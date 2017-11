Review: Huawei Mate 10 Pro – prvi integrisani AI čipset

Huawei Mate 10 i Mate 10 Pro utiru nov put u razvoju smartfona. Proizvođač kaže da to nisu pametni telefoni, već inteligentne mašine. Oni poseduju Kirin 970, prvi AI čipset, koji je zvanično predstavljen u septembru, na Sajmu IFA u Berlinu…

Samo nekoliko dana nakon svetske premijere Huawei telefona, koja je upriličena u Minhenu sredinom oktobra, na test nam je stigao Mate 10 Pro. Već na prvi pogled vidi se luksuzan dizajn i pripadnost vrhunskoj klasi. Reč je o telefonu sa Huawei FullView OLED ekranom odnosa stranica 2:1 (odnosno, kako se to obično kaže, 18:9) i dijagonale 6 inča. Kada je ekran toliki, logično je da uređaj bude glomazan, ali je upravo zahvaljujući pomenutom odnosu stranica i maloj ivici oko ekrana sve smešteno u kućište koje je čak nekoliko milimetara uže i kraće od većine telefona sa ekranima dijagonale 5,5 inča. Upotreba telefona jednom rukom je sasvim prirodna. Rezolucija ekrana je 2160×1080 piksela, a kvalitet prikaza dodatno je poboljšan HDR10 tehnologijom koja obezbeđuje intenzivnije boje.

Zadnja strana telefona napravljena je takođe od stakla. Ono je zaobljeno na sličan način kao i kod modela Honor 9, ali je upotrebljen nešto drugačiji proces obrade, pa nema toliko odsjaja, koji je Honor‑u 9 dao očigledan mladalački „šmek“. Na zadnjoj strani Huawei Mate 10 Pro nalaze se dve kamere (kolor i crno‑bela), kao i skener otiska prsta.

Funkcionalnost i snaga

Na desnoj strani postavljeni su taster Power i kontrole jačine zvuka, sa leve slot za SIM kartice, a s donje USB Type‑C konektor. Ne postoji 3,5 mm konektor jer se u kompletu dobijaju slušalice sa USB Type‑C priključkom, a ukoliko neko baš želi da prikači standardne slušalice, na raspolaganju mu je i kabl koji konvertuje USB Type‑C na 3,5 mm. Huawei Mate 10 Pro napravljen je u skladu sa IP67 standardom, što znači da je otporan na prašinu i na vodu do dubine od jednog metra, u periodu od 30 minuta.

Telefon poseduje 6 GB RAM‑a i 128 GB prostora za podatke. Interesantno je da je Huawei odlučio da ovaj sistem drži zatvorenim, po ugledu na Apple, pošto ne postoji mogućnost proširenja smeštajnog prostora. Drugim rečima, iako su na raspolaganju dva slota za nano SIM kartice, ni jedan ne omogućava ubacivanje dodatne MicroSD kartice. Mada je 128 GB prostora dovoljno za većinu korisnika, nije nam sasvim jasna ovakva odluka proizvođača, pogotovo znajući da model Mate 10 ima tu mogućnost. Ako je za neku utehu, na oba SIM slota podržan je LTE standard.

Najinteresantnija stvar kod ovog telefona svakako je procesor. Huawei Mate 10 i Matei 10 Pro su prvi telefoni koje pokreće najnoviji 10‑nm Huawei‑ev čipset, Kirin 970. Ovaj osmojezgarni procesor upotpunjen je 12‑jezgarnim GPU‑om, čime se obezbeđuju odlične performanse u svim aspektima rada. Svi brzinski testovi koje smo sproveli svrstavaju ga među 10 najbržih telefona današnjice. To je ostvareno delimično sirovom snagom, ali i naprednom funkcionalnošću ugrađene NPU jedinice (Neural‑network Processing Unit), za koji Huawei tvrdi da je prvi čip ove vrste zasnovan na veštačkoj inteligenciji.

Inteligentni čip

Huawei nije izmislio uparivanje veštačke inteligencije s telefonom, ali je prvi zaista integrisao tu mogućnost u njih. Na primer, iPhone već nekoliko generacija koristi AI (Siri) – kada postavite pitanje, ono se prosleđuje do Apple‑ovih servera gde se generiše odgovor i šalje nazad telefonu. Huawei je uspeo da to spakuje u svoj NPU, što znači da nije potrebna Internet konekcija za njeno funkcionisanje. NPU donosi drastičan skok performansi u odnosu na klasičan CPU, od koga je čak 25 puta brži i oko 50 puta efikasniji. To ne znači da je ovaj telefon toliko brži od konkurencije (nije!), već da se pojedini poslovi mogu obaviti mnogo brže i mnogo efikasnije nego sa običnim procesorom.

Inteligencija koju donosi NPU je suptilna i ogleda se u tome što je telefon sposoban da uči ponašanje korisnika i svoje funkcionisanje prilagođava tome. Drugim rečima, što se Huawei Mate 10 Pro duže koristi, to će bolje predviđati navike korisnika i brže će reagovati na komande i zahteve. S obzirom na to da je za takve poslove zadužen NPU, CPU i GPU ostaju slobodni za obavljanje uobičajenih poslova. Iz iskustva znamo da s vremenom performanse telefona opadaju zbog količine podataka i aplikacija koje se u njemu nalaze. Zahvaljujući implementaciji NPU‑a, postaje jasnija tvrdnja zvaničnika iz Huawei‑a da će ovaj telefon biti jednako brz i posle godinu dana, kao i kada je bio nov.

