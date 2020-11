Review: Huawei P Smart 2021 – Pametan, dopadljiv, racionalan

Ukoliko spadate u osobe kojima je bitan izbalansiran i kvalitetan ugođaj u radu, definitivno na najuži spisak potencijalnih kandidata za izbor novog telefona trebate staviti novi Huawei P Smart 2021. Postoji puno razloga zašto bi upravo on bio odličan izbor u moru naizgled veoma sličnih proizvoda u kategoriji pristupačnih pametnih telefona.

Inicijalni utisak je prilično dobar, po nekoliko osnova. Dizajn i izrada su oblasti na kojima Huawei nikada nije izneverio, pa je tako i ovog puta – telefon definitivno deluje daleko skuplje od 27,999 dinara, koliko iznosi njegova cena. Premda će vam biti jasno da je izrađen od plastike kada ga dodirnete, ne postoje nikakve naznake problema sa izradom ili nedovoljno pažnje ka bilo kom elementu. Dizajnerski je urađen u stilu višestruko skupljih telefona s velikim kamera blokom u ćošku zadnje strane, ima blaga zaobljenja, te je utisak o izradi veoma dobar. Stiže u tri izuzetne boje: Crush Green, Blush Gold i Midnight Black, tako da je na raspolaganju veoma solidan izbor, pa svako može birati između dopadljivih, neobičnih i jedinstvenih varijanti zelene i zlatne ili nešto svedenije crne boje.

Slično važi i za prve trenutke korišćenja. Ekran je, teoretski posmatrano, među većim, sa 6,67” dijagonalom, ali i velikog odnosa stranica od 20:9, što znači da će biti veoma lako držati ga u ruci. Pride, praktično cela prednja površina je prekrivena ekranom, s prednjom kamerom pozicioniranom centralno, što je bez ikakve sumnje u ovom trenutku najlepše izdanje mobilnih telefona. Rezolucija ekrana je dobrih 2400 × 1080 piksela, što donosi veoma dobru gustinu prikaza od 395 tačaka po inču. Da li bismo voleli veću stopu osvežavanja od 90 Hz? Verovatno, ali nije realno očekivati to u ovako pristupačnom telefonu, ma koliko bismo to priželjkivali.

Još jedna pohvala ide na račun skenera otiska prsta. On je postavljen bočno, u tasteru za paljenje s desne strane telefona. Ne samo da mnogo volimo ovakvo rešenje zbog munjevito brzog rada, već nam se veoma dopada i što možete podesiti telefon tako da se automatski pali ekran s prislanjanjem prsta, tako da faktički samo dugme za paljenje ekrana ne morate da pritiskate. To sveukupno daje veoma dobar osećaj odzivnosti telefona u realnom radu. Tu je i 3,5-mm konektor – nažalost, došlo je doba kada se njegovo prisustvo posebno ističe…Zvuk je prosečan do solidan i oslanja se na jedan zvučnik dobre glasnoće, ali ništa od sterea (nije ni bilo racionalno očekivati ga u ovoj kategoriji).

Dobra kamera, ali bez 4K videa

Novi P Smart 2021 dolazi sa četiri zadnje kamere, kao i prednjom kamerom od 8 MP. Glavni deo posla pada na senzor od 48 MP, koji je quad bayer tipa i koji pravi veoma dobre snimke u raznim uslovima, uključujući i fantastično noćno snimanje, po čemu je Huawei nadaleko čuven – a sada u noćnim fotografijama punog sjaja mogu uživati i vlasnici ovako pristupačnog telefona. Dobrim rezultatima svakako pomaže i AI. Tu su još i ultra-širokougaon senzor od 8 MP, kao i senzori po 2 MP za makro (fotografije iz ekstremne blizine) i bokeh (efekat zamućene pozadine).

