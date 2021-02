Review: Huawei Mate 40 Pro – Umetnik u duši

Vrhunski telefon, izvanredan ekran, fantastične kamere, izuzetna baterija… da li je to sve što vam je potrebno od telefona? Možete li da „preživite” bez Google aplikacija? Ukoliko je odgovor potvrdan, ovo je pravi izbor za vas.

Stvari stoje ovako – došao je trenutak jasne diferencijacije. Na EMUI 11, barem u trenutku pisanja ovog teksta, nije moguće pouzdano instalirati GMS „zaobilaznim” metodama. Iako ne treba isključiti da će u nekom trenutku neko to omogućiti, više ne treba računati s tim, već prelomiti – da li neko može bez Google-a ili ne može. Ukoliko ne može, velika je šteta što će propustiti Mate 40 Pro. U njemu će uživati oni koji mogu bez Google-a ili pak žele da izbegnu Google. Huawei App Gallery zajedno s Petal Search sistemom i TomTom mapama definitivno jeste upotrebljiva kombinacija, mada svakome ostavljamo da prelomi da li mu je to dovoljno, imajući u vidu paprenu cenu telefona.

Kvalitet se prepoznaje

Mate serija se oduvek odlikovala vrhunskim kvalitetom izrade, pa je tako i ovog puta. Izvanredan dizajn, perfektno zakrivljen ekran sa zaobljenjem koje ide do čitavih 88 stepeni, kombinacija metala i stakla, čvrstina i otpornost koji zadovoljavaju IP68 sertifikat, sve to su odlike ovog uređaja. Nastavljajući utabanim stazama, Mate 40 Pro stiže s popularnim Space Ring zadnjim panelom, odnosno prstenom u kome su smeštene kamere. Kada na to dodamo izuzetnu „mistično srebrnu” boju, definitivno je reč o reprezentativnom telefonu.

Prednju stranu uglavnom prekriva pomenuti zakrivljeni ekran OLED tipa, dijagonale 6,76 inča. U njemu je široki zarez za prednju kameru od 13 MP i prateći ToF senzor, smešten u ćošku. Celokupan telefon odiše ozbiljnošću i definitivno ima sopstveni dizajnerski pečat, što nije nimalo lako u današnje vreme.

Izuzetne performanse

Svoj najbolji model Huawei je opremio moćnim i istovremeno štedljivim osmojezgarnim 5-nm Kirin 9000 5G čipsetom. Fantastična snaga je na raspolaganju korisniku u svakom trenutku, bez obzira na to da li govorimo o procesorskom delu ili o Mali-G78 MP24 grafici. Prisutno je 8 GB RAM-a i 256 GB prostora za skladištenje UFS 3.1 tipa. Uz ekran koji stiže s visokom rezolucijom, sjajnim OLED prikazom i – danas najbitnije – višom stopom osvežavanja od 90 Hz, svakodnevno korišćenje telefona je pravo uživanje.

Sjajan utisak o performansama nastavlja se u domenu baterije. Novi Mate 40 Pro tradicionalno ubira plodove saradnje s kompanijom Leica. Sistem zadnjih kamera čine tri senzora: Super Sensing Wide od 50 MP, Ultra Wide Cine od 20 MP, te telefoto sočivo od 12 MP koje podržava 5x optički zum, 10x hibridni zum i 50x digitalni zum. Svi oni poseduju fazno autofokus, a tu je i laserski fokus za brzo i precizno fokusiranje. Fotografije su naprosto fantastične! Huawei je zaista nadmašio sebe. Slično možemo reći i za video, što je polje na kome je Huawei zaostajao za najvećim konkurentima.

Primeri fotografija Huawei Mate 40 Pro telefona

Huawei je implementirao mnoštvo sjajnih opcija za snimanje, od Super Steeady Shot stabilizacije, preko XD Fusion HDR-a, do naprednih AI algoritama, po kojima su i ranije bili prepoznati, a sada su ih dodatno usavršili. Ukoliko biste nas pitali koji je od telefona visoke klase najbolji i najsvestraniji izbor za snimanje, rekli bismo – Mate 40 Pro. Selfiji su takođe sjajni, zahvaljujući sistemu prednjih kamera koji čine 3D ToF i glavni senzor od 13 MP.

Primeri različitih zoom nivoa: normalni (1x), 5x, 10x i ultrawide

Najzad, tu je i fantastična baterija od 4400 mAh koju, kao što znate, na Huawei telefonima ne vredi gledati po nominalnom kapacitetu jer nudi izvanrednu autonomiju u praksi zbog vrhunske optimizacije potrošnje. Tako će i Mate 40 Pro bez problema trajati barem dva dana, manje zahtevnima i po tri, dok će i najzahtevniji korisnici uživati u celodnevnom korišćenju uz solidnu rezervu za naredni dan. Najzad, kad poželite da napunite telefon, upotrebićete punjač koji stiže u pakovanju (da, neverovatno za današnje prilike u najvišoj klasi!) snage čak 66 W, a podržano je i bežično punjenje snagom do 50 W!

Korisnički interfejs Huawei Mate 40 Pro telefona

Huawei Mate 40 Pro je fantastičan telefon, ali u zaključku se neminovno vraćamo na pitanje s početka testa. Da li možete bez Google-a? Ukoliko je odgovor potvrdan, ovo je najbolji telefon koji možete kupiti. Kao kompletna celina potpuno fascinira i postavlja domaći zadatak svim konkurentima. Ah, taj rat za svetsku dominaciju…

Korisna adresa: consumer.huawei.com/rs

