Review: Kingston KC2000 – Nedostižne NVMe performanse

Ukoliko želite da vaš sistem radi munjevito, pažnju ćete posvetiti diskovima. Najbrže rešenje trenutno dostupno na tržištu jeste NVMe M.2 SSD koji, zahvaljujući direktnoj komunikaciji s PCI Express‑om, postiže do sada nezamislive performanse. Kingston KC2000 je upravo takav uređaj, koji na naš test stiže uz veliki pad cena NVMe M.2 tehnologije. Trenutak je idealan!

Kingston KC2000 je naslednik KC1000 modela, koji nije bio predviđen da bude najbrži u svojoj kategoriji, ali je zato donosio odličan odnos uloženog i dobijenog. Naslednik sve to podiže na viši nivo, i to u pravom trenutku. Ne samo da su cene ovih uređaja pale, zahvaljujući čemu su postali još pristupačniji, već je reč o jednom od najbržih uređaja koje trenutno možete kupiti.

Neophodan uslov da iskoristite M.2 SSD kao što je KC2000 jeste da imate odgovarajući M.2 slot, a njega imaju sve novije generacije matičnih ploča, osim baš onih najniže kategorije. Kingston KC2000 koristi 96‑slojnu 3D TLC NAND fleš‑memoriju, koju kombinuje sa Silicon Motion 2262 kontrolerom, što je još jedna dobra vest jer je reč o primetnom unapređenju u odnosu na ranije korišćeni Phison kontroler. SSD na našem testu imao je kapacitet od 1 TB, što je sasvim dovoljno za smeštanje operativnog sistema i pratećih aplikacija, kao i za svakodnevnu upotrebu.

Konkretan model je, sa osam Toshiba memorijskih čipova, „uposlio“ svih osam kanala na kontroleru, što se odražava na odlične performanse i maksimalnu „utegnutost“ uređaja. Treba reći i da modeli manjeg kapaciteta imaju slabije performanse, što je sasvim u skladu s karakteristikama NAND flash memorija. Najzad, tu je i 1 GB DDR3L DRAM‑a koji se koristi za keširanje podataka.

Čudi li, stoga, što su performanse u praksi odlične? Deklarisano vreme čitanja i upisa podataka je 3200 MB/s, odnosno 2200 MB/s. U praksi, izmereni transfer u Total Commander‑u iznosio je između 1600 i 1700 MB/s i za upis i za čitanje, što je sjajan podatak, dok su se sintetički testovi se ozbiljno primicali deklarisanim vrednostima. Sve u svemu, sa ovim SSD‑om možete očekivati izuzetan odziv sistema, fantastične brzine podizanja Windows‑a, brzo buđenja iz Sleep režima, veoma kratke periode učitavanja nivoa u omiljenim igrama i sveukupan osećaj odličnog rada u kombinaciji sa uvek lako dostupnim morem pokrenutih aplikacija. Disk podsistemi, koji su nekada bili uska grla računara, danas su njihova udarna oštrica.

Postoji li neka mana ovog SSD‑a? Jedino što možemo da zamislimo jeste nedostatak hladnjaka, koji je značajan jer je M.2 uvek u blizini procesora, grafičke kartice ili naponske sekcije, koji se dosta greju. No, na iole pristojnijim pločama to neće uopšte biti problem, jer njihovi M.2 slotovi stižu sa sopstvenim hladnjacima pa u tom slučaju neće biti razlike. Kada na sve to dodamo da Kingston daje petogodišnju garanciju na KC2000, da drajv podržava 256‑bitnu AES enkripciju podataka, kao i da poklanjaju ključ za Acronis True Image HD koji će migraciju operativnog sistema učiniti potpuno bezbolnim iskustvom, jasno je da je reč o investiciji koja je pokrivena sa svih strana i koja zaslužuje tople preporuke.

Korisna adresa: kingston.com