Raznovrsno, bogato opcijama. No, ne i bez mana. Premda je podržano 1080p video snimanje u 60 fps, nema ništa od podrške za 4K snimanje. Takođe, senzori koji nisu glavni doprinose raznovrsnosti, ali ih ne možemo okarakterisati kao naročito upotrebljive u raznim situacijama, pa će glavni teret definitivno padati na glavni senzor. Najzad, prednja kamera je solidna, ali ništa više od toga.

Snimci kreirani kamerama Huawei P Smart 2021 telefona

Android bez Google-a

P Smart 2021 stiže bez podrške za GMS, odnosno Google servise, i to treba imati u vidu kada se opredeljujete za novi uređaj. Korisnici će morati da se oslone na rastući Huawei AppGallery, novi Huawei Petal Search sistem pretraživanja baza aplikacija (i svega ostalog), ili pak da se snađu na “poseban” način ako žele Google servise na svom telefonu. Ipak, moramo reći da su alternative prilično sazrele i da je sada baza aplikacija postala daleko šira, te sveukupno sasvim upotrebljiva. Posebno tu mislimo na domaće banke, a nedavno je i TomTom stigao na Huawei telefone s alternativom Google Maps rešenju. Telefon dolazi s Android 10.1.1 verzijom, odnosno odgovarajućim EMUI 10.1 korisničkim interfejsom.

Hardverski limiti

U hardverskom pogledu je P Smart 2021 verovatno najviše “zadržan” usled sankcija nametnutih kompaniji od strane Amerike. Kompanija se opredelila za dobro poznati Kirin 710A čipset niže srednje klase, koji je sada već par generacija star. Ne možemo reći da podbacuje, ali definitivno ima bržih telefona u ovoj kategoriji. Ipak, u kombinaciji sa 4 GB RAM-a i 128 GB skladišta radi sasvim pristojno. Ukoliko poželite da proširite skladišni prostor, na raspolaganju je i microSDXC slot za kartice. Dakle, u ovom pogledu se definitivno vide limiti.

Rezultati sintetičkih testova: AnTutu i AITutu

Lider na polju baterije

Premda telefon stiže s baterijom od 5000 mAh, mnogo je bitnije što je Huawei zapravo dokazani lider na polju autonomije. Njegovi čipovi su maksimalno optimizovani u pravcu energetske efikasnosti, pa možete očekivati dugotrajan rad od ovakve baterije, koij će se meriti sa dva do tri dana, i to ukoliko niste naročito štedljivi. Da sve bude lepše, P Smart 2021 stiže s punjačem od 22,5 W, što je jedan od najbržih punjača u klasi. On će dopuniti skoro pola baterije za samo 30 minuta punjenja, a za 10 minuta punjenja donosi nekoliko sati korišćenja mobilnog telefona. U ovom pogledu – kapa dole.

Čitate li knjige ili stripove?

P Smart 2021 je opremljen podrškom za e-Book Reader režim rada. Kada se aktivira, ekran postaje monohromatski, odnosno prelazi u crno-beli režim rada. Ovo je fantastična opcija ukoliko želite da čitate bilo šta na ovom telefonu, budući da je daleko manje napadno na oči, a istovremeno donosi i drastičnu uštedu kada je u pitanju potrošnja. U kombinaciji s velikim ekranom predstavlja fantastično iskustvo koje je Huawei omogućio i na ovako pristupačnom uređaju.

Sve u svemu, Huawei je veoma dobro odradio posao s ovim telefonom. Iako možda neće delovati impresivno na papiru onima koji sve posmatraju kroz hardverske specifikacije, realni utisak u radu itekako otklanja bilo kakvo strahovanje od toga da je ovo “već viđen” telefon. P Smart 2021 je veoma dobar all-round telefon, i kao takav će odlično poslužiti velikom broju nezahtevnih korisnika koji žele kombinaciju pristojnog uređaja solidne baterije, upotrebljive kamere i kvalitetne izrade uz razumnu dozu posvećenosti detaljima.

