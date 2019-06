Review: Kingston DC500 SSD – Ozbiljni SSD‑ovi za ozbiljno tržište

Kreiranje uređaja za intenzivnu, svakodnevnu upotrebu u korporativnim okruženjima i data centrima zahteva nešto drugačiji pristup od onoga što viđamo na širokom tržištu. Kriterijumi su oštriji, a klijenti zahtevniji. Kingston DC500 serija je spremna da odgovori na izazove

Ne treba da čudi što tako složen posao iziskuje pažljivo planiranje i kreiranje uređaja koji bi trebalo da postanu osnova gigantskih sistema, sa širokim primenama na serverskom tržištu, u cloud‑u, za razna poslovna rešenja koja moraju da rade i budu dostupna 24/7/365, u bazama podataka i slično. Uz sve to, treba poštovati kriterijum pristupačnosti, što je neophodan faktor prilikom dizajniranja svakog ozbiljnijeg i zahtevnijeg IT sistema. Kingston je tom izazovu odgovorio novom serijom SSD uređaja, koji stižu u dve varijante – obe oslonjene na 3D TLC Nand flash memoriju.

DC500 serija je dostupna u DC500R i DC500M izdanju. Prvo, sa sufiksom „R“, namenjeno je read‑centric situacijama – radi se o drajvovima dizajniranim prevashodno za čitanje podataka (s njih), kako bi se u data centrima rasteretili skuplji drajvovi koji su optimizovani za upis podataka. DC500M je namenjen mešovitoj upotrebi (Mixed‑use, otuda i sufiks „M“), dakle scenarijima koji balansiraju između upisa i čitanja podataka, bez davanja izrazite prednosti jednoj ili drugoj operaciji.

Na test smo dobili modele kapaciteta 480 GB, a postoje kapaciteti sve do 3,84 TB (480 GB, 960 GB, 1,92 TB i 3,84 TB), tako da su drajvovi odlično prilagođeni situacijama kada je potrebna pozamašna količina skladišnog prostora. U skladu s izvornim karakteristikama flash memorije, performanse SSD‑ova rastu s kapacitetom. Svi drajvovi stižu u 2,5‑inčnom formatu, sa SATA III interfejsom, tako da su prilagodljivi svakoj situaciji.

Brzine transfera idu do 555 MB/s za čitanje, odnosno 500 MB/s za upis podataka (nešto više na drajvovima većeg kapaciteta), dok osim sekvencijalnih, 4K read performanse idu do 98.000 IOPS‑a. Kod 4K write performansi postoje značajne razlike između R i M modela, budući da je potonji optimizovan za mešovitu upotrebu, pa tako R može da se podiči sa 12.000 IOPS‑a, dok M ide i do 58.000 IOPS‑a.

Nije sve ni u sintetičkim testovima i dobijenim rezultatima. Kingston potvrđuje kvalitet svog proizvoda impresivnom petogodišnjom garancijom. Podržana je automatska AES 256‑bitna enkripcija podataka, a MTBF (mean‑time between failures) rejting je deklarisan na dva miliona radnih časova.

Ukupno posmatrano, DC500 SSD‑ovi su odlični uređaji koji i te kako ispunjavaju zacrtano. Naspram nekih novijih i bržih standarda, SATA drajvovi i dalje jesu najbitnije i najvažnije rešenje u domenu gde je pouzdanost primarni zahtev. I cene su povoljne, što u paketu s dobrim performansama i velikim izborom kapaciteta predstavlja dobitnu kombinaciju. DC500 drajvovi, kada se sve stavi na papir, predstavljaju pametnu investiciju za svaku kompaniju kojoj je neophodno pouzdano storage rešenje.

