom

Utisak dizajna i kamere dopunjuje izvanredna autonomija, zahvaljujući optimizovanom sistemu, kao i velikoj bateriji kapaciteta 4000 mAh koja će i najzahtevnijim korisnicima omogućiti dva dana korišćenja. Kako se 50 odsto baterije za svega pola sata dopuni upotrebom 22,5 W punjača, jasno je da Honor 20 Pro svoje vlasnike nikada neće ostaviti na cedilu. Još jedna stavka koja nam se svidela jeste ultrabrzi skener otiska prsta, ugrađen u taster za uključivanje ekrana, koji možete podesiti da već samim prislanjanjem prsta uključujete ekran, tako da ne morate ni da pritiskate taster.

Honor 20 Pro oslanja se na dobro poznati osmojezgarni Kirin 980 čipset, što znači da telefon ima dovoljno snage za bilo kakav izazov, uključujući tu i igre, naročito ako imamo u vidu GPU Turbo opciju ubrzanja. Telefon ima 8 GB RAM‑a i 256 GB skladišnog prostora. Treba imati u vidu da nema proširenja memorije karticom, ali je obezbeđen Dual SIM. Telefon snažnog hardvera i lepo optimizovanog Magic UI 2.1 interfejsa radi besprekorno, pa je iskustvo korišćenja Android 9.1 Pie sistema na veoma visokom nivou.

Rezultati sintetičkih testova: Antutu, 3DMark, PCMark

Znači li to da se telefonu ništa ne može zameriti? To pitanje zavisi dosta od gledišta samog korisnika, odnosno njegovih očekivanja. Nabrojali smo kategorije u kojima se Honor 20 Pro posebno ističe, a u svim ostalim je barem vrlo dobar do odličan. Ipak, njegov 6,26‑inčni ekran nije OLED tipa, već je IPS. Iako su njegove karakteristike odlične, postoji solidan broj jeftinijih telefona koji donose OLED. Ekran Honor 20 Pro telefona ima rezoluciju od 2340×1080 piksela, sa 19,5:9 odnosom stranica i gustinom prikaza od 412 piksela po inču.

Među vodećim modelima ove godine spada u fizički manje i nema sertifikat o otpornosti na vodu i prašinu, što je još jedan vid blagog kompromisa i odvajanja od Huawei P/Mate top‑modela. Ekran nema sertifikovanu zaštitu. U kritike ubrajamo i izostanak 3,5‑mm audio‑konektora, ali se našlo mesta za infracrveni port, pa telefon možete pretvoriti u univerzalni daljinac.

Softver Honor 20 Pro telefona: Magic UI 2.1

Honor 20 Pro spada u najbolje telefone koje možete kupiti i vrlo je lako preporučiti ga. Prethodno obratite pažnju na sitnice koje smo spominjali kako biste bili potpuno uvereni da je ovo telefon za vas. Ako je odgovor potvrdan, uživaćete u njegovim mogućnostima i opcijama i nećete ni pomisliti da vam je potrebno bilo šta drugo jer ćete uz sebe imati izuzetan uređaj.

Korisna adresa: hihonor.com/rs