Već na prvi pogled se primećuje upotreba veštačke inteligencije u softveru za kameru. Kada se koristi (dualna) zadnja kamera, softver u realnom vremenu prepoznaje objekte na sceni i automatski menja podešavanja kamere kako bi se dobila optimalna fotografija. Kamera može da identifikuje 13 situacija, odnosno najbitnijih objekata na slici (ljude, životinje, prirodu, cveće, hranu…) i da u realnom vremenu promeni parametre fotografisanja. Menjaju se kontrast i zasićenje bojom, a promene su praktično trenutne. Naravno, uvek možete da promenite te parametre ukoliko vam se automatske vrednosti ne svide, jer je ručnim podešavanjima dat prioritet.

Druga primena veštačke inteligencije vezana je za razgovor. Kada uoči nizak nivo dolaznog zvuka, AI će ga automatski pojačati. A ako detektuje šumove (recimo, kada razgovarate s nekim ko je u bučnom okruženju), aktiviraće prilično kvalitetnu funkciju uklanjanja ambijentalnog zvuka. Tu je i prevodilac koji u realnom vremenu prevodi tekst sa fotografija, izgovorene ili napisane reči, a među podržanih pedesetak jezika nalazi se i srpski, za koji treba preuzeti jezički paket.

Možda najveća prednost NPU čipa jeste to što njegove mogućnosti mogu da se implementiraju u nove aplikacije. Huawei Kirin API dostupan je programerima uz čiju pomoć će se mnoge funkcije sa CPU‑a ili GPU‑a prebaciti na NPU.

Kamera i baterija

Dual kamera je ista kao na prethodnom modelu (Huawei Mate 9), ali je upotrebljena najnovija generacija Leica Summilux‑H sočiva. Kolor kamera ima 12 Mp i dobila je optičku stabilizaciju, dok je crno‑bela kamera rezolucije 20 Mp. Blenda je deklarisana na f/1.6, što znači da do senzora dolazi velika količina svetla, pa je okidanje brže nego na prethodnim modelima, što doprinosi oštrini fotografija. Pomenućemo i laserski fokus, koji je veoma brz, gotovo trenutan. Kvalitet fotografija je odličan, a osim očigledno dobre optike, određen boljitak obezbeđuje i AI s opisanim načinom prilagođavanja parametara. Zadnja kamera poseduje 2x hibridni zum, koji jeste bolji od digitalnog, ali ipak ne daje dovoljnu oštrinu kao pravi optički zum. Na prednjoj strani nalazi se kamera rezolucije 8 Mp koja obezbeđuje kvalitetne selfije.

Baterija kapaciteta 4.000 mAh bi trebalo da izdrži puna dva dana, što može da zahvali i efikasnosti NPU‑a, koji smanjuje potrošnju energije do 25 odsto. Zbog kratkih rokova za pripremu ovog teksta nismo imali prilike da detaljnije testiramo bateriju u realnom radu, ali možemo da kažemo kako je nakon 13 časova prilično intenzivne upotrebe (koja je u svrhu testiranja gotovo sve to vreme podrazumevala određene aktivnosti telefona), baterija pokazivala 43 odsto napunjenosti.

U svetlu nedavnih problema s baterijama, prvo kod Samsung‑a, a sada i kod Apple‑a, marketinški dobro zvuči što se u paketu dobija Huawei SuperCharge punjač koji je TÜV sertifikovan u oblasti bezbednosti.

Huawei Mate 10 Pro Ekran 6.0′ HUAWEI FullView Display, AMOLED, 2160×1080, 18:9 Procesor Kirin 970 octa-core (4×Cortex A73 2,36 GHz + 4×Cortex A53 1,8 GHz) + i7 koprocesor, NPU GPU Mali-G72 MP12 GPU Memorija 6 GB RAM, 128 GB storage, bez microSD slota Kamera Zadnja: 20 Mp crno-bela + 12 Mp RGB, f/1.6, Leica Summilux-H sočiva, 2x zum, optička stabilizacija, laserski + fazni autofokus, dvobojni LED blic, 2160p@30 fps i 1080p@60 fps; Prednja: 8 Mp f/2.0 Konekcije 802.11ac, BT 4.2, USB Type C SIM Dual 4G Nano SIM Baterija 4.000 mAh OS Android 8.0 (Oreo) + EMUI 8.0 Dimenzije 74,5×154,2×7,9 mm, 178 grama Cena 799 evra

Sa novim ukusom

Huawei Mate 10 i Mate 10 Pro među prvima upotrebljavaju Android 8 (Oreo). Kao launcher, tradicionalno je iskorišćen Huawei EMUI, ovog puta u verziji 8.0. On se ne razlikuje mnogo od prethodnika, EMUI 5.1, ali je proizvođač hteo da znatnim skokom u verziji naglasi da sam telefon donosi mnogo promena.

Na svetskom tržištu Huawei Mate 10 Pro će se pojaviti sredinom ovog meseca, dok se kod nas očekuje mesec dana kasnije. Da li će pokrenuti revoluciju na tržištu mobilnih telefona, ne možemo da kažemo u ovom trenutku, ali s obzirom na to da je proizvođač prvog AI čipa Huawei, a ne Skynet, moramo da se nadamo da on neće završiti u lobanji Terminatora.

