Review: Motorola Defy – Udri me do zore

Uzrečica kaže: „Tvrdi ljudi za tvrda vremena”, pa se očekuje da i telefoni budu takvi. U moru pametnih telefona koji liče jedan na drugi kao jaje jajetu, postoji klasa koja je veoma specifična – ultraotporni telefoni koji izdržavaju i najveće napore. Često su takvi uređaji skupi, ali je Motorola svojim Defy modelom pokazala da mogu da budu relativno pristupačni.

Oklopnik

Ukoliko bismo jednom frazom opisali Motorola Defy telefon, to bi bilo „Oklopljeni Moto G30”, što uopšte nije tako loše. Telefon dolazi u velikom plastičnom kućištu koje ima dosta izrezbarenih površina i donosi osećaj „blage gumiranosti”, što poboljšava držanje u ruci.

Zahvaljujući njemu, kao i nekim drugim ojačanjima (recimo, Corning Gorilla Glass Victus štiti displej Defy telefona), zadovoljava vojne MIL-SPEC 810H standarde o otpornosti, može da izdrži pad sa visine do 1,8 metara i radne temperature u rasponu od -25 do 55 stepeni Celzijusove skale. No, mnogo više od sirovih podataka osećaj držanja telefona u ruci ilustruje subjektivan utisak da je telefon neuništiv, odnosno da može da izdrži štošta. Zapravo, i desio nam se niz sitnih nezgoda tokom testiranja, ali bez apsolutno bilo kakvih posledica.

Zanimljivo je da telefon stiže sa elastičnim kaišem u kutiji, te se na taj način može obmotati oko zgloba, kaiša ili na neki drugi način fizički vezati za korisnika ili drugi komad opreme. Ovo je posebno zgodno jer Defy telefon spada u kategoriju koja je tradicionalno namenjena biznis korisnicima koji svoj posao obavljaju u surovim uslovima – terenski radnici, građevinci, entuzijasti i istraživači, znate već kako to ide. Imajući u vidu da masa od 232 grama, iako je manja nego kod sličnih telefona, nije zanemarljiva, traka će svakako biti od koristi. Zanimljivo je i prisustvo programabilnog fizičkog dugmeta iznad tastera za zvuk, koje možete podesiti u skladu sa željama i potrebama.

Android 10 bez ikakvih dodataka

Telefon ima 6,5-inčni IPS ekran 720p rezolucije (1600 × 720 piksela), koji i nije najsvetlija strana uređaja, ali jeste nešto što se može očekivati i što je tipično za ovu klasu telefona. Okviri ekrana su nešto deblji, upravo zbog “oklopa” koji je morao biti implementiran. Hardver kod izdržljvih telefona tradicionalno nije u prvom planu, ali Motorola je ugradila sasvim korektan čip – Snapdragon 662 čipset, sa osmojezgarnim procesorom i Adreno 610 grafikom, što je dovoljno za vrlo dobro funkcionisanje u svakodnevnim izazovima, posebno imajući u vidu nezahtevnu radnu rezoluciju. Što se memorije tiče, Defy stiže sa 4 GB RAM-a i 64 GB skladišta, što se može proširiti microSDXC karticom, koja koristi jedan hibridni slot Dual SIM podnožja. Sve to funkcioniše u kombinaciji sa čistim Android 10 operativnim sistemom.

Pozitivan prkos

Dva su područja gde Motorola Defy prijatno iznenađuje. Imajući u vidu namenu, ultraotporni telefoni često dolaze s baterijama neshvatljivo malog kapaciteta. Ne i Defy, pošto on stiže s velikom baterijom, kapaciteta 5000 mAh, zahvaljujući kojoj je u stanju da isporuči višednevnu autonomiju. Tu je i punjač od 20 W, koji dopunjuje bateriju u razumnom roku.

Drugo područje koje bismo okarakterisali prijatnim iznenađenjem jeste kamera. Ponovo, obično je tu tek reda radi na ovakvim telefonima, ali ovde zatičemo sasvim pristojan sistem koji se primarno oslanja na 48 MP senzor sa faznim autofokusom, koji isporučuje sasvim pristojne fotografije, rekli bismo iznad onoga što konkurencija nudi. Ostatak sistema čine dva senzora po 2 MP (bokeh i makro), kao i prednja kamera od 8 MP, koja je tu – da posluži.

Primeri snimka kamerom

Motorola Defy je telefon jasnog usmerenja, koji gađa specifičnu publiku – i njene potrebe apsolutno zadovoljava, po sasvim korektnoj ceni. Iako gro korisnika neće razumeti u čemu se to ogleda atraktivnost ovog modela, niša kojoj je namenjen imaće mnogo razloga za zadovoljstvo. Posebno zbog toga što ceo paket prati sasvim korektna cena – za ovu klasu uređaja.

