Review: Honor 9X – S trikovima u rukavu

Zbog sankcija kojima je pogođen zajedno s matičnom firmom Huawei, Honor je morao da se dovija kako da isporuči nov telefon srednje klase na tržište. Uprkos inicijalnoj skepsi, uspeli su da Honor 9X stigne do korisnika, pa se tako naslednik popularne linije našao u domaćim prodavnicama. Da li je i on najbolja kupovina u momentu dolaska, kao što su bili prethodnici?

Koliko može (za sada) poslednji Honor telefon koji stiže sa Google servisima i aplikacijama. Uređaj ima veoma popularnu cenu od 33.990 dinara, i za taj novac dobija se tipičan miks dobrih osobina koji ne pretenduje na rekorde, ali koji je kao celinu veoma teško nadvladati. Kako bi zadržao pristup Google servisima, Honor je morao da zadrži hardver iz dosadašnje srednje klase proizvoda (i Huawei P Smart Z identifikator), pa se tako 9X oslanja na onaj isti Kirin 710 čipset koji je već dobro poznat u ovoj kategoriji proizvoda. Druga stavka koja nije doživela unapređenje jeste punjenje – i dalje se isporučuje „samo“ punjač od 10 W. Ostatak telefona je dobio kompletno novo ruho.

Honor 9X je relativno veliki telefon, s ekranom od 6,59 inča. To ga ne sprečava da u ruci leži veoma dobro, a zahvaljujući solidnoj rezoluciji od 2340 × 1080 piksela i IPS tehnologiji, prikaz je veoma jasan i ubedljiv. Okviri su vrlo tanki, gotovo neprimetni, dok boje naginju ka hladnom delu spektra. Osmojezgarni procesor radi do 2,2 GHz i obezbeđuje solidne performanse, baš kao i GPU koji se može dodatno ubrzati po potrebi, premda je jasno da u pogledu brzine čipset nije na nivou najsvežijih rivala iz kategorije. Honor se opredelio za kombinaciju 4 GB RAM‑a i 128 GB skladišta, što se može proširiti microSD karticom, koja zauzima jedno od dva SIM ležišta.

Interfejs Honor 9X telefona

Snaga Honor‑a leži u ukupnom korisničkom iskustvu i tu ga je veoma teško pobediti. Solidne performanse prati vrlo uglađen i do sada već odlično poznat korisnički interfejs EMUI baziran na operativnom sistemu Android 9 Pie, koji su Honor i Huawei utegli do maksimuma. Budući da telefon podržava i podržavaće Google servise, i s te strane ste maksimalno obezbeđeni. To prati veoma dobra baterija, odlična kamera, ali i vrlo dopadljiv dizajn telefona, naročito u plavoj verziji koju smo mi testirali. Staklene površine prostiru se s obe strane aluminijumskog frejma. Kao i kod drugih telefona u novije vreme, Honor je kreirao uređaj tako da se pod određenim uglovima svetlost presijava – prevashodno u obliku slova X, s jasnim razlogom koji dolazi iz imena samog telefona. Ukoliko vam treba lepo dizajniran, pristupačan telefon s velikim ekranom, ovo je pravi izbor za vas.

Honor 9X stiže s pozamašnom baterijom od 4000 mAh, koja pruža veoma dobru autonomiju. Nažalost, tu je i jedna ozbiljna mana – nema brzo punjenje. Iako koristi USB‑C slot, punjač od samo 10 W dugo puni bateriju telefona. No, potrošnja je tako dobro optimizovana da dva dana korišćenja uopšte nisu nerealni, naprotiv.

Honor 9X – primeri noćnih fotografija

Kamere su takođe ozbiljan adut telefona, budući da glavni senzor od 48 MP Quad Bayer tipa (4‑u‑1) daje odlične fotografije, a potpomognut je 8 MP ultraširokim senzorom, kao i senzorom od 2 MP za merenje dubine. Najzad, tu je i selfi kamera od 16 MP, koja je motorizovana i po potrebi izlazi iz gornje ivice, što doprinosi „kul faktoru“ telefona, ali i rezultuje potpuno preglednom i čistom prednjom površinom.

Ne može se odmah reći da je Honor 9X najbolja kupovina, kao što su to bili njegovi prethodnici. Međutim, kada se sve sabere i oduzme, predstavlja veoma dobar i razuman izbor u svojoj kategoriji. Možda ni u jednom pogledu nije šampion, ali on na to i ne pretenduje. Honor 9X je vrlo dobar miks uglađenih karakteristika koje Honor / Huawei bruse već godinama. Kao takav, zaslužuje da se nađe na užem spisku svih koji razmišljaju o kupovini telefona u klasi od oko tristotinak evra.

Korisna adresa: hihonor.com/rs

Podelite s prijateljima

Tweet